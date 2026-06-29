【加賀温泉郷】この夏は雪と氷の神秘な世界へ

一般社団法人加賀市観光交流機構提供：中谷宇吉郎 雪の科学館

世界的な建築家、建築家 磯崎新による斬新な外観が目を惹く「中谷宇吉郎雪の科学館」

六角形の雪の結晶が織りなす幻想的で美しい世界をご堪能ください。

「雪の結晶万華鏡展」 北陸初公開！

開催期間： 7月16日（木）～9月29日（火）（祝日を除く水曜日休館）

雪の結晶のコレクターでもある万華鏡サロンprismのいしこゆかさんのコレクションを中心に、オブジェとしても美しい雪の結晶の万華鏡を展示。万華鏡の歴史やしくみ、そして雪の結晶の模様を作り出すミラーシステムについても学べます。

ワークショップ「雪の万華鏡づくり」

提供：中谷宇吉郎 雪の科学館

開 催 日： 8月22日（土）

時 間： １. 13：30～14：30 ２. 15：00～16：00

定 員： 各部15名 （先着順・事前申込要）

申込期間： 7/27～8/7 ※定員に達し次第締切

材 料 費： 1,800円（現金のみ）

企画展詳細、ワークショップのお申込み

https://yukinokagakukan.kagashi-ss.com/event/

問 合 せ：『中谷宇吉郎雪の科学館』ＴＥＬ0761-75-3323

『中谷宇吉郎雪の科学館』 見て、触れて、驚く！

雪の結晶研究で世界的に知られる加賀市出身の科学者 中谷宇吉郎 の記念館

能登半島地震による災害復旧のため約1年間休館した後、2026年4月にリニューアルオープン！

ダイヤモンドダストやチンダル像、氷のペンダントなど、雪と氷の美しく不思議な実験を専門スタッフと一緒に体験できるほか、科学、随筆、映画、絵など、宇吉郎の多才な業績に触れることができます

建物の形も六角形！！（提供：石川県観光連盟）ダイヤモンドダスト（提供：中谷宇吉郎雪の科学館）

https://prtimes.jp/a/?f=d76294-89-4971163c9fb01253298713ac1fad4f0c.pdf

【加賀温泉郷の観光に関するお問い合わせ】

加賀市観光情報センター KAGA旅・まちネット

TEL 0761-72-6678（8：45～17：30）/ 年中無休

公式サイト：https://www.tabimati.net

【記事作成】

一般社団法人加賀市観光交流機構

ＴＥＬ0761-72-0600（8：30～17：15）/平日のみ

公式サイト：https://kaga-kikou.jp/