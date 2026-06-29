「2030年、日本から644万人の労働力が消える。」～Synthesy、『AIネイティブ経営（AEE）』を提唱～

Synthesy株式会社

Synthesy株式会社（本社：東京都、代表取締役CEO：松崎真樹）は、労働人口減少時代における日本企業の新たな経営モデルとして「AI Enabling Enterprise（AEE）」を提唱します。あわせて、その考え方をまとめた書籍『AEE 労働人口激減時代の新経営モデル』のAmazon予約販売を本日より開始いたしましたので、ご案内申し上げます。

Synthesyが提唱するAEE（AI Enabling Enterprise）は、生成AIを単なる業務効率化ツールとして活用するのではなく、経営・業務・組織運営の中核に位置づけ、人とAIが協働する新しい企業モデルです。

当社は、このモデルへの変革（トランスフォーメーション）こそが、日本企業が2030年に向けた企業生存戦略として「労働半減・報酬倍増」を実現するための有力な手段であると確信しています。

■ 代表取締役CEOのコメント

代表取締役CEOの松崎真樹は次のように述べています。

「これからの企業に必要なのは、AIを導入することではなく、AIを前提に経営そのものを再設計することです。AEEは単なるAI活用論ではなく、日本企業が2030年以降も競争力を維持するための経営モデルです。本書を通じて、多くの企業の変革のきっかけを提供できればと考えています。」

Synthesyは、AEEへのトランスフォーメーションを実現するパートナーとして、構想立案から実行・運用に至るまで、一貫して伴走・支援してまいります。

■ 書籍の紹介ページはこちら

Synthesy Books

【書籍概要】

書 名：AEE 労働人口激減時代の新経営モデル

副 題：AIネイティブ経営が導く企業生存戦略

編 著：Synthesy株式会社

発行・発売：ダイヤモンド・ビジネス企画

発 売 日：2026年7月27日

予約開始日：2026年6月29日

価 格：1,980円（税込）

【Synthesy株式会社について】

Synthesy株式会社は、コンサルティング経験豊かなメンバーが集い、先行き不透明な時代を企業・組織が生き抜くための支援を行うコンサルティングファームです。「AI Enabling Enterprise」を経営指針に掲げ、以下のサービスを一気通貫で提供しています。

・ AI戦略の立案・AIガバナンスの構築

・ AIを中心としたソリューションの導入支援

・ 業務変革・組織変革の推進

・ プロジェクトマネジメント

構想立案から実装・運用まで一気通貫で支援し、クライアント企業の持続的な価値向上を実現しています。

【本件に関するお問い合わせ先】

Synthesy株式会社 広報担当

E-mail：info@synthesy.co.jp

URL：https://www.synthesy.co.jp