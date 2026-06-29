【ＢＳ日テレ】鉄道好きサックス奏者・上野耕平 世界遺産の巨大石庭に思うのは…やはり鉄道「これをやりたいですね」

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鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ 「友近・礼二の妄想トレイン」。

6月30日（火）は、鉄道大好きな世界的サックス奏者・上野耕平の「南海電鉄で行く高野山の旅」、後編です。今回は、鉄ちゃん的には外せない、宿場町のあるスポットへ！世界遺産の高野山では、精進料理をベースにした、意外なランチを堪能する。さらに金剛峯寺では、広大な石庭に息をのむが、行く先々で脳裏によぎるのは鉄道のこと。“鉄分”濃いめのコメントの数々に、友近や中川家・礼二の反応は？

■終着駅から逆戻り

前回、「GRAN天空」で優雅な列車旅を楽しんだ上野。今回はいよいよ高野山へ向かうが、ふもとの駅にたどり着くと、来た路線をなぜか逆戻り。宿場町として栄えた最寄り駅に向かう。「改札を出てすぐなんですけど…」と、駅舎の部屋へ入っていく。礼二も「ここ、有名ですわ」と話すその部屋は、宿直室を改装したホテルになっていた。窓の外には、駅のホームが間近に見え、この部屋で過ごすひとときを空想する上野。一方、礼二は、ある仕掛けが施された扉に興味津々だ。さらに友近は、情景が思い浮かぶ、ドラマチックな瞬間を妄想。思い思いに妄想旅の醍醐味を味わう。

さて、いよいよ高野山へ。ケーブルカーで標高850メートルの霊峰を目指す。車窓は大自然に囲まれているが、上野が注目したのは鉄ちゃんらしいポイント。期待を裏切らない。到着すると、辺り一面、幻想的な霧景色が上野を歓迎する。ランチにいただいたのは、ごま豆腐を使ったラーメン。たんぱく質豊富な精進料理風の1杯に、舌鼓を打つ。あいにくの雨にも、雨にまつわる弘法大師・空海の言い伝えを耳にし、感心する上野だった。

金剛峯寺では、広大な石庭・蟠龍庭の絶景に目を見張る上野。しかし、すぐに鉄道と結び付け、「これをやりたいですね」とポツリ。その妄想計画とは？経典を収めた建造物・六角経蔵でも、その仕掛けに思い描いたのは、鉄道を思わせる、ある音だった。とはいえ、鉄道ばかりではない。音楽家らしく、音にまつわるオシャレな哲学も飛び出す。

■豪華絢爛すぎる宿坊

旅の終着点は、参拝者らを受け入れる宿泊施設・宿坊だ。上野が通されたのは、宿坊の質素なイメージとは無縁な、豪華絢爛な一室。「こんなお部屋に泊まらせていただけるんですか？」と、恐縮気味だ。

3台の高級車を所有するなど、番組内でちょくちょく私生活が明かされる上野。友近、礼二ともに、ゴージャスさを思わせるプライベートに興味津々だ。宿坊では、高野山で唯一という温泉も楽しむ上野が、ふと願望を口に。礼二の反応は？

［タイトル］

友近・礼二の妄想トレイン

［番組概要］

簡単に真似できる、真似したくなる旅をプロデュース！

こんな旅をしているあの人が面白い！

鉄道好き、旅好き芸能人たちが様々な旅を楽しむ「友近・礼二の妄想トレイン」。

列車旅のスペシャリストから教わる絶景ポイントやご当地グルメ。

好きを極めたあの人がプレゼンする"通"な旅のプラン！

"映像付きガイドブック"で目線をひと味変えてリアリティーある妄想を！

［放送日時］

毎週火曜よる9時放送

［放送局］ ＢＳ日テレ ／ ＢＳ日テレ４Ｋ

［出演者］ 友近 礼二

［クレジット］ (C)ＢＳ日テレ

［番組HP］

https://www.bs4.jp/mousou-train/(https://www.bs4.jp/mousou-train/)

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