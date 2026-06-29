SMASH & Partners　公式ホームページを全面リニューアル！

SMASH国際監査法人

SMASHグループの一角であるSMASH & Partners合同会社（本社：東京都品川区、代表パートナー：森 大輔）は、急増するクロスボーダー案件やガバナンス強化のニーズに応え、サービス内容の拡充と情報発信の強化を目的に、公式ホームページを全面リニューアルいたしました。

■ ホームページURL

https://www.md-cpaoffice.jp/

クライアントのニーズへ瞬時に到達できるデザインへ

■ リニューアルの背景と注力領域

SMASH & Partnersは、森大輔公認会計士事務所から国内外の上場支援並びにガバナンス全般支援業務を移管される形で2025年に設立されました。外資系企業や非上場企業への監査を行うSMASH国際監査法人 (HP: https://smash-international.com/ )を中心とする「SMASHグループ」の一角を担うコンサルティング会社です。

SMASH & Partnersは、財務報告・ガバナンス・会計アドバイザリーの専門領域に特化してきました。「海外進出失敗の法則」の著者でもあり、国際経験豊富な公認会計士・森大輔氏が率いるSMASHグループの中において、SMASH & Partnersでは近年、特に以下の領域におけるご相談が急増しており、今回のリニューアルを機に注力領域としてさらに体制を強化してまいります。

- NASDAQ（米国ナスダック市場）上場支援- J-SOX / US-SOX構築支援- 海外子会社のガバナンス・内部統制整備・管理支援

■ 主なサービスラインナップ

- 国内IPO支援・NASDAQ上場支援- 内部監査支援 / 内部統制・ガバナンス構築支援- J-SOX・US-SOX構築支援- 海外子会社管理・内部監査支援- 外資系企業への内部監査/海外SOX構築支援- 監査役/監査等委員の監査支援

■ 新ホームページの見どころ

今回のリニューアルでは、「世界へ、日本へ羽ばたく企業に、圧倒的な専門性を」という当社の想いを胸に、当社の強みであるサービス内容や実績事例をより分かりやすく整理いたしました。さらに、激変するグローバルビジネスの現場で役立つ「NASDAQ上場」や「ガバナンス」に関する実務コラムの連載をスタート。リニューアルしたホームページを通じて、より多くの皆様に当社のサービスや想いをお伝えし、新たなご縁を広げていけますと幸いです。引き続き、SMASH & Partnersをどうぞよろしくお願いいたします。

■ 法人概要

法人名：SMASH & Partners合同会社（旧 森大輔公認会計士事務所）

所在地：〒108-0074 東京都港区高輪4-8-11 2階

事業内容：国内外上場支援、ガバナンス構築支援、監査・保証業務

代表者：森 大輔（公認会計士）

URL：https://www.md-cpaoffice.jp/

■ SMASH & Partnersへのお問い合わせ先

Email：smash-partners@smash-international.com

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