株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が展開する「SHIPS KIDS」は、スタイリッシュなデザインと優れた保温・保冷機能が特長の「thermo mug（サーモマグ）」に、お客様ご自身の手描きイラストをデザインできるオリジナルボトル制作イベントを開催いたします。 お子様との思い出づくりはもちろん、大切な方へのプレゼントにも最適です。 ボトルは3種類をご用意しております。 ぜひこの機会に、世界にひとつだけのオリジナルボトルづくりをお楽しみください。

ベースボトル

朝から晩まで一日を共にするALLDAY。耐食性に優れた高品質のステンレス（SUS316）を使用し、本体内側のステンレスは匂いや汚れがつきにくい鏡面仕上げ。外側はキズが付きにくいパウダーコーティング塗装が施されています。軽量で片手に収まるサイズ感です。 価 格：6,050円（税込） 容 量：360ml サイズ：高さ 160mm / 直径 66mm / 重量 195g

丈夫で軽いBPAフリーのプラスチックボトル。耐久性が高く、ガラスのような透明感と高い耐熱性があるプラスチック素材（トライタン）を採用し、食洗機にも対応しています。重量は96gと軽量でストレスなく持ち運び可能。パーツが少なくお手入れも簡単です。 価 格：4,730円（税込） 容 量：420ml サイズ：高さ 160mm / 直径 66mm / 重量 96g

折りたためるハンドル付きのLANTERN BOTTLE。耐食性に優れた高品質のステンレス（SUS316）を使用し、本体内側のステンレスは匂いや汚れがつきにくい鏡面仕上げ。外側はキズが付きにくいパウダーコーティング塗装が施されています。広口だからお手入れも簡単で、たっぷり飲める大容量です。 価 格：6,490円（税込） 容 量：600ml サイズ：高さ 202mm / 直径 80mm / 重量 343g

オーダー手順

① 下記開催店舗にてお申込みください。お絵かきテンプレートをお渡しいたします。 ※お申込みの際に、代金をお預かりさせていただきます。 ↓ ② 期間中に、お絵かきテンプレートをお申込みいただいた店舗へお持ちください。 ※その場で描けるお絵かきブースを期間限定で設置している店舗もございます。詳しくは各店へお問い合わせください。 ↓ ③ 完成品のお渡しは、店舗よりご連絡させていただきます。スケジュールに関しては下記をご確認ください。

ご注意

・テンプレートの枠線内に絵を描いてください。枠外は反映されません。 ・色味が弱いと、きれいに出力されない場合があります。 ・用紙は折り曲げたりせず、綺麗な状態で保管頂きますようお願い致します。（折り曲げた紙や切れ、筆跡、染みや汚れ等はそのまま印刷されてしまいます。） ・蛍光色や金銀などの特殊インクは色味が正常に出力されない場合がございますので予めご了承ください。 ・著作権や商標権、肖像権、他社の権利侵害などにおけるトラブルにつきまして、当社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。 ・お客様からの入稿は店頭でお渡しする用紙のみとなります。（PC等からのデータ入稿は不可。コピーしたテンプレートの使用は不可。） ・手描きデザインのみが対象です。（写真、シール等手描き以外のデザインは不可。紙への貼付け禁止。） ・原本はお返しできません。 ・お絵かきテンプレートをお渡しの際に、代金をお預かりさせていただきます。 ・オーダー商品の為、お客様都合によるキャンセル・ご返金は不可とさせていただきます。 ・入荷次第ご連絡いたします。 ・数に限りがございますので予めご了承ください。

thermo mugは、スタイリッシュなデザインと優れた保温・保冷機能を備える二重構造のキッチンウェアブランドとして2000年に日本で誕生しました。 「18-8ステンレス」を取り入れた製品は、温かさと冷たさをそのままに“飲みごろ”を長時間にわたってキープします。 ブランドコンセプトである「感度＝SENSITIVITY」と日本の洗練さを用いたデザインは、ファッショントレンドをはじめ、さまざまな情報に鋭敏に感応しながら新たなデザインに落とし込んでいます。 thermo mugは、キッチン雑貨であることに留まらず、ファッションアイテムとしてあなたのライフスタイルを彩ります。 thermo mug HP：https://thermomug.com/

■INFORMATION

開催期間：2026年7月10日 (金) ～ 2026年8月31 (月) 取扱店舗 ： SHIPS KIDS 大丸札幌店 SHIPS KIDS 池袋店 ※休館日 8/19(水) SHIPS KIDS 新宿店 SHIPS KIDS 玉川髙島屋店 ※休館日 8/19(水) SHIPS KIDS 吉祥寺店 SHIPS KIDS 髙島屋横浜店 ※休館日 8/18(火) SHIPS KIDS 松坂屋名古屋店 SHIPS KIDS 阪急うめだ店 SHIPS KIDS 神戸店 SHIPS KIDS 博多阪急店 ※休館日 8/25(火) SHIPS 大宮店 ※休館日 8/24(月)

SHIPS KIDS

「自分たちが着ている服を子供にも着せたい」 こんな想いがキッズラインのはじまりです。 子供の笑顔が似合う服、そんな気持ちをシップスのスタンダードなテイストをベースに表現していきます。 公式レーベルページ ： https://www.shipsltd.co.jp/label/shipskids/ 公式インスタグラム ： https://www.instagram.com/ships_kids_official/

株式会社シップスについて

株式会社シップスについて シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。 その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。 「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。 SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。 SHIPS 公式サイト：https://www.shipsltd.co.jp