エクサウィザーズ、「exaBase 生成AI」を「exaBase AI」に名称変更

株式会社エクサウィザーズ

株式会社エクサウィザーズ（東京都港区、代表取締役社長CEO：春田 真、以下エクサウィザーズ）とグループ会社である株式会社Exa Enterprise AI（東京都港区、代表取締役：大植 択真、以下Exa Enterprise AI）は、2026年7月1日より市場シェアNo.1を獲得した*1法人向け生成AIサービス「exaBase 生成AI」を「exaBase AI（以下、エクサベース AI）」に名称変更します。同時に、「exaBase」シリーズの一部のプロダクトにおいても、ロゴにカタカナ表記を加え、どなたにも読みやすいブランドへと進化させます。

☑ 背景

エクサウィザーズは、「AIを用いた社会課題解決を通じて幸せな社会を実現する」というミッションを掲げ、2023年から法人向け生成AIサービスとして「exaBase 生成AI」を提供してきました。昨今の急激なテクノロジーの進化に対応し、お客様のニーズを反映しながら機能開発やアップデートを繰り返してきました。



複数の最新LLMを利用できる環境、社内データを活用したRAG、業務を自律的に遂行するAIエージェント機能の搭載、そして社内で生まれた優れた活用方法を全社に展開できるプロンプトテンプレート機能など、単なるチャット型の生成AIにとどまらず、一人ひとりが業務の中で自然にAIを活用し、組織全体への定着を支えるプロダクトへと進化してきました。「誰もが"すぐに業務で使える"生成AI」の実現に向け、プロダクトの成長を名前にも反映し、「エクサベース AI」として新たな一歩を踏み出します。



また、創業以来、顧客企業に深く入り込みDX・AX推進や課題解決の支援を続けてきました。そこで得た知見から汎用的な課題を見出し、多くの企業が活用できるAIプロダクトとして提供してきたのが「exaBase」シリーズです。創業から10年を経て事業・組織が大きく成長するなかで、私たちのプロダクトがより正確に・直感的に伝わる必要があると考えました。今回の刷新では、exaBaseシリーズの一部のプロダクトロゴにカタカナ表記を加え、どなたにも読みやすいブランドへと進化させます。

exaBaseシリーズについての詳細は以下のリンクをご覧ください。

https://exawizards.com/exabase/services/

exaBaseシリーズの新ロゴ（一部）

*1 富士キメラ総研「2026 生成AI／AIエージェントで飛躍するAI市場総調査」(https://www.fcr.co.jp/report/253q09a.htm)＜2024年度実績・サードパーティ対話型生成AIアプリケーション・ベンダーシェア＞

【エクサウィザーズ 会社概要】

会社名 ：株式会社エクサウィザーズ（証券コード4259）

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2－8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2016年2月

代表者 ：代表取締役社長CEO 春田 真

事業内容：AIを利活用したサービス開発による産業革新と社会課題の解決

URL ：https://exawizards.com/

【Exa Enterprise AI 会社概要】

会社名 ：株式会社Exa Enterprise AI

所在地 ：東京都港区芝浦4丁目2‐8 住友不動産三田ファーストビル5階

設立 ：2023年10月

代表者 ：代表取締役 大植 択真

事業内容：生成AI等のテクノロジーを利活用したプロダクト・サービス等の企画・開発・販売による企業の業務改革、生産性向上

URL ：https://exawizards.com/eai/