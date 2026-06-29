株式会社Anfini、「SAP NOW AI Tour TOKYO」にスポンサー協賛 7月29日開催イベントでSAP×AIの最新事例を紹介

株式会社Anfini

株式会社Anfini（本社：東京都港区、代表取締役：橋本 純）は、2026年7月29日、グランドプリンスホテル新高輪にて開催される「SAP NOW AI Tour Tokyo(https://www.sap.com/japan/events/sapnowtokyo.html?source=contentsynd-jp-spsr)」において、当社初のスポンサー協賛を行い、展示ブースを出展いたします。

イベント詳細はこちらから :https://www.sap.com/japan/events/sapnowtokyo.html?source=contentsynd-jp-spsr■ 出展の背景

生成AIの進化に伴い、企業ではAIを活用した業務変革への取り組みが加速しています。SAPにおいても、AIエージェント「Joule」をはじめとするAI機能の拡充が進み、基幹システムとAIを組み合わせた新たな価値創出への期待が高まっています。

こうした変化を受け、Anfiniでは「AtoB（AI to Business）」を掲げ、AIを単なるツールではなく、ビジネスそのものを再設計する起点と位置付け、企業のAI活用支援や事業変革を推進してまいりました。

本イベントでは、総合商社をはじめとする当社におけるSAP×AIの支援事例や、企業変革に向けた当社の取り組みをご紹介します。

■ イベント概要

イベント名： SAP NOW AI Tour Tokyo

日時：2026年7月29日（水）9:30-18:30

会場：グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール

▼ イベント詳細・事前登録はこちらから

https://www.sap.com/japan/events/sapnowtokyo.html(https://www.sap.com/japan/events/sapnowtokyo.html?source=contentsynd-jp-spsr)

■ 関連イベントのご案内

１. HR Connect（同日開催）

「SAP NOW AI Tour Tokyo」と同日開催される、人事・HR部門向けイベントです。

AIとデータを活用した SAP SuccessFactors の最新活用事例を通じて、人的資本経営や人材戦略について学ぶことができます。経営層・人事部門・HR領域に携わる皆さまにおすすめのイベントです。

・開催日時：2026年7月29日（水）

・会場：グランドプリンスホテル新高輪 3階

▼ 詳細・事前登録はこちら

https://www.sap.com/japan/events/sapnowtokyo/hr-connect.html(https://www.sap.com/japan/events/sapnowtokyo/hr-connect.html?source=contentsynd-jp-spsr)

２. SAP Connect Day & SAP Concur Fusion Exchange 2026 Osaka

東京会場に続き、関西エリアでは「SAP Connect Day & SAP Concur Fusion Exchange 2026 Osaka」が開催されます。SAPやSAP Concurの最新ソリューション、AI活用事例などを紹介するイベントです。関西エリアの皆さまはぜひご参加ください。

・開催日時：2026年8月5日（水）

・会場：ヒルトン大阪

▼ 詳細・事前登録はこちら

https://events.sap.com/jp-sap-connect-day-and-sap-concur-fusion-exchange-2026-osaka/ja_jp/home.html(https://events.sap.com/jp-sap-connect-day-and-sap-concur-fusion-exchange-2026-osaka/ja_jp/home.html?source=contentsynd-jp-spsr)



■ 株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

2024年度より3年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

所在地

・東京本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

・Anfini Incubation Studio：〒106-0041 東京都港区麻布台1-1-2 麻布台ヒルズレジデンスB

・Ryukyu AI Park：〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1-20-1 那覇オーパ3階

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net