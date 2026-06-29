【設立から3ヶ月】株式会社ProFanが、資金調達および組織体制の拡充を実施 ─ プロスポーツ選手の「影響力」を最大化する事業を加速

株式会社ProFan

株式会社ProFan（本社：東京都港区、代表取締役CEO：八田 凌雅、以下「当社」）は、2026年6月の1ヶ月間で、下記３つの進捗があったことをお知らせします。

１.資金調達の実施

２.組織体制の拡充

３.複数メディアでの掲載

当社は「影響力を亡くさないために。」をミッションに掲げ、プロスポーツ選手（主にサッカー選手）のブランディング支援および企業のマーケティング支援を、より一層加速させてまいります。

1. 資金調達を実施し、事業推進体制を強化

３つの進捗

このたび当社は資金調達を実施しました。本調達を通じて得た資金をもとに、プロスポーツ選手向けのブランディング支援事業『BeyondPro』、ならびに企業向けマーケティング支援/AI活用支援である『ProDrive』を、これまで以上に力強く推進してまいります。【影響力を亡くさないために。】というミッションの実現に向け、選手一人ひとりが競技フィールド以外でも価値を生み出せる環境づくりを加速させます。

2. 組織体制を拡充 ― 代表・専務の2名体制から4名体制へ

これまで代表取締役CEO・専務取締役COOの2名を中心に事業を展開してまいりましたが、新たに2名のメンバーが加わり、合計4名の体制となりました。事業をさらにドライブさせる推進体制が整い、各事業のスピードと提供価値の双方を一段と高めてまいります。

3. 3つのメディアから取材 ― 今後、各媒体で順次公開予定

当社の取り組みは、ラジオ・雑誌・Web記事の計3メディアから取材を受けており、今後、各媒体にて順次公開される予定です。設立間もない当社が着実にメディアからの注目を集めはじめている証として、今後の発信にもご期待ください。

今後の展望

資金調達・組織拡充・メディア掲載という3つの進捗を糧に、株式会社ProFanは引き続き事業を推進してまいります。プロスポーツ選手、そしてすべての企業・働く人々が持つ「影響力」の最大化を目指します。

会社概要

会社名：株式会社ProFan

所在地：東京都港区六本木3丁目16番12号 六本木KSビル5F

代表者：代表取締役 八田 / 専務取締役 山本

設 立：2025年11月（登記 2026年4月）

資本金：1,000,000円

事 業：プロスポーツ選手のブランディング支援事業・企業のマーケティング/AI活用支援事業

企業サイト：https://profan.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

会社名：株式会社ProFan

所在地：東京都港区六本木3丁目16番12号 六本木KSビル5F

連絡先：代表取締役 八田

Email：ryoga.hatta@profan.co.jp