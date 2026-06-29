プロバスケットボールクラブ『名古屋ダイヤモンドドルフィンズ』とオフィシャルパートナー契約を締結

株式会社アオキスーパー

株式会社アオキスーパーは、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(B.LEAGUE)に所属する『名古屋ダイヤモンドドルフィンズ』と2025-26シーズン に引き続き、2026-27シーズンも『オフィシャルパートナー』契約を締結いたしました。

アオキスーパーは、昨シーズンに続き、名古屋ダイヤモンドドルフィンズが試合(リーグ戦)に勝利した場合、翌日のお買い物が５％OFFになる『パートナー割』を実施し、ドルファミの皆様と共に名古屋ダイヤモンドドルフィンズを全力で応援してまいります。

【名古屋ダイヤモンドドルフィンズ】

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、B.LEAGUEに所属する名古屋市を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブで2025-26シーズンよりホームアリーナをドルフィンズアリーナからIGアリーナへ移し、スポーツならではの光と音の演出やフードなどホスピタリティを提供するエンターテイメントに力を入れています。

また、ホームタウンである名古屋市と連携しながら、「気候変動」「子ども支援」「女性活躍推進」の３つを軸とした社会的責任活動「ドルフィンズスマイル」プロジェクトに、選手をアンバサダーに起用しながら取り組むなど様々な活動をしております。

プロスポーツがもつ強みを生かし、名古屋のシンボルとして、強くて愛されるクラブを目指しております。

【パートナー割】

内 容：名古屋ダイヤモンドドルフィンズが試合(リーグ戦)に勝利した場合、翌日のお買い物が５％OFF

条 件：１.と２.を提示

１.アオキスーパーの会員カード(アプリ)

２.名古屋ダイヤモンドドルフィンズファンクラブ会員証(アプリ)

※ユース・メルマガ会員を除く

割引内容：お買い物合計金額(税抜)から５％OFF

※他の割引との併用不可(割引上限５％)

※酒類、地域指定ごみ袋等の一部商品を除く

その他：セルフレジ利用可(レジ担当者に１.と２.を提示)