競馬ファン待望の本格ジョッキーレーシングゲーム『Full Stride』PS5 / Steam版が2026年7月16日に発売決定！価格と最新ゲームプレイ映像を公開

株式会社Blue Bullet

株式会社Blue Bullet（代表：浅沼邦任 本社：神奈川県横浜市）は、現在開発中の本格ジョッキーレーシングゲーム『Full Stride（フルストライド）』について、PlayStation5版およびSteam版の発売日を2026年7月16日に決定したことをお知らせいたします。

あわせて最新ゲームプレイ映像および新規スクリーンショットを公開いたしました。

希望小売価格は4,980円を予定しています

今回公開する最新ゲームプレイ映像では、厩舎で馬と向き合う場面からレース本番、そしてフォトモードまで、本作の基本的なゲームプレイの流れを収録しています。ジョッキー視点ならではの迫力や、道中のポジション争い、仕掛けのタイミング、直線での追い比べなど、『Full Stride』ならではの臨場感あふれるレース体験をご覧いただけます。

『Full Stride（フルストライド）』とは

『Full Stride』は、プレイヤーがジョッキーとなり、レースでの勝利を目指す本格ジョッキーレーシングゲームです。

スタート、道中の位置取り、仕掛けのタイミング、追い出し、鞭捌きなど、レース中のさまざまな判断を通じて、単なるスピード勝負ではない「騎手としての駆け引き」を体験できます。

ジョッキー視点ならではの迫力あるレース表現により、馬群の中での緊張感、直線での追い比べ、ゴール前の興奮を臨場感たっぷりに味わうことができます。

最新ゲームプレイ映像を公開

今回公開した最新ゲームプレイ映像では、厩舎で馬と向き合う場面から実際のレースシーン、そしてフォトモードの紹介を収録しています。

レースでは、ゲートが開く瞬間の緊張感、スタート直後のポジション争い、最終コーナーから直線にかけての駆け引きなど、『Full Stride』ならではのジョッキー体験をご覧いただけます。

フォトモードでは、レース中の迫力ある瞬間、競馬場の臨場感あふれるシーンを、自由なカメラアングルで切り取ることができます。レースを走るだけでなく、自分だけの一枚を残せる機能として、本作の世界観をより深く楽しめます。

最新ゲームプレイ映像

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=dZZYckS1rcU ]

フォトモード撮影画像

スクリーンショットを公開

発売日決定にあわせて、スクリーンショットを公開いたしました。

ジョッキー視点で馬群の中を進む迫力あるレースシーン、直線での追い比べ、厩舎で馬と向き合う場面、牧場で過ごす馬たちの姿など、本作の世界観を感じられる内容となっています。

ゲームの特徴

ジョッキー視点によるリアルなレース体験

本作は、馬上の騎手と同じ目線でレースに臨むジョッキー視点を採用しています。目の前を行く馬、すぐ横に迫る馬群、コーナーでの位置取り、直線での追い比べ。競馬中継では決して味わえない「レースの中にいる感覚」を体感できます。

騎手としての判断が勝敗を左右するレースシステム

スタート、位置取り、仕掛けどころ、追い出し、鞭の使い方などレース中は刻々と変わる展開のなかで、騎手としての判断が絶え間なく求められます。馬の能力だけでなく、プレイヤー自身の読みと操作が結果を左右する、本格的なジョッキーレーシングです。

厩舎や牧場など、競馬の世界を感じられるシーン

舞台はレースだけにとどまりません。厩舎や牧場など、競馬を支える場所も登場します。馬と向き合いながら大舞台へ挑む--ジョッキーとして競馬の世界に身を置く体験をお届けします。

開発者コメント

2024年の発表以降、『Full Stride』は個人開発のインディーゲームプロジェクトとして、多くの競馬ファン・ゲームファンの皆様から温かい応援をいただきながら、開発を続けてまいりました。

このたび、PlayStation5版およびSteam版の発売日をお知らせできる段階まで来られたことを、大変嬉しく思います。

また、Patreonを通じてご支援くださった皆様、ならびに開発にご協力くださった皆様のお名前は、ゲーム内のクレジットに記載させていただきました。この場を借りて、改めて心より御礼申し上げます。

発売まで引き続き開発・調整を進めてまいりますので、ぜひ最新のゲームプレイ映像やスクリーンショットをご覧いただきながら、対応プラットフォームにてウィッシュリストへご登録のうえ、発売をお待ちいただけますと幸いです。

製品情報

タイトル：Full Stride（フルストライド）

ジャンル：ジョッキーレーシングゲーム

対応プラットフォーム：PlayStation5 / Steam

発売日：2026年7月16日

希望小売価格：4,980円

開発：株式会社Blue Bullet

リンク一覧

PlayStation Store：

https://store.playstation.com/ja-jp/concept/10014823/

Steamストア：

https://store.steampowered.com/app/4181970/Full_Stride

最新ゲームプレイ映像：

https://youtu.be/dZZYckS1rcU

公式X：

https://x.com/BlueBullet_Inc

公式Instagram：

https://www.instagram.com/bluebulletinc

公式Facebook：

https://www.facebook.com/profile.php?id=61564755013504

株式会社Blue Bulletについて

『Go Faster, Go Further』をスローガンに、最先端の技術と効率的な開発プロセスを追求し、高品質なインタラクティブコンテンツの提供を目指すインディーゲーム開発スタジオです。

会社名：株式会社Blue Bullet

代表者：浅沼邦任

設立：2022年12月

所在地：神奈川県横浜市中区元町4-168

URL：https://bluebullet.net