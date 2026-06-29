衰退か、AIネイティブ経営による生存か。労働人口激減時代に日本企業が取るべき道

株式会社ダイヤモンド・ビジネス企画「AEE 労働人口激減時代の新経営モデル」書影

真のDXとは何かを経営者に解き明かす

SYNTHESY BOOKS第１弾、発刊。

AIネイティブ経営モデル“AEE”の導入が

日本企業の明日に明るい朝をもたらす

日本から644万人の労働力が消えると目される２０３０年。

高齢化に人口減少、システムのレガシー化に意思決定の遅延と、構造危機にさらされる日本企業にはまさに生存への瀬戸際だ。

求められるのは、「情報の量」ではなく「知能の速度」を競争力とし業務量を半減しながら報酬を倍増させる体質への変革であり、AIネイティブ経営モデルの導入だけがこれを可能にする。

生成AIによる意思決定の自動化・高速化・高度化を図り、ロボットやセンサーネットワークを制御し産業そのものを動かす。従業員は操作の習得や定型業務などの制約から解放され、AIの指揮者として、新たな価値創造に専念する。それが新経営モデル、AI Enabling Enterpriseである。

これは単なるAI活用本ではない。

AI時代における、日本企業の“生存戦略”を解き明かす一冊だ。

AIで人間の価値を最大化するのがAEEの真の狙い

生成AIが日常の相談相手になるほど普及した現代において、皮肉にも多くの日本企業では旧態依然としたシステムが稼働し続け、非効率な業務に貴重な人材が縛り付けられている。従業員の約65％が社内システムにストレスを抱え、生産性が大きく損なわれている残酷な現実は、もはや日本企業そのものの存続に関わる根源的な問いを突きつけている。AIの知能速度を武器とする「AIファースト企業」が台頭する今、生き残る道はただ一つ。AIを単なる業務効率化ツールとしてではなく、現場の規律や熟練の知恵を宿す経営基盤に据えること。これが、本書が提唱する次世代経営モデル「AEE（AI Enabling Enterprise）」だ。

定型業務から解放され、人間はAIの「指揮者」に

生成AIを経営の中枢へ据えると同時に、ロボットや自律搬送機、センサーネットワークを制御するフィジカルAIと連動させ、産業を動かす経営アーキテクチャを構築する。この構造への転換によって、人間の役割も劇的に変化する。従業員は細々とした定型業務から解放され、AIの「オーケストレーター（指揮者）」として本来の価値創造に専念する。人間の創造性やシニア層の豊かな経験知が、かつてないほどの高付加価値を生み出すようになるのだ。

業務量の劇的な削減と、従業員の価値創造の倍増。両立し得ないと考えられていたこの難題をクリアした企業こそが、次の時代の勝者となる。AIで徹底的に武装し優秀な人材を引きつけ、高賃金体質をつくり上げるか。あるいは、慎重さという名の思考停止ゆえに低賃金と人材流出の泥沼に陥るか。その過酷な分岐点に立つ全ての企業経営者に、本書は明確な生存戦略を提示する。

【書籍情報】

『SYNTHESY BOOKS AEE 労働人口激減時代の新経営モデル 「AIネイティブ経営」が導く企業生存戦略』

ISBN：978‐4‐911595-24-4

定 価：1,800円（税別）

判 型：A５変-並製

発行・発売：ダイヤモンド・ビジネス企画

【目次】

はじめに 失われた三十年と、知能の時代の到来

第0章 AIネイティブ世代に経営を継承できる企業だけが生き残る

第1章 現行経営モデルの限界と変革の不可避性

第2章 次世代経営概念：AI Enabling Enterpriseの全体像

第3章 経営アーキテクチャー：AEEの要諦

第4章 第1の構成要素：Digital Corporate OSによる意思決定の高度化 度化

第5章 第2の構成要素：Employee empowered by AIによる労働力の再定義

第6章 第3の構成要素：Automated Infrastructureによる物理的基盤の自律化

第7章 第4の構成要素：Software Defined Business Processによる柔軟な業務設計

第8章 デジタルアーキテクチャー：9つの管理センターによる階層構造

第9章 変革の推進：サステナブルディレクションモデルとGhost in the Enterprise

第10章 組織や働き方はどう変わるのか

第11章 有識者に聞く 特別対談

第12章 AI Enabling Enterpriseへのトランスフォーメーション：不確実性を超える生存

第13章 2030年労働半減プログラムと2030年報酬倍増プログラム

終章 不確実な未来を、確かな力に変える--AI Enabling Enterpriseへの最終提言

【編著者】

Syhthesy株式会社（シンセシー）

先端テクノロジーと経営変革を融合し、企業の持続的成長を実現するコンサルティングファーム。戦略策定からDX構想、業務・組織改革、システム導入、運用高度化までを一気通貫で支援し、IT導入にとどまらない企業価値向上を推進する。

AI・データ活用、クラウド、エンタープライズシステムに精通したプロフェッショナルが、経営課題を構造化し、実行力ある変革へと落とし込む。CxOレベルの視点と現場実装力を兼ね備え、構想に終わらない成果創出をリードする点が強みだ。

パートナー企業との連携を通じて、コンサルティングから実装・運用までをカバーする体制を構築。顧客企業の競争力強化と新たな価値創造を一貫して支援している。