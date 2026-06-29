韓国初開催のコスプレイベント「acosta!＠ソウル」2日間で1万人超来場

株式会社ハコスタ

アニメイトグループの株式会社ハコスタ（本社：大阪市、代表取締役：松村良洋）は、韓国・ソウルにて、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間「acosta!（アコスタ）＠ソウル」を開催し、2日間の総来場者数はのべ1万人超を記録しました。

韓国初開催となる「acosta!@ソウル」は、地域活性化イベントとして東大門区と協力して開催されました。

近年再開発で注目を集める清涼里エリアの大型複合施設「ArtForest」では、緑豊かな広場や館内の各スペースが撮影スポットとして開放され、参加者は指定エリア内での撮影や交流のほか、コスプレ衣装のまま施設内での買い物や休憩を楽しみました。会場内に設けられた特設ステージでは、アニソンや流行曲に合わせてみんなで踊る、acosta!名物の「アコスタダンスタイム」のほか、コスプレイヤーによる「ランウェイステージ」が実施されました。

6月27日（土）には、日本からのゲストとしてコスプレイヤーの伊織もえが出演。トークショーや囲み撮影会を実施し、多くの現地ファンやカメラマンで会場は熱気に包まれました。さらに同日、「TIF ASIA TOUR 2026」とのコラボステージが行われ、2組の韓国のアイドルによるパフォーマンスが披露されました。28日（日）には、日本からゲスト参戦したコスプレイヤーのトークショーや、ハイタッチ会、ダンス披露などステージプログラムがそれぞれ実施されました。

このほか、コスプレに特化した同人即売会「acosta!マルシェ」も両日開催し、日韓合わせて60組超のクリエイターが出展。作品やグッズの展示・販売、チェキ撮影などを通して、ファンやクリエイター同士の交流が行われました。



＜イベントの様子＞

伊織もえスペシャルステージタルキハイタッチ会日本コスプレイヤーステージ囲み撮影会「TIF ASIA TOUR 」「acosta!ダンスタイム」「acosta!マルシェ」交流の様子

台湾（台北・高雄）に続く海外開催となった今回の「acosta!@ソウル」。多くの現地コスプレファンや日本からの参加者が来場し、コスプレ文化を通じた日韓の交流の機会となりました。ハコスタは今後も、国内外のコスプレイヤーが安心安全に、そして自由に表現を楽しめる環境づくりをグローバルに推進していきます。

●イベントに参加した韓国コスプレイヤー（現地写真）

𝗥𝗶𝗲𝘀𝗲(https://x.com/ri_appleseed)온기(https://x.com/Ongi_cos)죠미(https://x.com/jomi_cos_)자몽(https://x.com/jamongcc)정제니(https://x.com/jen2jen2_)그잉(https://x.com/Geuing_Cos)상현(https://x.com/Xx_firstquarter)별이(https://x.com/jdabyeol2)

「acosta!ソウル」

開催日時：2026年6月27日（土）～28日（日）

会場：ArtForest（39-1, Yongdu-dong, Dongdaemun District, Seoul, KOREA）

主催：acosta!

運営制作：株式会社ハコスタ、SPD GLOBAL.INC

協力：株式会社サンシャインシティ、アニメイト韓国、らしんばんソウル、LIKEY（라이키）、

Mystic Muse（미스틱 뮤즈）、Evoto、MBB

公式サイト：https://acosta.jp/event/seoul/ (https://acosta.jp/event/seoul/)

公式X：関東・東北 https://x.com/acosta_info

関西・東海・九州 https://x.com/acosta_west

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@acosta_jp