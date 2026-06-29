MAIA、月額制eラーニングプログラム「でじたる女子+」刷新により生成AI関連講座を強化

株式会社MAIA

女性が自分らしく働く環境を作るため、女性デジタル人材の育成と全国の企業・自治体のデジタル化支援を行う株式会社MAIA（本社：東京都港区、代表取締役：月田 有香、以下 MAIA）は、提供する月額サブスクリプション型のeラーニングプログラム「でじたる女子+（プラス）」において、一部講座を刷新することをお知らせいたします。

併せて、生成AIの基礎やマインドセットをスポットで学べる特別講座として、「はじめてのAI授業」「ギフトトレーニング ベーシック」の2つを新たに開始いたします。



「でじたる女子+」公式サイト： https://digital-joshi.maia.co.jp/(https://digital-joshi.maia.co.jp/)

プログラム刷新の背景と目的

MAIAはこれまで、地方自治体と連携した「でじたる女子プロジェクト」等を通じ、多くの女性へデジタルスキルの習得と就労の機会を提供してまいりました。そのノウハウを活かし、全国どこからでも月額制で学べるeラーニングプログラムとして展開しているのが「でじたる女子+」です。



近年のDXの加速に加え、生成AIの急速な普及など、市場が求めるデジタルスキルは日々高度化・多様化しています。こうした変化に迅速に対応するため、この度カリキュラムのアップデートを決定いたしました。より市場ニーズに即し、実務に直結する実戦的な学習を重視した内容へとプログラムを刷新いたします。

刷新における主なポイント

1. 生成AI関連講座の拡充

生成AI関連の講座を拡充し、「生成AI基礎講座」「生成AI応用（Claude）講座」「Copilot / Copilot Studio講座」「業務フロー分析講座」を新たに開設します。受講はターム制（年4回、決まった時期に開講）となり、これら4講座をまとめて「生成AI講座」として、ひとつのタームの中で取り組んでいただきます。なお、次回タームの開始は2026年9月16日（水）予定となります。

生成AI講座 特設ページ https://digital-joshi.maia.co.jp/course/ai-term



１.生成AI基礎講座

生成AIの仕組みを体系的に理解したうえで、ChatGPT、Claude、Geminiをはじめとする主要AIツールの特徴と選び方を学びます。実務で即使えるプロンプト技術からAIと賢く協働するためのリスク管理まで、未経験でも知識と実践力をゼロから習得できます。

※「生成AI基礎講座」単体は、いつでも学び放題のプログラムとしても学習いただけます。単体での提供開始は8月上旬を予定しています。

２.生成AI応用（Claude）講座

ClaudeのArtifacts機能を活用して、プログラミング不要でオリジナルのAIアプリを開発する力を身につけます。実用的なアプリを段階的に作りながら、Claudeのメモリ、コネクタ、プロジェクトといった高度な機能も習得。最後は自分だけのオリジナルAIアプリを開発し、スライドで発表するところまでを体験します。

３.業務フロー分析講座

在庫品販売・購買発注・勤怠給与管理の3つの実務シナリオを通じて、業務フロー図の作成からAIキャラクターを相手にした実践的なヒアリング、そして理想の業務フロー（TO-BE）とシナリオ設計までを、手を動かしながら一貫して学びます。最終的には生成AI「NotebookLM」を活用して、基幹システム導入に向けた業務改善提案書の作成を行います。

※「業務フロー分析講座」は、SAP講座、RPA講座のそれぞれのターム内にも盛り込まれています。

４.Copilot / Copilot Studio 講座

ノーコードで業務に沿ったAIエージェントの設計・実装を学ぶハンズオン講座です。環境構築から、Microsoft 365 CopilotとCopilot Studioの違い等の基本概念の整理、Excelデータを用いた顧客テーブルの作成や製品カタログ等のナレッジ追加を実践し、データ基盤の構築力やAIへの指示設定力を養います。実務を想定したエージェント作成を通じて、会話フローの設定や条件分岐スキルまでを体系的に習得し、最終的には成果発表会での発表を行っていただきます。

2.専門領域講座（SAP・RPA）の再設計

SAPおよびRPAについては学習内容を見直し、基礎～実務レベルに再設計しました。

・SAP：業務理解と基本操作を中心に構成

・RPA：UiPathを中心とした実務活用に特化

業務の中で使えるレベルに最適化し、より多くの方が実際の業務に臨める段階までスキルアップできるバランスに再構築しました。また、「業務フロー分析講座」のカリキュラムについてもSAP講座、RPA講座内に新たに盛り込みました。

※「SAP講座」「RPA講座」はターム制となり、次回タームの開始は2026年9月16日（水）予定となります。



「でじたる女子+」の特徴である「MAIA キャリアサポートプラットフォーム」による幅広いキャリア支援やコミュニティによる協働学習は、引き続き提供して参ります。

MAIA キャリアサポートプラットフォーム

「MAIA キャリアサポートプラットフォーム」を利用することで、ご自身で学習状況やキャリアステップを管理していただくことが可能です。

コミュニティを通じた協働学習

専用のSlackコミュニティでは、会員同士での相談や先輩への質問など、いつでも自由にコミュニケーションをとることが可能です。多くの女性が新しいキャリアを模索し、サポートしあうコミュニティで、安心して学習を進めることができます。

新規開設する特別講座について

通常のサブスクリプション型で学べるプログラムに加え、必要なスキルをスポットで習得できる特別講座を新たに開設いたします。AIを「使いこなす・作る」スキルと、AI時代だからこそ価値が高まる「人間ならではの強み」を育むラインナップです。

１. はじめてのAI授業

AIを使って業務を効率化し、スマートに働くためのライブ型ハンズオン講座です。

特徴

・ライブ型のハンズオン体験： 講師のデモを見たうえで、実際に手を動かして5つの実践スキルを体験学習します。

・複数の生成AIの違いを比較： ChatGPT、Gemini、NotebookLMをそれぞれ使い、同じプロンプトでも結果や特性がどう変わるかを体感します。各AIの特性と注意すべきポイントを理解し、適切に活用できる状態を目指します。

・コミュニティでの継続学習： 専用のSlackコミュニティで受講者同士が質問や情報共有を継続できる環境を整えています。

習得できるスキル

・生産性向上の具体化： AIを使って業務を楽にするイメージが具体的に湧き、仕事の生産性アップをイメージできるようになります。

・主要ツールの実務活用スキル： ChatGPT、Gemini、NotebookLMを「使える」状態になり、翌日からすぐに業務で使い始められます。

・ AIの特性理解とリスク管理： AIの得意不得意やハルシネーションなどの特性、注意すべきポイントを理解し、適切に判断・活用できるようになります。

・プロンプティングおよび応用スキル： 背景・役割・出力形式の指定といったプロンプトのコツ、メールの下書きやトーンの変換、資料を読み込ませるソース限定型AIの活用、SNSやプレゼン用の画像生成スキルなどが身につきます。

２.ギフトトレーニング ベーシック

AIやデジタルツールが加速度的に普及する現代だからこそ、自分の軸を持ち、自分らしい生き方を選択するための自己理解プログラムです。誰の中にも眠っている宝物のような才能や個性（＝ギフト）を再発見し、価値あるものとして捉え直します。大企業、中小企業、労働組合、官公庁などで多くの開催実績があります。

特徴

・眠っている「ギフト」の再発見： 成長過程で否定したり、自分にはないと思い込んだりして小さく扱ってしまいがちな、天から与えられた自らの才能や性質を掘り起こします。

・弱みを強みに変える捉え直し： 「自分にはできない、ない」と思い込んでいる弱みを、自らに備わった大切な「質」として捉え直し、強力な武器へと転換します。

・他者との相互尊重を育むアプローチ： 自分自身のギフトを深く理解することで、周囲の人の才能や個性にも気づき、互いに認め合える関係性の土台をつくります。

得られるスキル

・人生の目的と言語化スキル： 自らの才能や強みを明確な言葉に落とし込み、これからの人生におけるミッションやビジョン（軸）を明確に描けるようになります。

・主体的な生き方と選択力： 「自分には無理だ」という思い込みの蓋を外し、全く新しい自分の可能性に気づくことで、自由で自分らしい人生を歩む一歩を踏み出せます。

・人間関係の構築とチームワーク力： お互いのギフトを認め合うことで、ビジネスにおける円滑な協働はもちろん、家庭やパートナーシップでも良好な関係を築けます。

・課題への挑戦心と柔軟な思考力： 過去の失敗経験や弱みに対する捉え方がポジティブに変化し、新たな変化やチャレンジに対して前向きに取り組む姿勢が身につきます。



開催日程などの詳細は、特設ページをご確認ください。

特別講座 特設ページ https://digital-joshi.maia.co.jp/single-course

「でじたる女子+」について

IT分野でのスキルアップを目指す女性のためのサブスクリプション型（月額制）eラーニングプログラムです。テレワーク基礎やIT基礎から、Webデザイン、動画制作、SAP、RPAそして生成AIまで、市場価値の高いITスキルを学べるプログラムを多数ラインナップ。ご自身の興味関心やペースに合わせて自由に学習することができます。

公式サイト： https://digital-joshi.maia.co.jp/

入会金

・160,000円（税込 176,000円）

受講費

・1か月 9,800円（税込 10,780円）

・6か月 55,800円（税込 61,380円） ※一括払いの場合

・12か月 105,600円（税込 116,160円） ※一括払いの場合

※現在、通常160,000円（税別）の入会金が100,000円（税別）となるキャンペーン実施中



※特別講座は個別課金型となり、入会金は不要です。

・はじめてのAI授業 30,000円（税込 33,000円）

・ギフトトレーニング ベーシック 30,000円（税込 33,000円）

・2講座セット受講の場合 50,000円（税込 55,000円）

会社概要

＜株式会社MAIAについて＞

MAIAは「Co-Create the Future 誰もが個として自立し、自由に自分らしく生き、共創できる社会を創造する」をミッションとして掲げ、女性活躍×地域×ITをかけあわせた事業を展開しています。女性のITスキル向上を支援し、スキルを習得した方々の活躍を後押しすることを通じて国や地方自治体、企業のDXを推進しています。



【本社所在地】東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー16Ｆ

【設立】2017年11月

【代表者】代表取締役社長 月田 有香

【資本金】2,330万円

【ホームページ】https://www.maia.co.jp/

【事業内容】リスキリング・就労支援、地域活性化支援、ITコンサルティング

＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社MAIA

URL：https://maia.co.jp/contact/

TEL：050-1745-9639

MAIL：info@maia.co.jp