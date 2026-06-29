AIソリューション「STADIUM AI（JELLY BEANS SOLUTION」のサービス開始のお知らせ

株式会社ジェリービーンズグループ

株式会社ジェリービーンズグループ（東京都中央区、代表取締役社長：宮崎 明、以下「当社グループ」）は、2026年1月23日に公表の「株式会社NTTSportictとの業務提携に関するお知らせ」（以下、「本提携」）に基づき、AIカメラを活用したスポーツ映像配信・スポーツDXソリューション「STADIUM AI（JELLY BEANS AI SOLUTION）」のサービスを開始し、本事業を本格展開することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本サービスの運営主体は、当社の連結子会社である株式会社ジェリービーンズマーケティングラボが担い、株式会社NTTSportict（本社：大阪府大阪市、代表取締役：中村 正敏、以下「NTTSportict」）との業務提携のもとで提供してまいります。

１. 本提携の経過

近年、スポーツ分野においては、デジタル技術の進展を背景に、映像配信、データ活用、

ファンエンゲージメントの高度化を目的としたスポーツDXの重要性が高まっております。地域スポーツやアマチュアスポーツの領域では、これまで映像化のハードルが高かった試合・大会を低コストで撮影・配信し、競技者・観戦者・地域・スポンサーをつなぐニーズが急速に拡大しております。

当社グループは、本提携に基づき、AIカメラを活用したスポーツ映像配信事業の実証・準備を進めてまいりました。このたび、サービスブランド「STADIUM AI」として提供体制・収益モデル・運用ノウハウを整備し、本格展開（サービス開始）の段階に至りました。

２．「STADIUM AI」のサービス概要

「STADIUM AI」は、NTTSportictが提供するスポーツ映像プラットフォームを基盤に、AIカメラを活用して、無人・低コストでの本格的なスポーツ映像の撮影・配信・分析を実現するサービスであり、主な特長は以下のとおりです。

・無人で本格映像

AIが自動でカメラワーク・編集を行い、カメラマン不要で本格的な試合映像を撮影します。

・自動で配信

アーカイブ配信に加え、機種に応じてライブ配信にも対応します。

・パノラマ記録

逆サイドの動きも同時に記録し、視点移動・ズームで分析にも活用できます。

・遠隔で操作

スマートフォン／PCから遠隔で撮影を開始でき、常設運用でも負担を最小化します。

・映像を分析

自動タグ付け・ハイライト生成により、チーム強化・スカウティングに直結します。

サッカー・バスケットボール・野球・バレーボールをはじめとする16競技に対応し、用途に応じた機種ラインナップ（常設用・可搬用等）を取り揃えております。主な対象は、スポーツチーム、大会・競技団体、スポーツ施設・スクール、行政・自治体です。

３．「JELLY BEANS AI SOLUTION」の位置づけ

「STADIUM AI」は、当社グループが展開する一連のAI関連サービス群「JELLY BEANS AI SOLUTION」の一つとして提供するものです。当社グループは、エッジAIおよび生成AIを軸に、スポーツ・エンターテインメント・地域DXの各領域で新たな価値を創出することを目指しており、本サービスはその中核を担うものです。

当社グループが推進する主なAI関連サービスは以下のとおりです。

・STADIUM AI

AIカメラ（エッジAI解析）を活用したスポーツ映像配信・スポーツDXソリューション（本サービス）。

・Photoroid Music

AIを活用した音楽生成サービス。

・画像認識プラットフォーム

株式会社Intelligence Design等とともに推進する、エッジAI解析技術を用いた画像認識

ソリューション。

これらを「JELLY BEANS AI SOLUTION」として体系的に位置づけることで、当社グループのAI事業戦略を明確化し、サービス間のシナジーと事業ポートフォリオの拡充を図ってまいります。

４．運営体制・収益モデル

本サービスは、当社の連結子会社である株式会社ジェリービーンズマーケティングラボが運営主体となります。NTTSportictが映像撮影・配信の技術基盤を担い、当社グループが営業・ブランディング・広告マッチング・メディアネットワークを担う体制（OEM展開）で提供してまいります。収益モデルは、以下の4つの柱で構成いたします。

・機材導入・運用収益

撮影・配信・視聴課金・写真販売等による直接収益。

・広告・スポンサーマッチング収益

配信映像の広告媒体化、地域・ナショナルスポンサー連携によるストック型収益。

・ソリューション横展開収益

機材導入支援・運用代行・映像分析支援等によるLTVの最大化。

・施設常設モデル収益

施設・スクールへの常設導入による継続的な収益。

ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、複数の事業会社を統括するホールディングカンパニーとして、ファッション、スポーツ、サステナビリティ、物流、エンターテインメントなど幅広い分野で事業を展開しています。オリジナルブランドの企画・開発から卸売・小売・EC運営までを手がけるとともに、グローバルブランドの展開支援や新規事業の創出にも積極的に取り組んでいます。グループ各社が持つ専門性とノウハウを融合し、ブランド戦略の立案、マーケティング、プロモーション、サプライチェーン構築までを一気通貫で提供できる点が強みです。市場や時代の変化を的確に捉え、新たな価値を生み出し続ける総合マーケティングカンパニーとして成長を続けています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ジェリービーンズグループ

https://www.jelly-beans-group.co.jp/



IR・広報担当

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