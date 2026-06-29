【鶏白湯ラーメン「白鶏舎」】色鮮やかな夏野菜を添えた「夏のスパイスカレー鶏白湯」〆まで美味しい飲み干したくなる旨辛の1杯は2026年7月1日から販売！

株式会社イーストン

札幌を拠点に東北・関東で「北海道イタリアン ミアボッカ」「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」などの飲食店を47店舗展開する株式会社イーストン（本社：北海道札幌市、代表取締役社長 大山泰正）は、濃厚でクリーミーな鶏白湯ラーメンが自慢の「白鶏舎（はっけいしゃ）」は、2026年7月1日（水）より、夏季限定の新メニュー「夏のスパイスカレー鶏白湯」を全国の店舗にて販売開始いたします。



白鶏舎が誇る自慢の濃厚鶏白湯スープに、独自に配合した数種類のオリジナルスパイスをブレンド。鶏の旨味とコクはそのままに、夏の暑さを吹き飛ばす爽やかな辛さと刺激的な香りが食欲をそそる、至高の一杯に仕上げました。

■ 商品の特徴

旨味と辛味の黄金比率「スパイスカレー鶏白湯スープ」 じっくり煮込んだクリーミーな鶏白湯に、クミンやコリアンダーなど厳選したスパイスを合わせました。一口すするごとに、鶏の奥深いコクとスパイシーな刺激が口いっぱいに広がります。

五感で楽しむ！色鮮やかな夏野菜 トッピングには、ネバネバ食感が楽しい「オクラ」や、リコピン豊富で甘みのある「パプリカ」など、旬の夏野菜を贅沢に使用。見た目にも鮮やかで、栄養バランスも抜群です。

スープがよく絡む特製麺 スパイスの効いた濃厚スープをしっかりと持ち上げる、白鶏舎こだわりの特製麺を使用。最後の一滴まで飽きずに楽しめます。

店舗により卵の色味が異なります。店舗により卵の色味が異なります。

■ 販売概要

・商品名：夏のスパイスカレー鶏白湯

・価格：1,150円（税込）

・商品名：夏のスパイスカレー鶏白湯 〆のリゾめしセット

・価格：1,300円（税込）

・販売期間：2026年7月1日（水）～2026年８月31日（月）

・販売店舗：

≪札幌≫

・北8条店 札幌市北区北８条西４丁目13-1 ブランシャールBLD1階

（焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん北8条店内）

地図▷https://maps.app.goo.gl/seEKNFQb9yhPLWAS6

・北1条店 札幌市中央区北1条西3丁目3-11 桂和北1条ビル2F

（焼鳥ダイニング いただきコッコちゃん北1条店内）

地図▷https://maps.app.goo.gl/GhB1mqMdUL6aaRYLA

・厚別南店 札幌市厚別区厚別南2丁目 １３-９

地図▷https://maps.app.goo.gl/mAn4xQsiChG7CDAP9

（厚別南店のみ営業時間が異なります。

平日11:00～15:00、17:00～21:00、土日祝日11：00～21：00 ※ラストオーダー30分前）

≪仙台≫

・マーブルロード店 宮城県仙台市青葉区一番町３丁目５-２４仙台測器社テークビル２階

（焼鳥ダイニング いただきコッコちゃんマーブルロード店内）

地図▷https://maps.app.goo.gl/LV43qnka1nnt3TAc8

・サンモール店 宮城県仙台市青葉区一番町２丁目６-１シティハウス一番町中央２Ｆ

（焼鳥ダイニング いただきコッコちゃんサンモール店内）

地図▷https://maps.app.goo.gl/Hh76o3VDLvUiGRgL7

≪東京≫

・笹塚店 東京都渋谷区笹塚一丁目 47-1 フレンテ笹塚 1階

（営業時間11:00～14:00/ラストオーダー14：00のみ販売 ※夜は焼手羽専門店トリノイロ）

地図▷https://maps.app.goo.gl/XpJTGqAUPyDGTRGj9

（札幌：厚別南店、東京：笹塚店以外の営業時間は全店11：00～15：00 ラストオーダー14：30）

■ 白鶏舎について

鶏を煮込んだ濃厚なコクとうま味をベースに、豚骨をブレンドしたスープをブレンダーで泡立たせることでまろやかな味わいの中にもコクを感じられる至福の一杯をお届けするラーメン店。

濃厚でコクがありながらも、食べやすい独特の旨みと、スープをブレンダーで泡立てることでよりなめらかでクリーミーな味わいが実現しました。白鶏舎は、鶏本来のうま味を引き出した濃厚ながら後味のよい「鶏白湯ラーメン」が看板メニューのラーメン店です。こだわりのスープと、一杯の完成度にこだわる姿勢で、幅広い世代のお客様に支持されています。

Instagram https://www.instagram.com/hakkeisha/

公式ホームぺージ https://www.eastone.co.jp/hakkeisha/

■会社概要

会社名：株式会社イーストン

■所在地：北海道札幌市北区12条西3丁目2-13

■代表者：代表取締役 大山 泰正



事業内容：「北海道イタリアン ミアボッカ」・「北海道小麦の生パスタ 麦と卵」など札幌を中心に仙台・関東エリアで全47店舗の飲食店を経営（2026年6月現在）



創立：1990年7月

資本金：4800万円

■公式サイト https://www.eastone.co.jp/