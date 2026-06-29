韓国初開催のコスプレイベント「acosta!＠ソウル」2日間で1万人超来場

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株式会社ハコスタ

アニメイトグループの株式会社ハコスタ（本社：大阪市、代表取締役：松村良洋）は、韓国・ソウルにて、2026年6月27日（土）・28日（日）の2日間「acosta!（アコスタ）＠ソウル」を開催し、2日間の総来場者数はのべ1万人超を記録しました。





韓国初開催となる「acosta!@ソウル」は、地域活性化イベントとして東大門区と協力して開催されました。


近年再開発で注目を集める清涼里エリアの大型複合施設「ArtForest」では、緑豊かな広場や館内の各スペースが撮影スポットとして開放され、参加者は指定エリア内での撮影や交流のほか、コスプレ衣装のまま施設内での買い物や休憩を楽しみました。会場内に設けられた特設ステージでは、アニソンや流行曲に合わせてみんなで踊る、acosta!名物の「アコスタダンスタイム」のほか、コスプレイヤーによる「ランウェイステージ」が実施されました。
6月27日（土）には、日本からのゲストとしてコスプレイヤーの伊織もえが出演。トークショーや囲み撮影会を実施し、多くの現地ファンやカメラマンで会場は熱気に包まれました。さらに同日、「TIF ASIA TOUR 2026」とのコラボステージが行われ、2組の韓国のアイドルによるパフォーマンスが披露されました。28日（日）には、日本からゲスト参戦したコスプレイヤーのトークショーや、ハイタッチ会、ダンス披露などステージプログラムがそれぞれ実施されました。


このほか、コスプレに特化した同人即売会「acosta!マルシェ」も両日開催し、日韓合わせて60組超のクリエイターが出展。作品やグッズの展示・販売、チェキ撮影などを通して、ファンやクリエイター同士の交流が行われました。



＜イベントの様子＞



伊織もえスペシャルステージ

タルキハイタッチ会

日本コスプレイヤーステージ囲み撮影会


「TIF ASIA TOUR 」

「acosta!ダンスタイム」

「acosta!マルシェ」交流の様子

台湾（台北・高雄）に続く海外開催となった今回の「acosta!@ソウル」。多くの現地コスプレファンや日本からの参加者が来場し、コスプレ文化を通じた日韓の交流の機会となりました。ハコスタは今後も、国内外のコスプレイヤーが安心安全に、そして自由に表現を楽しめる環境づくりをグローバルに推進していきます。


●イベントに参加した韓国コスプレイヤー（現地写真）



𝗥𝗶𝗲𝘀𝗲(https://x.com/ri_appleseed)

온기(https://x.com/Ongi_cos)

죠미(https://x.com/jomi_cos_)

자몽(https://x.com/jamongcc)


정제니(https://x.com/jen2jen2_)

그잉(https://x.com/Geuing_Cos)

상현(https://x.com/Xx_firstquarter)

별이(https://x.com/jdabyeol2)

「acosta!ソウル」


開催日時：2026年6月27日（土）～28日（日）


会場：ArtForest（39-1, Yongdu-dong, Dongdaemun District, Seoul, KOREA）


主催：acosta!


運営制作：株式会社ハコスタ、SPD GLOBAL.INC


協力：株式会社サンシャインシティ、アニメイト韓国、らしんばんソウル、LIKEY（라이키）、


Mystic Muse（미스틱 뮤즈）、Evoto、MBB


公式サイト：https://acosta.jp/event/seoul/ (https://acosta.jp/event/seoul/)


公式X：関東・東北　https://x.com/acosta_info


関西・東海・九州　https://x.com/acosta_west


公式TikTok：https://www.tiktok.com/@acosta_jp