7/3(金)渋谷ヒカリエ8F D&DEPARTMENTでトークイベントを開催！

株式会社HUIS

遠州織物を使ったアパレルブランド「HUIS（ハウス）」は、書籍『産地発アパレルという選択』（日刊現代／講談社）(https://www.kodansha.co.jp/book/products/0000425064)の出版を記念し、2026年7月3日（金）に渋谷ヒカリエ8F「8/COURT」にて、出版記念トークライブ「産地と作り手から描くこれからの服」を開催します。

【トークイベント概要】

日 程：2026年7月3日（金）

時 間：19:00～20:30 ※18:30開場

場 所：渋谷ヒカリエ 8F「8/COURT」(東京都渋谷区渋谷2-21-1)

登壇者：宮浦晋哉（株式会社糸編 代表）

黒江美穂（D&DEPARTMENT ディレクター）

松下昌樹（株式会社HUIS代表）

定 員：90席（満席につき、増席対応。追加募集中）

近年、国内のさまざまな繊維産地において、従来の下請け生産ではなく、産地に根ざした技術や素材の魅力を直接生活者へ届ける事業者の新しい動きが生まれています。大量生産・大量消費とは異なる価値観のもと、職人の手仕事や地域に受け継がれてきた技術、そこで働く人々の営みを背景にした服づくりは、いま多くの人の関心を集めています。

本イベントでは、全国の繊維産地を訪ね歩き、産地とアパレルをつなぐ活動を続けてきた株式会社糸編代表・宮浦晋哉氏、ロングライフデザインの視点から日本各地のものづくりを発信してきたD&DEPARTMENTディレクター・黒江美穂氏、そしてHUIS代表・松下昌樹が登壇。産地に残る技術や風景、作り手の言葉、地域に根ざしたものづくりの可能性について語り合います。

登壇者

宮浦晋哉 Shinya Miyaura／株式会社糸編 代表取締役・キュレーター

大学卒業後にキュレーターとして全国の繊維産地を回り始める。2013年東京・月島でコミュニティスペース「セコリ荘」を開設。2016年名古屋芸術大学特別客員教授。創業から年間200以上の工場を訪れながら、学校や媒体や空間を通じて繊維産地の魅力の発信し、繋げている。

黒江美穂 Miho Kuroe／D&DEPARTMENT ディレクター

2012年D&DEPARTMENT PROJECTに参加。同年より渋谷ヒカリエ8/の、47都道府県の「らしさ」を再発見する日本初の地域デザインミュージアム「d47 MUSEUM」の企画運営を担当し、日本各地のデザイン、工芸、物産等の選定やキュレーションを行う。2019年よりショップ事業部ディレクターとして国内外14拠点店舗運営を統括する。

松下昌樹 Masaki Matsushita／株式会社HUIS 代表取締役

静岡県浜松市出身。大学卒業後、浜松市職員として主に農林水産業の振興に携わる。その後、高級アパレルで用いられる伝統生地「遠州織物」に出合い、その素晴らしさに惚れ込んだことから、2014年、妻・松下あゆみとともに、浜松を拠点にした産地発ブランドディレクターとして企画運営をはじめ、情報発信、販売、イベント全般にかかわる。

遠州織物アパレルブランド「HUIS（ハウス）」

浜松市を拠点とし全ての商品を遠州織物で製作するアパレルブランド。全国７店のショールームや約80店の取扱店ほか国内外でのイベント等を展開。旧式のシャトル織機が現存する遠州産地の利点を活かし、シャトル織機が生み出す特別な風合いと機能性を持った生地に絞った製品製作を行い、全国にファンが広がっている。一般のアパレルブランドとは異なり、産地・産業を訴求する製品製作と情報発信を行う。

書籍『HUIS.の服づくり -遠州発の産地発ブランドがアパレルの常識を変える-』（主婦と生活社）を2024年3月出版、書籍『産地発アパレルという選択 -業界の常識に挑む遠州発アパレルブランドHUISの挑戦と軌跡-』（日刊現代/講談社）を2026年5月15日出版。

詳細を見る :https://1-huis.com/

渋谷SHOWROOM：東京都渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア9F garage内

丸の内SHOWROOM：東京都千代田区丸の内2丁目4-1丸の内ビルティング4F garage内

横浜SHOWROOM：神奈川県横浜市神奈川区金港町1-10横浜ベイクォーター3F noni内

立川SHOWROOM：東京都立川市緑町3-1GREEN SPRINGS E2-208 Rust内

名古屋SHOWROOM：愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 グローバルゲート3F garage内

豊橋SHOWROOM：愛知県豊橋市曙町南松原17 garage内

大阪SHOWROOM：大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪3F garage内

HUISは、遠州産地に現存する貴重な旧式の「シャトル織機」で織られた遠州織物を中心に製品展開していることが特徴。元・浜松市職員として産業振興に携わっていた経歴を持つ松下昌樹（代表）を中心に、夫婦で2014年からスタートした産地発のアパレルブランド。書籍「HUIS.の服づくり」（2024年主婦と生活社）、「産地発アパレルという選択」（2026年講談社）出版。渋谷スクランブルスクエア9F(garage内)の「渋谷ショールーム」は、旗艦店として国内外の来客で賑わう。「遠州織物」は世界的なアパレル高級シャツ生地として業界の中では古くから知られた生地。通常の20～30倍の時間をかけゆっくりと織り上げるHUISの生地は、特別な風合いと機能性を持つ。

■SNS

HUIS onlinestore：https://1-huis.stores.jp

インスタグラム：https://www.instagram.com/1_huis

facebook：https://www.facebook.com/huisenshu

X：https://x.com/1_huis

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCLrebj-XFaipt0rfw6K5MFQ

■プロジェクト

【縫う/織る/編む】ほぼ日×HUIS

https://1-huis.com/hobonichi

新R25×HUIS

https://1-huis.com/interview

遠州織物×久留女木の棚田プロジェクト

https://1-huis.com/kurumeki

HUIS×名古屋黒門付染山勝染工染め替えプロジェクト

https://1-huis.com/renew

大人の服選びは産地から！

https://1-huis.com/talk_sanchi

HUISのゆるふわラジオ

https://1-huis.com/yurufuwa_radio