モジュール型家具シリーズCLA’T（クラット）から、在宅ワーク環境を美しく整えられるワークデスクが新登場。デザイン性と実用性のどちらも妥協したくない方に。

株式会社エムールCLA’T（クラット）ワークデスク

身体に合った「寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下エムール）は、2026年6月25日より、暮らしの変化に合わせて使い方を変えられるモジュール型家具シリーズ CLA’T/クラット（以下、CLA’T）から『ワークデスク』の一般販売を開始しました。

商品詳細はこちら :https://emoor.jp/products/os-declawd

モジュール型家具シリーズ『CLA’T』とは？

CLA’T（Cloudy Air Tokyo）は、子供の成長や親の働き方など、流々と変化する暮らしや多様な価値観に対応した家具シリーズです。

高さやデザインを揃えた複数種類のデスク・テーブルとダイニングにもワークにも使えるチェア、大人になっても使えるキッズチェアなど豊富なラインナップから、お客様自身が家族構成や間取り、そして暮らし方に合わせて選ぶことができます。

家族の年齢や用途が変わって使い続けられる工学的な使い心地とデザイン

CLA'Tシリーズ :https://emoor.jp/collections/clat

置くだけで、空間が整うワークデスク

空間を軽やかな印象へ

洗練された斜め脚のシルエットと、プロ仕様のメラミン天板が融合。在宅ワークをインテリアへと昇華させる、CLA’Tシリーズの新たなスタンダードです。

無駄を削ぎ落としたミニマルなデザイン

シンプルな佇まい

デスクを「作業台」ではなく「家具」として、リビングや寝室へ。

無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインで、従来のデスクにありがちな「重苦しさ」を排除しました。置くだけで洗練されたアトリエのような空間に。

外側に開いたA字型の脚フレームが、足元に「抜け感」を生み出します

ゆとりあるマルチユースサイズ

「ちょうどいい大きさ」のワークデスク

ノートPCを広げても、資料やモニターを置くスペースが十分に確保できるサイズ設計です。コンパクトすぎず、かといって場所を取りすぎない。ストレスフリーな作業環境を叶えます。

膝まわりを自由にする、幕板レスの設計

脚周りもシンプルなデザイン

手前の幕板をなくすことで、脚を組んだり体勢を変えたりしても膝が当たらない開放感を実現。

長時間のデスクワークでも圧迫感を感じにくく、自由な姿勢でリラックスして取り組めます。

無垢の温もりとプロユースの強靭さが共存

木の温かみが空間を柔らかく演出

時間の経過で

表情を楽しめるニレ無垢材

脚部には、耐久性に優れたニレ無垢材を使用。

反りや割れが起きにくく、時間とともに味わいが増す素材です。

耐久性が高く

気兼ねなく使えるメラミン天板

傷や汚れ、水分に強いメラミンの天板は、

お手入れも簡単。

作業はもちろん、食事にも安心して使えます。

空間に馴染む汎用性で、施設やオフィスの価値にも

ミニマムなデザイン

主張しすぎない高いデザイン性で、オフィス、カフェやショップなどの店舗でも既存のインテリアを損なうことなく導入可能。空間の汎用性を高める、プロユースな一台です。

様々なシーンでご使用いただけます

デスクの上を有効活用クランプ式周辺機器への対応

幕板をなくしたフラット設計により、モニターアームやライトなどのクランプ式機器が取り付け可能。

理想のワークスペースを構築できます。

CLA'Tワークデスクの詳細はこちら :https://emoor.jp/products/os-declawd

シリーズラインナップCLA’Tシリーズ

ワークスペースがそのままインテリアに

CLA’T（クラット）ワークデスク【CLA’T】コレクションを見る :https://emoor.jp/collections/clat

CLA’Tシリーズの販売ページ一覧

CLA'T ダイニングテーブル7点セット 210,000円（税込）

セット内訳：ダイニングテーブル+ダイニングチェア4脚+キッズデスク+キッズチェア1脚

https://emoor.jp/products/os-tacladset2

CLA'T バタフライテーブル5点セット 155,000円（税込）

セット内訳：バタフライテーブル+ダイニングチェア4脚

https://emoor.jp/products/os-taclabfset

CLA'T ダイニングテーブル5点セット 130,000円（税込）

セット内訳：ダイニングテーブル+ダイニングチェア4脚

https://emoor.jp/products/os-tacladset1

CLA'T バディテーブル3点セット 83,001円（税込）

セット内訳：バディテーブル+ダイニングチェア2脚

https://emoor.jp/products/os-taclabset

CLA'T フォルディテーブル3点セット 80,000円（税込）

セット内訳：フォルディテーブル+ダイニングチェア2脚

https://emoor.jp/products/os-taclafset

CLA'T キッズデスク3点セット 80,000円（税込）

セット内訳：キッズデスク+キッズチェア+ランドセルラック

https://emoor.jp/products/os-declakset2

CLA'T キッズデスク2点セット 60,000円（税込）

セット内訳：キッズデスク+キッズチェア

https://emoor.jp/products/os-declakset1

CLA'T バタフライテーブル単品 55,000円（税込）

https://emoor.jp/products/os-taclabf

CLA'T ダイニングチェア2脚セット 50,001円（税込）

https://emoor.jp/products/os-chclad

CLA'T ダイニングテーブル単品 40,000円（税込）

https://emoor.jp/products/os-taclad

CLA'T バディテーブル単品 33,000円（税込）

https://emoor.jp/products/os-taclab

CLA'T フォルディテーブル単品 30,000円（税込）

https://emoor.jp/products/os-taclaf

CLA'T キッズデスク単品 30,000円（税込）

https://emoor.jp/products/os-declak

CLA'T キッズチェア単品 30,000円（税込）

https://emoor.jp/products/os-chclak

CLA'T ランドセルラック単品 20,000円（税込）

https://emoor.jp/products/os-rcclak

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/251_1_b62e8820de07c3cbfcd492406f6b9819.jpg?v=202606291052 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発



関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

・体験ショールーム立川・青山

https://emoor.world/jp/showroom/

・TATAMU(R)ブランドページ

https://emoor.jp/collections/tatamu



SNS：

・Instagram

https://www.instagram.com/emoor_interior_shop/

・Youtube

https://www.youtube.com/user/EMOORch

・TikTok

https://www.tiktok.com/@emoor_interior_shop



▼エムールのプレスリリース一覧はこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51129