一般社団法人おおさか人材雇用開発人権センターより感謝状を拝受

一冨士フードサービス株式会社

一冨士フードサービス株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：大西 博史、以下「当社」）は、2026年6月22日（月）に開催された一般社団法人おおさか人材雇用開発人権センター（C-STEP）の通常総会において、第19期C-STEP評価・顕彰制度の人材開発・養成貢献賞を受賞し、感謝状を拝受いたしました。

今回の受賞は、当社の障がい者雇用に関する職場実習の受け入れ内容の取り組みを評価いただいたものです。

今回、13企業が同賞を受賞され、そのうち当社は代表表彰2社のうちの1社に選ばれました。

すべての人々が能力を十分に発揮し、安心して働ける社会の実現に向けて、人権を尊重した雇用開発と人材育成に、今後も努めてまいります。

【一冨士フードサービス】 (https://www.ifsco-group.com/)

お客様に期待以上のサービスを提供し、食を通じて「未来の元気」を創造することが、当社の使命であります。企業・保育・学校・医療福祉のあらゆる施設において、これまでの豊富な経験を生かし、あらゆる食シーンの課題解決の提案を行い、総合フードサービス会社として、今後もおいしさ、品質、サービス、衛生面において「最高のサービス」を提供し続けててまいります。

一冨士フードサービス広報アカウント

（https://www.youtube.com/@一冨士フードサービス広報(https://www.youtube.com/@%E4%B8%80%E5%86%A8%E5%A3%AB%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%BA%83%E5%A0%B1)）