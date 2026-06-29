100万食突破の大ヒットコラボが再び！創業50周年のジョイフル×アニメ「鬼滅の刃」コラボキャンペーン2026年7月14日（火）より開催決定！

株式会社ジョイフル

ファミリーレストランのジョイフル（本社：大分県大分市、代表取締役社長：穴見くるみ）は、大人気アニメ「鬼滅の刃」とのコラボキャンペーンを、2026年7月14日（火）15時より全国の店舗にて開始します。2024年に実施したコラキャンペーンでは、メニューの累計販売数が100万食を突破するなど大ヒットを記録しました。創業50周年を迎えたジョイフルがお届けする今回のコラボは、あらゆる面でパワーアップしたコンテンツ満載で開催します。

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

【注目ポイント】

★全13種類の限定コラボメニュー

キャラクターの世界観と味にこだわり抜いた特別メニューを販売。

★ここでしか手に入らない限定ノベルティ

コラボメニュー1品のご注文ごとに、オリジナルデザインの「クリアファイル（12種・限定33万枚）」や「アクリルキーホルダー（20種・限定37万枚）」を先着でプレゼント。

★アプリ・SNS連動キャンペーン開催！

公式アプリでもらえるオリジナルデザインの「来店スタンプ」や、描き下ろしグッズが抽選で当たるSNSキャンペーンを開催。

★ジョイフル初となる限定コンテンツが多数登場！

ufotable描き下ろしオリジナルグッズ付き「ドリンクバー」、コラボ限定デザイングッズ入り「お楽しみ袋」、ランチBOX付きオードブルの販売。

★キャラクターデザインパネルが登場！

全国のジョイフル店舗にコラボ記念パネルを設置。ジョイフルのスタッフをイメージさせる、限定描き下ろしデザインのキャラクターたちがお客様をお迎え！

★ECサイト企画＆4日間限定のジョイフルのPOP UP STOREでコラボメニューを販売！

店舗だけでなく、公式オンラインショップでのキャンペーンや、大阪梅田で開催する4日間限定のジョイフルPOP UP STOREではコラボメニューの一部を販売。

全期間販売メニュー／2026年7月14日（火）15時～8月18日（火）15時

炭治郎（たんじろう）の炎舞ハンバーグ＆義勇（ぎゆう）の水面斬り牛焼肉 ／1,199円（税込1,318円）・テイクアウト有

炭治郎のヒノカミ神楽をイメージしたパワフルなハンバーグ。斬撃の炎をチェダーチーズ、ガーリックソース、糸唐辛子で表現。義勇の水面斬りを思わせる薄切り牛肉の焼肉を組み合わせました。ハンバーグと焼肉のボリューム最強コンビで鬼を倒そう！

煉獄杏寿郎（れんごくきょうじゅろう）のうまいうまい牛鍋弁当／999円（税込1,098円）・テイクアウト有

劇場版「鬼滅の刃」無限列車編で、煉獄杏寿郎が「うまい！うまい！」と何度もおかわりした牛鍋弁当を表現。甘辛いすき焼き仕立ての牛肉がご飯と相性抜群。力をつけて鬼を斬れ！

宇髄天元（うずいてんげん）のド派手なピリ辛チキン南蛮定食／999円（税込1,098円）・単品：899円（税込988円）

音柱・宇髄天元の派手さを、花火のように散りばめたカラフル野菜とチキン南蛮でイメージ。

揚げなす、ブロッコリー、パプリカが黒酢あんと麻辣ソースに絡まって美味しさ爆発！さあ、今日も「ド派手に行くぜ！」。

禰󠄀豆子（ねずこ）の天真爛漫糖菓子パフェ／799円（税込878円）

薄紅色のアイスクリームで着物を、緑茶味のドーナツ棒で口枷を表現。さらに好物の金平糖を散らして天真爛漫な禰󠄀豆子を表現しました。

鬼舞辻無惨（きぶつじむざん）の黒血枳棘（こっけつききょく）黒カレーチーズインハンバーグ／999円（税込1,098円）

無惨の黒い心を表した黒カレー。チーズインハンバーグを割ると流れ出るチーズは、黒い外套に包まれた白スーツをイメージ。4本のソーセージで鋭い爪を表現しました。黒カレーとハンバーグがマッチした、刺激的な美味しさです。

猗窩座（あかざ）の破壊殺・乱式三種盛りプレート／999円（税込1,098円）・テイクアウト有

猗窩座の力強い拳を唐揚げで、その目にも止まらぬスピードをトルネードウインナーでイメージ。ポテトも加わったボリューム満点の３種盛りプレート。ご飯のお供にも、おつまみにもピッタリ！

第1弾限定メニュー（2026年7月14日（火）15時～7月28日（火）15時）

我妻善逸（あがつまぜんいつ）の霹靂（へきれき）一閃はじけるオムバーグ／999円（税込1,098円）

善逸のイメージカラーの黄色で全体を表現。チェダーソースとパチパチ弾けるキャンディーで雷の呼吸「霹靂一閃」を表しました。芳醇なデミグラスソースとまろやかなチェダーソースに刺激のアクセントがクセになる一品です。

愈史郎（ゆしろう）の珠世想いのかき氷／699円（税込768円）

愈史郎のクールで冷静な性格を白いミルクシロップで表現。紫の目はブルーベリー、緑の髪はメロンシロップでイメージしました。珠世への想いを閉じ込めたピンク色のアイスと、メロンシロップ×ヨーグルトホイップが甘酸っぱい夏のデザートです。

獪岳（かいがく）の黒き執着ニラ豚＆黒カレー／899円（税込988円）

長細いカレー皿は獪岳の目そのものをイメージ。トッピングの卵黄はニラ豚で彩られた緑の瞳の中に映る、善逸への複雑な感情を表現しました。スタミナたっぷりの黒カレーです。

第2弾限定メニュー（2026年7月28日（火）15時～8月18日（火）15時）

甘露寺蜜璃（かんろじみつり）の溢れる恋心チーズハンバーグ／1,099円（税込1,208円）・テイクアウト有

アボカドの緑、ベーコンのピンクで蜜璃の髪色を表現。柱一の食欲を持つ蜜璃をイメージして、タルタルソースを添えたえびフライもトッピング。ボリューム満点の一皿で、お腹を満たしていざ鬼たちの元へ！

時透（ときとう）兄弟の絆ツインズハンバーグ／1,099円（税込1,208円）・テイクアウト有

和風おろしとデミグラスソース、２種のハンバーグで双子の兄弟を表現。ソーセージも2本添えたボリューム満点の一皿です。２つの美味しさを楽しめる、ハンバーグ好きにはたまらない一品。

栗花落（つゆり）カナヲの花の彩りパンケーキ／899円（税込988円）

栗花落カナヲの髪飾りをイメージした華やかなパンケーキ。ブルーベリー、オレンジ、ミックスナッツなどで蝶の集まる花々を彩り豊かに表現しました。ストロベリーアイスクリームと様々な果実が一つになった、とっても可愛らしいデザートです。

※ハーゲンダッツ アイスクリーム「ストロベリー」を使用。

※バニラアイスはジョイフルオリジナルの「マオリオ」を使用。

※本商品はナッツを使用。

童磨（どうま）の虹色瞳の極楽ピリ辛冷麺と焼肉小丼／1,099円（税込1,208円）・単品：799円（税込878円）

氷を操る童磨を、涼しげな冷麺でイメージ。飄々とした雰囲気は鮮やかな食材で、七色の目はカラフルな焼き麩で表現しました。ピリッとした美味しさを沈めるように、まろやかな焼肉丼を添えた満足感のあるセットメニュー。※焼肉小丼は小盛です。普通盛・大盛に変更可。

★ランチタイムサービス（10時～15時）～対象メニューのご注文でライスまたはパンが無料！

●対象メニューはHPにてご確認ください。

●セットメニューは店内設置のグランドメニューブックをご確認ください。

※洋食セット・和食セットのライスは、ランチタイムサービス対象外。※お盆など、実施していない期間があります。※日曜・祝日もご注文できます。

★スペシャル企画！「鬼滅の刃ピック占い」 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標。

第1弾ノベルティ「オリジナルクリアファイル」をプレゼント！（先着33万枚限定）

★コラボメニュー1品ご注文につき、オリジナルクリアファイルを1枚プレゼント！（33万枚限定・全12種、うちシークレット1種、W220mm×H310mm）

※配布数はキャンペーンを実施している全店舗での総数、数量に達し次第終了となります。

※ランダムでコラボメニュー1品につき1枚お渡しします。※デザインはお選び頂けません。※テイクアウト、デリバリーも対象。※一部店舗ではお取り扱いが無い場合がございます。※写真は全てイメージ。※転売を目的とした大量のご注文及び食べ残しなど、当社の運営を明らかに妨げる行為をされたお客様へは本サービスの提供をお断りさせて頂く場合がございます。

●配布終了店舗では、玄関ドアにて「配布終了POP」を掲出します。

第2弾ノベルティ「オリジナルアクリルキーホルダー」をプレゼント！（先着37万個限定）

★コラボメニュー1品ご注文につき、オリジナルアクリルキーホルダーを1個プレゼント！（37万枚限定・全20種、うちシークレット1種、W50mm×H50mm）

※配布数はキャンペーンを実施している全店舗での総数、数量に達し次第終了となります。※ランダムでコラボメニュー1品につき1個お渡しします。※デザインはお選び頂けません。※テイクアウト、デリバリーも対象。※一部店舗ではお取り扱いが無い場合がございます。※写真は全てイメージ。※転売を目的とした大量のご注文及び食べ残しなど、当社の運営を明らかに妨げる行為をされたお客様へは本サービスの提供をお断りさせて頂く場合がございます。

●配布終了店舗では、玄関ドアにて「配布終了POP」を掲出します。

鬼滅の刃コラボ オリジナルオードブルを販売！

★＜ネット注文限定商品／先着5,000個＞『鬼滅の刃』コラボ オリジナルオードブル［丼ランチボックス付き］／4,999円（税込5,398円） さらに！オリジナルノベルティを5個をプレゼント！

（予約受付期間）2026年6月29日（月）15時～7月26日（日）23時59分 ※定数に達し次第終了

（受取期間）2026年8月７日（金）15時～8月18日（火）15時

丼型ランチBOX／サイズ：W145mm×H130mm×D997ｍｍ 容量：本体714ml、おかずトレー330ml、タレ容器54ml

★＜ネット注文限定商品＞単品『鬼滅の刃』コラボ オリジナルオードブル／3,999円（税込4,318円）オリジナルノベルティを3個プレゼント！さらに、早期予約は10％OFF！＆ノベルティ5個もらえる！通常3,999円（税込4,318円）→10％OFFの3,599円（税込3,886円）

（早期予約受付期間）2026年6月29日（月）15時～7月13日（月）23時59分※10％OFFの期間は、7月13日（月）迄。（受取期間）2026年7月14日（火）15時～8月18日（火）15時

※オードブル単品のご予約は8月17日（月）15時迄。※ご購入手続き後のキャンセルは原則としてお受けいたしかねます。※丼型ランチBOXはオードブルお受け取り時に店舗でのお引渡しです。※本商品はナッツを使用。※サラダは一部店舗では変更になる場合がございます。※ノベルティのデザインはお選びいただけません。

スペシャル！ufotable描き下ろし！「オリジナルグッズ付ドリンクバー（ジョイカフェ）」

★＜店舗販売商品＞「オリジナルグッズ付ドリンクバー（ジョイカフェ）」（先着10,000個限定）

／セット価格・税抜1,180円（税込1,298円）単品価格・税抜1,380円（税込1,518円）

店内にて単品299円（税込328円）以上のメニューをご注文の方に限り、お得な価格でご利用いただけます。

サイズ：φ82（口径）×H113mm 容量：400ml

※販売個数はキャンペーンを実施している店舗での総数、数量に達し次第終了。

スペシャル！ufotable描き下ろし！「WEB予約限定／コラボ限定サマーバッグ」

★＜ネット注文限定商品～ネット注文後、ご希望店舗でのお受け取りとなります＞

「コラボ限定サマーバッグ」（先着3,000個限定）／税抜5,455円（税込6,000円）

＜予約受付期間＞2026年6月29日（月）15時～7月31日（金）23時59分

＜受け取り期間＞2026年10月1日（木）15時～10月31日（土）23時59分

＜セット内容＞

・オリジナルバッグ（W390mm×H290mm×D130mm）

・オリジナルフェイスタオル（W840mm×H340mm）

・オリジナルアクリルスタンド（6体セット）（（W75mm×H150mm 台座 φ75ｍｍ）

※販売個数はキャンペーンを実施している店舗での総数、数量に達し次第終了となります。※ご注文はテイクアウトWEB予約サービスのみ。※お客様のお受け取りご希望店舗を選択してください。※お支払いは事前決済のみ。※店舗でのご注文は承っておりません。※予定数量に達し次第販売終了。※購入はお一人様につき3個まで。※ご購入手続き完了後のキャンセルは原則としてお受けいたしかねます。

スペシャル！ufotable描き下ろし！「コラボ限定オリジナルぷっくりシール」

※配布数はキャンペーンを実施している全店舗での総数、数量に達し次第終了。※会計当日にお声がけいただいた方のみにお渡しします。※お会計時にレジ伝票をお持ちになり、従業員へお声がけください。※テーブル決済をご利用のお客様は、レジの伝票回収BOXに伝票を入れる際、従業員へお声がけください。

全6種！ジョイフル店舗にてコラボ記念パネルを設置！

期間中、ジョイフル各店舗の入口付近に1台設置。※パネル設置未実施店舗についてはHPにてご確認ください。デザインはランダムで各店舗に設置。

SNSキャンペーンを楽しもう！

＜公式アプリ＞

（1）その場で抽選！「来店ガチャキャンペーン」

来店ガチャで当たりがでると、オリジナルデザインの来店スタンプを1個プレゼント！

１.ジョイフル公式アプリをダウンロード

２.来店スタンプ1個につきガチャ券を配布

３.ガチャを引いてその場で抽選

４.当たりが出るとオリジナルデザインのスタンプを1個プレゼント

（2）全員もらえる！「オリジナルデザイン来店スタンプ（第1弾・第2弾 全7種）」

キャンペーン期間中はアプリの来店スタンプがオリジナルデザインに！期間限定の「鬼襲来」スタンプは必見。※スタンプデザインの切り替えは15時です。

※コラボオリジナルデザインスタンプはキャンペーン終了後、キャラクターのイラストが表示されないものへと変更されます。※来店スタンプは、最大1日2回、2回目のスタンプは1回目のスタンプ獲得から6時間を経過した来店で獲得可能。（日を跨いだ場合も、前回スタンプ獲得から6時間以上経過の場合に獲得可能。）

＜公式アプリ＞https://www.joyfull.co.jp/app

＜Xで当てよう！＞

（1）フォロー＆ハッシュタグ＆コラボ商品画像投稿で抽選で30名様に当たる！描き下ろしデザイン！ビッグアクリルスタンド（6体セット）

＜応募方法＞

１. Xでジョイフル公式アカウントをフォロー

２.「#鬼滅の刃ジョイフルコラボ」をつけてコラボ商品画像または動画を投稿して応募完了

＜公式アカウント＞https://x.com/joyfull_info

※当選通知は抽選後、当選者のみDMにて行います。※その他の応募規約または詳細は各SNSにてご確認ください。※賞品の発送は2026年9月下旬を予定。

＜Instagramで当てよう！＞

抽選で30名様へフォロー＆いいねで当たる！「描き下ろしデザイン！オリジナルポーチ」

サイズ：約H120mm×W165mm×D50mm

＜応募方法＞

１.Instagramでジョイフル公式アカウントをフォロー

２.キャンペーン投稿にいいねをして応募完了

＜公式Instagram＞https://www.instagram.com/joyfull_info

※当選通知は抽選後、当選者のみDMにて行います。※その他の応募規約または詳細は各SNSにてご確認ください。※賞品の発送は2026年9月下旬を予定。

数量限定！「オリジナルカプセルトイ」

★ジョイフルオリジナル ライトアップポスターコレクション（全10種／1回400円）

サイズ：約 H80mm×W43mm

※画像はイメージ。※数量に達し次第販売終了。※お取り扱いが無い店舗につきましてはHPにてご確認ください

冷凍商品「おうちdeジョイフル」で当たる！（第1弾10名様／第2弾10名様）

★期間中、対象商品をECサイトで購入した方にノベルティコンプリートセットを抽選でプレゼント！

・第1弾：7月14日（火）15時～7月28日（火）14時59分

おうちdeジョイフル「ジョイフルハンバーグ食べ比べセット５種10個入り」

・ジョイフルハンバーグてりやきソースペッパー付き（2個）

・ジョイフルチーズインハンバーグトマトソース付き（2個）

・ジョイフルチーズインハンバーグ デミグラスソース付き（2個）

・直火焼きハンバーグ（2個）

・直火焼きチーズインハンバーグ（2個）

◎通常価格9,998円（税込）が50％OFF！4,999円（税込）！

※第1弾は、受取日を2026年7月28日（火）までに設定された方が対象

・第2弾：7月28日（火）15時～8月18日（火）14時59分

おうちdeジョイフル「ジョイフルチーズインハンバーグトマトソース付き10個入り」

・ジョイフルチーズインハンバーグトマトソース付き（10個）

◎通常価格7,998円（税込）が50％OFF！3,999円（税込）！

※第2弾は、受取日を2026年8月18日（火）までに設定された方が対象。

＜ご購入はこちらから＞

https://lp.joyfull.co.jp/kimetsu2026

詳細は、各販売ページにてご確認ください。

「ジョイフル期間限定ポップアップストアin大阪」でもコラボフードが楽しめる！

イベントでは、ジョイフルの定番メニュー、かき氷、鬼滅の刃コラボフード全6品を販売！ご来場者には先着で限定デザインの「うちわ」配布や、「みに隊士」の登場など、お楽しみがいっぱいです。

・期間：2026年7月17日（金）～7月20日（月・祝）

・営業時間：10時～21時※7月20日は18時迄

・開催場所：OSAKA FOOD LAB（大阪府大阪市北区中津1丁目1-36）

★イベントの詳細は7月7日(火)14時ジョイフルの公式HPにて公開予定！

（左）「みに隊士」（右上）梅田周辺・店頭で「うちわ」を配布（先着・数量限定）（右下）期間中は大阪市内をアドトラックが走ります！

※うちわは期間中、毎日限定1,000枚先着配布

※コラボメニューをご注文の方には、店舗同様の限定オリジナルクリアファイルをプレゼント（ランダム・数量限定）

【ジョイフル×鬼滅の刃 コラボキャペーン スペシャルサイト】

https://lp.joyfull.co.jp/kimetsu2026

＜作品紹介＞

集英社ジャンプ コミックス1巻～23巻で累計発行部数２億2000万部を突破した吾峠呼世晴による漫画作品が原作。

アニメーション制作はufotable。

人と鬼の切ない物語、鬼気迫る剣戟、魅力的なキャラクター、そして時折描かれるコミカルなシーンが全世界で人気を博している。

2026年4月5日より『テレビアニメ「鬼滅の刃」シリーズ全編再放送』を放送中。

公式サイト： https://kimetsu.com/ (https://kimetsu.com/)

※禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記となります。

※煉獄の「煉」は「火+東」が正しい表記となります。

※愈史郎の「愈」は「く」ではなく「刂」が正しい表記となります。

※鬼舞辻の「辻」はしんにょうの点が1つの字が正しい表記となります。

【会社概要】

・会社名：株式会社ジョイフル

・本社所在地：〒870-0141大分県大分市三川新町1-1-45

・代表取締役社長：穴見 くるみ

・事業内容：ファミリーレストラン「ジョイフル」のチェーン展開等