ROBOT PAYMENT、「みんかぶアワード2025」に選出

株式会社ROBOT PAYMENT

企業のお金の流れを円滑にし、新たな価値創造を促進する株式会社ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役執行役員CEO：清久 健也、証券コード：4374、以下「ROBOT PAYMENT」）は、、株式をはじめ、FX、暗号資産、投資信託など様々な金融商品情報を提供する、国内最大級の金融・資産形成情報メディア「MINKABU（みんかぶ）」が発表した「みんかぶアワード2025」の東証グロースの授賞銘柄の一つに選出されました。

「みんかぶアワード」について

「みんかぶアワード」は、株式会社ライブドア（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮本 直人）が運営する、国内最大級の金融・資産形成情報メディア「MINKABU」が年に一度、4000以上ある銘柄から規模や業種を問わず、今後が特に期待されるものを選定・表彰する制度です。貯蓄から投資への流れのなか、関心の高まりをみせる国内株式市場において、継続的な成長と資本効率の観点から注目の銘柄を選定し表彰しています。

みんかぶアワード 2025：https://minkabu.jp/awards/2025

「みんかぶアワード2024」選定基準

・国内上場企業のデータから、2025年12月末時点で経常増益期数の多い銘柄、ROEが10%以上かつ連続増益の銘柄、「MINKABU（みんかぶ）」における注目度（トラフィック）が前年に比べて大幅に上昇した銘柄を抽出し、(1)これら2つ以上の条件を満たす銘柄、(2)経常増益期数の多い銘柄かつ注目度が上がった銘柄、(3)ROEの上昇期数が多い銘柄かつ注目度が上がった銘柄に区分。

・時価総額の規模に応じて設定したそれぞれのカテゴリーから(1)～(3)の区分ごとに銘柄を選定。

※出典：「みんかぶアワード 2025」ページより抜粋

株式会社ROBOT PAYMENT 会社概要

社名 ：株式会社ROBOT PAYMENT（東証グロース：4374）

所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

設立 ：2000年10月

代表 ：代表取締役執行役員CEO 清久 健也

企業サイト ：https://www.robotpayment.co.jp/

サービス一覧 ：https://www.robotpayment.co.jp/service/