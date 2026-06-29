首振り機能の水切りドライヤー＆ホーキを7月発売｜1本の柄で2役、清掃道具を減らし作業効率とコストを同時削減

セイワ株式会社

業務用清掃用品の専門メーカー、セイワ株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：三宅友也）は、首振り機能を搭載した「クレンリネス首振りドライヤー」と「クレンリネス自在ホーキ」を2026年7月より販売開始いたします。

本製品の最大の特長は、1本の柄で水切り作業と掃き作業の両方に対応できるという革新的な設計です。従来は水切りドライヤーとホーキを別々に持ち運ぶ必要がありましたが、柄から簡単にアタッチメントを交換できるため、清掃道具を大幅に削減。ビルメンテナンス会社や施設管理者の「道具が多すぎて持ち運びが大変」「作業効率を上げたい」という課題を解決します。

さらに首振り機能により、狭い場所や奥まった箇所でも思い通りに操作可能。清掃現場の作業効率を飛躍的に向上させます。

【開発の背景】清掃現場の「道具が多すぎる」問題を解決

ビルメンテナンス・清掃業界の課題

1. 清掃道具の多さによる非効率

● 「掃く・拭く・こする・水切り」の作業ごとに異なる道具が必要

● 1つの現場で3本以上の柄（ハンドル）を持ち運ぶことも

● 道具の持ち運びだけで時間と体力を消耗

2. 人手不足による生産性向上の必要性

● ビルクリーニング業界の有効求人倍率は全職種平均の約2倍

● 少ない人員で同等以上の品質を維持する必要性

● 作業時間の短縮が急務

3. コスト削減圧力

● 清掃道具の購入・保管コストの増加

● 道具の紛失・破損リスク

● 収納スペースの確保が困難

4. 狭い場所での作業性の課題

● トイレ、階段、狭い通路など、従来の固定式の水切りドライヤーでは作業しづらい

● 無理な姿勢による腰痛などの労働災害リスク

このような背景から、当社は「1本のハンドルで複数の作業に対応できる」革新的な製品開発に着手。「セイワ・ワンタッチハンドルシステム」に対応した首振りドライヤー＆自在ホーキを開発し、清掃現場の課題解決に貢献します。

【製品の特長】首振り機能×簡単交換システム

まずは気軽に問い合わせてみる :https://seiwa-seiketsu.co.jp/contact.htmlセイワ株式会社の問い合わせページに移動します角度が変えれるので狭い場所でも使いやすい特長1：自在に動く首振り機能

従来の水切りドライヤーの課題を解決

従来の水切りドライヤーは固定式のため、角度調整ができず、狭い場所や奥まった箇所での作業が困難でした。

クレンリネス首振りドライヤーの革新性

● 左右の角度を自在に変えられる首振り機能を搭載

● 手元の操作で思い通りに動かせる

● 狭い場所や奥まった場所でも使いやすい

● 無理な姿勢を取る必要がなく、作業者の身体的負担を軽減

適用シーン

● トイレの狭い個室

● 階段の隅

● 店舗のレジカウンター下

● オフィスの通路

特長2：水をしっかり切る！片側硬めのドライヤーゴム

プロの現場で求められる高い水切り性能

表裏で硬さが異なる設計

● 後側： 硬めのゴムで、しっかりと水を押し出す

● 前側： やや柔らかめで、床面に密着

効果

● 残水を最小限に抑え、転倒事故のリスクを低減

● 乾燥時間の短縮により、清掃後すぐに通行可能

ヘッドがT字型で、柄の角度が180度自在に動きます特長3：コシの強い毛で隅までしっかり掃く！自在ホーキ

クレンリネス自在ホーキの特長

1. コシの強い5cm毛

● 毛の長さ5cmで、隅のゴミもしっかりキャッチ

● ブラシ幅が広く、効率的に掃除できる

● オフィス、店舗、階段などのフローリングやタイル床に最適

2. 前後2列の耐久性設計

● 毛の並びは前後2列で ホコリや砂、細かなゴミをしっかり集めることが可能

● 長期間使用でき、コストパフォーマンスに優れる

3. 壁を傷つけにくいガード付き

● ホーキの両端にガードがあり、壁や家具にぶつかっても傷がつきにくく現場での損傷リスクを低減

専用の自在ホウキヘッド特長4：首振りドライヤーと自在ホーキは作業に合わせて交換が可能

首振りドライヤーの白い４つのピンを外し、替ゴムの代わりに「自在ホーキヘッド」を取り付けることで自在ホーキとして使うことができます。

自在ホーキヘッドの特長

●クレンリネス自在ホーキのスペアヘッドです

●首振りドライヤーと互換性があり別作業に対応可能

●意匠登録済み

特長5：セイワ・ワンタッチハンドルシステムで拡張性抜群

「掃く・拭く・こする」を1本のハンドルで

クレンリネス首振りドライヤーとクレンリネス自在ホーキは、セイワの「ワンタッチハンドルシステム」に対応。

システムの特長

● 1本のハンドル（クレンリネスハンドル）で、複数のアタッチメントを使用可能

● モップ、ブラシ、ドライヤー、ホーキなど、用途に応じて付け替え

● 何本も柄を持ち運ぶ必要がなく、すっきりコンパクト

対応アタッチメント（例）

● マジクロモップ（フラットモップ）

● 各種ブラシ

● 首振りドライヤー（本製品）

● 自在ホーキ（本製品）

クレンリネス首振りドライヤー

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/177921/table/5_1_5826ac3db26ddb648139a67aefb8459e.jpg?v=202606291052 ]

クレンリネス自在ホーキ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/177921/table/5_2_48e0bb4286192933d58c59b5aa22f452.jpg?v=202606291052 ]自在ホーキヘッド[表3: https://prtimes.jp/data/corp/177921/table/5_3_67c69e8476a11f34ace96ebac74a1728.jpg?v=202606291052 ]

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発売日：2026年7月1日

商品ページ：https://seiwa-seiketsu.co.jp/product.html?ci=5&cp=1(https://seiwa-seiketsu.co.jp/product.html?ci=5&cp=1)

【セイワ株式会社について】

セイワ株式会社は、岡山県岡山市に本社を構える業務用清掃用品の専門メーカーです。

【事業内容】

業務用清掃用品の製造・販売

清掃効率化ソリューションの提案

清掃用品の輸入販売

主要取引先 病院、介護施設、食品工場、商業施設、ビルメンテナンス会社、清掃用品販売店など

【強み・特長】

特許取得製品を保有

HACCP対応製品の開発・販売

色分け管理対応製品の充実

日本テレビ「ZIP!」でも当社製品（ポリッシュバー）が紹介されるなど、品質と実績で高い評価

【主要製品】

マジクロモップ（フラット型業務用モップ）

ポリッシュバー（陶器用の汚れ落としツール）

ルミニカシリーズ（黒色清掃用品）

どこでもツールキャッチャー（特許取得）

【会社概要】

会社名：セイワ株式会社

代表者：代表取締役社長 三宅 友也

本社所在地：〒703-8236 岡山県岡山市中区国富2-17-3

設立：1973年08月

URL：https://seiwa-seiketsu.co.jp

TEL：086-272-8511

受付時間：平日 9:00～18:00

■ Webからのお問い合わせ https://seiwa-seiketsu.co.jp/contact

【メディア関係者様へ】

■ 取材・撮影のご依頼 実演デモンストレーションや工場見学など、取材・撮影を歓迎いたします。 お気軽にお問い合わせください。

■ プレスキット（画像素材等）のご提供 高解像度の製品画像、ロゴデータ等をご提供いたします。 下記メールアドレスまでご連絡ください。

メディア専用お問い合わせ Email：asao@seiwa-seiketsu.co.jp 担当：浅尾

【関連リンク】

公式サイト：https://seiwa-seiketsu.co.jp

製品ページ：https://seiwa-seiketsu.co.jp/products/mop-ringer-resin

お問い合わせ：https://seiwa-seiketsu.co.jp/contact

YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=2R9-kx3wd1g

【プレスリリースに関するお問い合わせ】

セイワ株式会社 担当:浅尾 TEL：086-272-8511 Email：asao@seiwa-seiketsu.co.jp

※本プレスリリースに掲載されている情報は、発表日現在のものです。 ※製品の仕様・価格等は予告なく変更する場合があります。