鴻巣駅のパーソナルジム「WAPLE 鴻巣店」オープン｜完全個室パーソナルジム WAPLEが関東24店舗に拡大

Brilliant Fitness合同会社

「すべての人が自分を好きになる世界をつくる」をミッションに掲げ、パーソナルジムブランド「WAPLE（ウェイプル）」は、2026年8月、JR高崎線/湘南新宿ライン 鴻巣駅 東口徒歩12分の立地に、24店舗目となる「パーソナルジム WAPLE 鴻巣店」をオープン予定です。

公式サイト：https://waple.jp/

店舗サイト：https://waple.jp/konosu.php(https://waple.jp/yabashira.php)

◆店舗住所

〒365-0038

埼玉県鴻巣市本町8丁目10－17

ライオンズマンション鴻巣101

◆アクセス

JR高崎線/湘南新宿ライン 鴻巣駅 東口徒歩12分

鴻巣公園そばにございます。

駐車場2台完備（無料）

WAPLEに在籍するパーソナルトレーナーはRIZAP、24/7をはじめとする業界大手パーソナルジム出身でありながら、大手にはない「お客様一人ひとりへの寄り添い」を大切にしています。

「運動したことないけど大丈夫...」「食事制限出来るかな...」そんなたくさんの不安に寄り添い、WAPLEのプロ集団があなたのボディメイクを最後までサポートいたします。

■ 鴻巣駅に、完全個室の本格パーソナルジムが初登場

鴻巣駅は、JR高崎線・湘南新宿ラインが通り、大宮駅まで約20分、新宿駅まで約60分でアクセス可能なベッドタウン。鴻巣公園をはじめとする豊かな自然環境と、落ち着いた住宅街が広がるエリアです。また、無料駐車場を2台完備しており、車でのご来店にも対応しています。

鴻巣駅周辺には大型ジムは存在するのですが、パーソナルジムが少ない印象です。

WAPLEではトレーニングルームが完全個室です。人目を気にせず、集中してトレーニングに取り組める環境をご提供します。

「人目を気にせず、自分のペースで身体を変えたい」

「トレーナーと一対一で、プロフェッショナルな指導を受けたい」

そんなニーズに応える、上質なトレーニング空間が誕生します。

■ WAPLE 鴻巣店とは

"あなただけのプログラムで誰もが羨むモテボディに"

「ボディメイクを通じてすべてのお客様に自信と健康のイノベーションを起こす」それが、我々WAPLEの掲げるミッションです。

WAPLE 鴻巣店は男女共に大歓迎!



【公式WEBサイト】

▶︎https://waple.jp/konosu.php(https://waple.jp/konosu.php)

【体験トレーニング/無料カウンセリングのご予約はこちらから】

■ WAPLEの特徴

埼玉エリアでパーソナルジムをお探しの方に、WAPLEは選ばれ続けています。

大手パーソナルジムと同等以上のトレーナークオリティでありながら、1回あたり \7,500-(税込 \8,250-)円～という鴻巣エリア最安水準の価格帯を実現しました。安心してご検討いただける、コストパフォーマンスの高いパーソナルジムです。

鴻巣駅東口から徒歩12分、駐車場2台無料完備で、電車でも車でも通いやすい立地です。

◆完全個室のプライベート空間

→WAPLEは完全個室・完全予約制にこだわっています。トレーニングルームは完全個室のため、他のお客様の目を一切気にせず、自分のペースでトレーニングに集中できます。「人目が気になってジムに通えなかった」という鴻巣エリアの方からも多くのご好評をいただいています。初心者の方や運動が久しぶりの方でも、プライベートな空間で安心してスタートいただけます。

◆ハイクオリティなトレーナーが常駐

→「安くて質が高い」を両立しているのがWAPLEの最大の強みです。大手ジムに比べて安い価格帯でありながらも、RIZAP・24/7Workoutをはじめとする元業界大手パーソナルジム出身のトレーナーや、業界経験豊富なトレーナーのみを採用しています。

◆プロのコンディショニング・ストレッチ

→解剖学に精通したトレーナーによるコンディショニング・ストレッチを提供しています。筋肉の状態や骨格のバランスを丁寧に確認しながら施術するため、トレーニング効果の最大化はもちろん、日常的な肩こり・腰痛・姿勢の改善にも効果的です。身体のメンテナンスとボディメイクを同時に叶えられるのは、WAPLEだからこそです。

◆美しくシェイプアップ！フィットネスボクササイズ

→WAPLEでは、一般的な筋トレに加えて、フィットネスボクササイズを取り入れています。無酸素運動と有酸素運動を組み合わせることで脂肪燃焼効果を最大化しながら、インナーマッスルも同時に鍛えられます。引き締まったしなやかなボディラインを目指す方、ダイエット効果を重視する方に特に人気のプログラムです。鴻巣エリアで「痩せたい・キレイになりたい」という方はぜひご体験ください。

◆お食事管理&アドバイス

→食事管理サポートの有無です。WAPLEでは、担当パーソナルトレーナーが公式LINEを通じて毎日のお食事内容を確認し、一人ひとりに合った具体的なアドバイスを提供しています。このサービスは期限なし・追加料金0円。トレーニングと食事の両軸からボディメイクをサポートするため、短期間での成果が出やすい環境が整っています。

◆手ぶらでOK！レンタル品は全て無料

→鴻巣のWAPLEなら、手ぶらでそのままトレーニングに来ていただけます。上下ウェア・シューズ・ミニタオル・ミネラルウォーターをすべて【無料】でご提供。仕事帰りや買い物のついでにそのまま立ち寄れるので、忙しい鴻巣エリアの方でも無理なく通い続けられます。「何を準備すればいいかわからない」という初めての方も、手ぶらで安心してご来店ください。

年継続率91.4%（自社会員データによる実測値）

WAPLEの全会員データを集計した結果、入会から半年後も継続してトレーニングを続けている会員の割合は91.4%に達しています（2026年/自社調べ）。完全個室による心理的安全性、業界大手出身トレーナーによる個別設計プログラム、毎日の食事管理サポートという三つの要素が組み合わさることで、「続けられる構造」が実現しています。

ペアトレーニングプランでは、二人で通う仕組みがさらなる継続率の向上に寄与することが期待されます。

全国24店舗を展開：2021年創業の成長ブランド

WAPLEは2021年の1号店開業以降、完全個室×初心者特化という独自ポジションで関東エリアに展開を続けています。現在、東京都内7店舗・埼玉県10店舗・神奈川県5店舗・千葉県1店舗・大阪府に1店舗の計24店舗を運営。月額制モデルにより継続的な成長を実現しています。引き続き駅近立地への出店を進め、女性・ファミリー層・カップル層がさらに通いやすいブランドへの進化を目指します。

■ 料金表

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/137310/table/35_1_004b2c94d1dae632956c40e3346518f7.jpg?v=202606291052 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/137310/table/35_2_3e86868ce3a84d5e1004a814de38ddaa.jpg?v=202606291052 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/137310/table/35_3_5cf3d667b2cb5b7a79cc32a46b26edb8.jpg?v=202606291052 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/137310/table/35_4_c9a4940392f74c3fffce9a569e5db7f2.jpg?v=202606291052 ]

料金詳細：https://waple.jp/price.html

■ ビフォーアフター 例

ビフォーアフター１.

ブライダルフォトの撮影に向けてダイエット目的でご入会された30代のお客様。

体重を落とすだけではなく見た目も綺麗にしたいけれど、方法が分からず悩んでいたとのこと。

筋トレをすると腕や足が太くなるマイナスイメージを持ちスタートしました。

適切な負荷の筋トレを行い、腕や足が太くなる心配なく、体重は2ヶ月で-7kg。

見た目もメリハリのある綺麗な身体に仕上がりました。

ビフォーアフター２.

加齢に伴い不健康になっていくことが悩みで、健康的な身体作りのためにご入会されたお客様。

10kgの減量を目標に始めましたが、2024年現在では目標を遥かに上回る20kgの減量に成功！

いくつになっても自分の足で歩ける健康な身体を手に入れ、現在はボディコンテスト出場を目指してボディメイクを継続しています。

ビフォーアフター３.

健康体を目指してご入会されたお客様。

ご入会前は毎日お酒を5~6缶飲まれており、食習慣の乱れも相まって健康診断の数値が徐々に悪化していることに悩んでいました。

まず食事の栄養バランスを整え、お酒は完全に断つのではなく1~2缶に抑えることにより、ストレスフリーで継続していきました。

その結果、体重は-12.8kg、数値面も全て標準まで改善されました。

ビフォーアフター４.

健康的なダイエットを目指してご入会された40代のお客様。

ご入会前は週4回のラーメンと毎日のビールが習慣になっていました。

パーソナルトレーニングを開始してからは、ラーメンの回数を減らしお酒の種類をハイボールに変えるなど、健康的な習慣を身につけました。

トレーニングは初めてでしたがすぐにコツを習得し、体重は-13.9kgに。

開始4年目となる現在も週2回のトレーニングを継続しており、手に入れた体型をキープしながらお食事やお酒を楽しんでいます。

■ 施設情報

WAPLE 鴻巣店 アクセス

■ WAPLE 鴻巣店

住所：〒365-0038

埼玉県鴻巣市本町8丁目10－17ライオンズマンション鴻巣101



電話番号：050-1722-0712



営業時間：9:00～23:00

【公式WEBサイト】

▶︎https://waple.jp/konosu.php(https://waple.jp/konosu.php)

無料体験トレーニング・カウンセリングあり

◆ 完全予約制パーソナルジム

◆ 完全個室マンツーマン

◆ ハイクオリティなトレーナー

◆ 美しく痩せるフィットネスボクササイズ

◆ 手厚い食事管理サポート

◆ ミネラルウォーター無料

◆ タオル、シューズ、ウェア無料提供

◆ お子様連れ大歓迎

■ まとめ

全ての人が自分を好きになる世界を作る

「全ての人が自分を好きになる世界を作る」

それが、我々WAPLEの掲げるミッションです。

ウェイプルのお客様がボディメイクを成功させた先には、

「好みの服を着こなしたい」

「旅行をおもいきり楽しみたい」

「新しいことに挑戦したい」

このような自己実現があります。

"お客様の人生を変える一つのきっかけになりたい"

この思いが備わっておりそれを実現させられる実力の備わったトレーナーのみを厳選しているプロ集団が、我々WAPLEです。

経験豊富なパーソナルトレーナーがあなたに本気で向き合い、人生最高のスタイルに導くサポートをします。

代表コメント

「運動を始めたいと思っていても、環境が整っていなければ継続することはできません。ペアで通える仕組みと子連れOKの個室空間により、これまでジムを諦めていた方でも運動を習慣化できるようになります。WAPLEは、初心者の方が最も通いやすいパーソナルジムを目指していきます。」

Brilliant Fitness合同会社 代表社員 玉川裕大

会社概要

会社名：Brilliant Fitness合同会社

代表者：玉川裕大

事業内容：パーソナルジム運営

ブランド：WAPLE

公式サイト：https://waple.jp/

料金詳細：https://waple.jp/price.html