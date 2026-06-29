STPR初の常設店舗が2026年秋オープン決定！オープンに先駆け、4都市を巡るPOPUPイベントを開催！

株式会社STPR

株式会社STPR（本社：東京都渋谷区、代表：秋田堅司、以下「STPR」）は、当社初の常設店舗『STPR Family STORE - DREAM LAND -』を2026年秋にオープンすることを決定いたしました。

また、常設店舗のオープンに先駆け、2026年8月より東京・大阪・愛知・宮城の4都市でPOPUPイベントを開催いたします。POPUPイベントでは、常設店舗『STPR Family STORE - DREAM LAND -』の世界観を表現した空間装飾などを展開し、オープンに先駆けてその魅力をご体感いただけます。

『STPR Family STORE - DREAM LAND -』は、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep」「とぅるりぷ - True&Lip」など、STPR Family所属クリエイターのオリジナルグッズを取り扱う、STPR初の常設店舗です。

『テーマパーク』をコンセプトに、ここでしか手に入らないオリジナルグッズの販売をはじめ、店内全体でSTPR Familyの世界観を体感いただける空間を展開いたします。店舗の所在地やオープン日などの詳細は、今後順次発表予定です。

常設店舗のオープンに先駆け、2026年8月より東京・大阪・愛知・宮城の4都市でPOPUPイベントを開催いたします。会場では、常設店舗『STPR Family STORE - DREAM LAND -』の世界観を表現した空間装飾を展開するほか、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep」「とぅるりぷ - True&Lip」のSTPR Family全6グループの新作グッズを販売いたします。

また、ご購入いただいたお客様を対象に、会場限定ノベルティをご用意しております。3,000円（税込）ごとのご購入につき「チケット風カード」をランダムで1枚プレゼントするほか、各会場では数量限定で「DREAM LAND限定箔押しスタンプカード」を配布いたします。スタンプカードは、今秋オープン予定の常設店舗でご利用いただける特別仕様となっており、POPUPイベントと常設店舗をつなぐ記念アイテムとしてお楽しみいただけます。

POPUPイベントおよび常設店舗の詳細は、特設サイトおよび公式Xにて順次お知らせいたします。

■4都市 巡回POPUPイベント開催概要

特設ページ：https://cybergoods-store.jp/pages/stpr-family-store-popup

公式Xアカウント：https://x.com/stpr_store

― 東京会場 ―

会場：SHIBUYA109渋谷店 B1F DISP!!!

開催期間：2026年8月7日(金) ~ 8月30日(日)

営業時間：10:00~21:00※最終入場20:30

入場方法：入場整理券(事前抽選制)

抽選受付期間：2026年7月17日(金) 12:00 ~ 2026年7月24日(金)23:59

抽選サイト：公式LINE

決済方法：現金、クレジットカード各種、QRコード決済各種、交通系電子IC

MAP：https://maps.app.goo.gl/ifCEebaUNrQn8H7x8

SHIBUYA109渋谷店 POPUPサイト：https://shibuya109.jp/topics/disp_stpr-family-store-dream-land/

※抽選詳細に関しては、公式LINEをご覧ください

― 大阪会場 ―

会場：イオンモールりんくう泉南 2Fイオンホール

開催期間：2026年9月8日(火) ~ 9月13日(日)

営業時間：10:00~20:00※最終入場19:30

入場方法：フリー入場(混雑時、入場整理券配布）

決済方法：現金、クレジットカード各種、PayPay、交通系電子IC、iD

MAP：https://maps.app.goo.gl/G7PzHNwJYbuaMMdr5

― 愛知会場 ―

会場：イオンモール岡崎 3Fイオンホール

開催期間：2026年9月18日(金) ~ 9月23日(水・祝)

営業時間：10:00~20:00※最終入場19:30

入場方法：フリー入場(混雑時、入場整理券配布）

決済方法：現金、クレジットカード各種、PayPay、交通系電子IC、iD

MAP：https://maps.app.goo.gl/dFkJQqVLPsZawxQU9

― 宮城会場 ―

会場：イオンモール新利府 南館3Fイオンホール

開催期間：2026年10月8日(木) ~ 10月12日(月・祝)

営業時間：10:00~20:00※最終入場19:30

入場方法：フリー入場(混雑時、入場整理券配布）

決済方法：現金、クレジットカード各種、PayPay、交通系電子IC、iD

MAP：https://maps.app.goo.gl/FcL8GvAsR2hMySmd7

【入場方法】

・東京会場「SHIBUYA109渋谷店 B1F DISP!!! 」の入場には整理券の取得が必要となります。

・その他各会場では、フリー入場となっております。混雑時には入場整理券を配布いたします。

【整理券の取得について】

・東京会場のみ整理券が必要となります。（事前抽選/先着抽選/当日券）

・公式LINEより事前登録をお願いします。https://lin.ee/q8Xw4l5

・注意事項は下記よりご確認ください。

【お問い合わせ】

お問い合わせメールアドレス：support@stprfamilystore.com

受付時間：10:00～19:00(土・日・祝日および当社指定の休日を除く)

※回答にお時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

■STPR Family STOREグッズラインナップ

アクリルスタンド 各1,650円（税込）

ランダムホログラム缶バッジ 600円（税込）

ランダムチケット風クリアカード 550円（税込）

ワイヤーアクリルキーホルダー 各1,100円（税込）

ステッカーセット 各880円（税込）

アクリルパネル 2,750円（税込）

会場限定ポストカード 各330円（税込）

■POP UPイベントノベルティ

≪注意事項≫

・ノベルティは配布枚数上限に達し次第、終了いたします。

・DREAM LAND 限定箔押しスタンプカードは1会計につき1枚のお渡しです。

・DREAM LAND 限定箔押しスタンプカードは、各会場先着にて配布予定です。枚数に達し次第、終了となります。終了後は、通常の常設店スタンプカードのお渡しとなります。

・チケット風カードは3,000円(税込)のご購入ごとにランダムで1枚お渡しいたします。

・チケット風カードは、お選びいただいたグループの中でランダム配布となります。

・特典の配布は、1会計ごととなります。複数会計の合算でお渡しはできませんのでご了承ください。

■常設店舗『STPR Family STORE - DREAM LAND -』情報

店舗の所在地やオープン日などの詳細は、今後順次発表予定です。

情報ページ：https://cybergoods-store.jp/pages/stpr-family-store

■STPR Family Profile

STPR Familyは、株式会社STPRに所属する2.5次元アイドルや歌い手グループ、クリエイター。

2026年6月現在、「すとぷり」「騎士X - Knight X -」「AMPTAKxCOLORS」「めておら - Meteorites -」「すにすて - SneakerStep」「とぅるりぷ - True&Lip」の6グループが所属し、YouTubeチャンネル登録者数の累計は3,601万人を超える。

動画配信サイトでの生配信をはじめ、企画動画、歌ってみた、ゲーム実況、ASMRなど多彩なコンテンツでリスナーを魅了。音楽やアニメ、ライブ、イベント、映画、グッズなど幅広いエンターテインメントを通じて、世代や性別を越えて“楽しい”を届け続けている。

2025年4月に東京ドーム・ベルーナドームで5日間連続ライブイベントを開催。2026年2月には再び東京ドーム公演を、3月にはKアリーナ横浜公演を開催。

すとぷり

動画配信サイトを中心に様々な活動を行う2.5次元アイドルグループ

公式サイト：https://fc-strawberryprince.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/StPri_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@StrawberryPrince/

騎士X - Knight X -

“声”とビジュアルを武器に独自の世界観で魅せる、2.5次元ビジュアル系歌い手グループ

公式サイト：https://fc-knight-x.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/Knight_A_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Knight_X_info

AMPTAKxCOLORS

ゲーム実況、歌ってみた、ASMR台詞など、動画配信サイトを中心に様々な活動を行う、超多才2.5次元歌い手グループ

公式サイト：https://amptak-colors.stpr.com/

公式X：https://twitter.com/ampxtak

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AMPTAKxCOLORS

めておら - Meteorites -

数々の「歌い手史上最速」記録を更新し続ける新進気鋭の2.5次元歌い手アイドルグループ

公式サイト：https://meteorites.stpr.com/

公式X：https://x.com/mtor_info

公式YouTube：https://www.youtube.com/@mtor_info

すにすて - SneakerStep

テレビ番組と「STPR BOYS PROJECT」が連動した企画から誕生した2.5次元歌い手アイドルグループ

公式サイト：https://sneakerstep.stpr.com/

公式YouTube:https://youtube.com/@Sneaker_Step

公式X：https://x.com/Sneaker_Step

とぅるりぷ - True&Lip

2026年3月に「STPR BOYS PROJECT」より誕生した、STPR所属6組目となる2.5次元歌い手アイドルグループ

公式サイト：https://sneakerstep.stpr.com/

公式YouTube:https://youtube.com/@Sneaker_Step

公式X：https://x.com/Sneaker_Step

■株式会社STPRについて

■株式会社STPR 概要

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

代表者：秋田 堅司

公式サイト：https://stprcorp.com/

公式X：https://x.com/stpr_inc