神戸市長田区の古民家ラジオ局『ゆめのたね放送局 神戸スタジオ』開局1年で延べ100名のパーソナリティを輩出

ポジティブハッピーランド

ポジティブハッピーランド（代表：森崎のりまさ）が運営する「ゆめのたね放送局 神戸スタジオ」（神戸市長田区）は、2025年8月の開局から1周年を迎えます。

神戸スタジオは、クラウドファンディングにおいて257名の支援者から2,660,600円のご支援をいただき誕生した、インターネットラジオ局です。

三宮プラッツにて公開収録

ゆめのたね放送局のホームページはこちら(https://www.yumenotane.jp/)

開局から1年間で100名のパーソナリティを輩出し、最年少は高校生、最年長は70代後半まで、幅広い世代の方々が自身の想いや夢、活動を全国へ向けて発信してきました。

神戸市長田区は、阪神・淡路大震災により大きな被害を受けた地域でありながら、人と人とのつながりや温かな地域コミュニティが今も息づくまちです。

新長田駅前で行われた震災追悼イベントの様子

神戸スタジオは、その長田の古民家を活用し、「ご縁・応援・貢献」を理念に、誰もが自分の想いを発信できる場所、人と人がつながり応援し合える居場所として開設されました。

神戸スタジオで行われた、神戸スタジオお披露目パーティーの様子

このたび開局1周年を記念し、2026年8月1日（土）に「ゆめのたね放送局 神戸スタジオ 1周年記念パーティー」を開催いたします。

開局記念パーティーの様子

延べ100名のパーソナリティが生まれた1年間

近年はSNSの普及により、誰もが簡単に情報発信できる時代となりました。

しかし、自らの想いや夢を言葉にし、継続して発信し続けることは決して簡単ではありません。

神戸スタジオには、「私なんかがラジオなんて」「人前で話すのは苦手」「発信するほどの経験はない」と話していた方々も多く参加されています。

それでも勇気を出して一歩を踏み出し、自身の人生経験や活動への想いを番組として届けてきました。

この1年間で誕生した延べ100名のパーソナリティは、経営者、個人事業主、会社員、主婦、学生、福祉従事者、アーティストなど実にさまざまです。

神戸スタジオが目指してきたのは、ラジオ番組を制作することだけではなく、「夢を語り合い、夢を叶えるコミュニティや居場所を作ること」です。

延べ100名のパーソナリティ輩出は、その理念が形となった一つの成果だと考えています。

ラジオから生まれる新たなご縁

神戸スタジオでは、番組出演をきっかけとして多くのご縁が生まれています。

パーソナリティ同士の交流から新しい事業が生まれたり、地域イベントの開催につながったり、ボランティア活動や社会貢献活動へ発展した事例も少なくありません。

多岐にわたり活躍されているパーソナリティが数多く所属しているからこそ、想像を超えるご縁が生まれるのです。

インターネットを通じて全国へ発信しながらも、リアルなつながりを大切にするコミュニティとして今もなお、成長を続けています。

神戸スタジオは単なるラジオ局ではなく、人と人をつなぐ地域の交流拠点として、これからも活動を続けてまいります。

1周年記念パーティー開催

開局から1年間の感謝を込めて、パーソナリティ、リスナー、地域事業者などが集う記念イベントを開催いたします。

当日は、この1年間の歩みを振り返るとともに、これまで支えてくださった皆さまへの感謝をお伝えし、今後の神戸スタジオの展望を共有いたします。

開催概要

【イベント名】

ゆめのたね放送局 神戸スタジオ 1周年記念パーティー

【日時】

2026年8月1日（土）

受付 16:30

開宴 17:00

閉宴 20:00

【会場】

SOLA KOBE

〒650-0002

兵庫県神戸市中央区北野町1-5-4

新幹線・神戸市営地下鉄「新神戸駅」より徒歩8分

神戸スタジオオーナー コメント

ポジティブハッピーランド 代表 森崎のりまさ

「神戸スタジオは、多くの皆さまとのご縁に支えられ、開局1周年を迎えることができました。

クラウドファンディングで257名もの方々にご支援いただいて誕生したこの場所から、この1年間で延べ100名のパーソナリティが誕生しました。

高校生から70代後半まで、それぞれが自分の言葉で夢や想いを発信してくださっています。

私たちが目指しているのは、ラジオ局を運営することではありません。

一人ひとりが主役となり、夢を語り、応援し合えるコミュニティをつくることです。

それが結果的に地域貢献、社会貢献になると思っています。

この一年で誕生したパーソナリティやゲストさんがスタジオを介してのご縁を機に、活躍の幅を広げ、さらなる挑戦をする。

一緒に活動している私も良い刺激を受けています。

きっと番組のリスナーさんもワクワクされていることでしょう。

これからもゆめのたね放送局神戸スタジオは『ご縁・応援・貢献』を大切にしながら、神戸から全国へ夢の種を届け続けてまいります。

今後の展望

神戸スタジオでは今後も、

・地域で活躍する人々の発信支援

・若者や学生の挑戦支援

・地域イベントとの連携強化

・神戸から全国へ向けた情報発信

を推進し、「誰もが主役になれるメディア」の実現を目指してまいります。

お知らせ

ゆめのたね放送局神戸スタジオでは

パーソナリティやイベント参加者募集しています

詳細やお問い合わせは下記LINEまたはInstagramまで

ゆめのたね放送局神戸スタジオ公式LINEはこちら(https://lin.ee/YQINXJV)

ゆめのたね放送局神戸スタジオInstagramはこちら(https://www.instagram.com/yumenotane_kobe?igsh=MW1ob292enVwdWN1aw==)

報道関係者の皆さまへ

神戸スタジオは、皆さんのご支援によって誕生したラジオ局です。

開局から1年間で延べ100名のパーソナリティを輩出し、高校生から70代後半までの幅広い世代が、自らの想いや夢を発信する場となってきました。

本イベントでは、

・地域コミュニティづくり

・市民メディアの可能性

・地域活性化

・夢への挑戦

・世代を超えた交流

・クラウドファンディングによる地域づくり

など、多様な視点から取材いただけます。

当日は主催者インタビュー、パーソナリティインタビュー、写真撮影、動画撮影等にも対応いたします。

ぜひ取材をご検討いただけますと幸いです。

お問い合わせ先

ゆめのたね放送局 神戸スタジオ

住所：兵庫県神戸市長田区駒ヶ林町１丁目３-１２

運営：ポジティブハッピーランド

代表：森崎のりまさ

MAIL：positive.happy.land@gmail.com