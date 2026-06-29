【開催500回記念】1996年から続く日本最大級の家具の祭典「家具メッセバザールin幕張メッセ」7月18日(土)より開催！総力を挙げた「3日間限定20大特典」や、無料シャトルバスで巡る超大型第2会場も

株式会社かねたや家具店

千葉県を中心に家具・インテリア・ホームファッションを販売する株式会社かねたや家具店（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：四谷正明）は、1996年の初開催以来、東京ドームシティプリズムホール、池袋・サンシャインシティ、GMOアリーナさいたま（さいたまスーパーアリーナ）など首都圏に開催場所を広げ、多くのお客様に愛され続けてきた大型家具セールイベント「家具メッセバザールが、通算500回目の開催を迎えることをお知らせいたします。

これを記念し、2026年7月18日（土）～20日（月・祝）の3日間、幕張メッセ国際展示場にて、これまでの感謝を込めた「第500回記念特別バザール」を開催いたします。今回は、幕張メッセの本会場に加え、約10,000平方メートル の売り場面積を誇る「ルームデコかねたや幕張新都心店」を第2会場として連動開催。両会場を無料シャトルバスで結び、過去最大級のスケールでお届けします。

特設サイトを見る :https://www.kanetaya.com/makuhari_messe/?afe=ID082

■ 「家具メッセバザール」が500回も愛され続ける理由

1996年に産声をあげた本イベントは、一過性の催事ではなく、日本の住環境の変化に寄り添いながら回数を重ねてまいりました。家具メッセバザールは「選べる・惚れる・大満足」をキャッチコピーに「一度にたくさんの家具・インテリアを体感、比較し、納得して選びたい」というお客様のニーズに応え続け、今では親子3世代にわたりご来場いただくケースや、ご結婚・お引越しなどの人生の節目の度に足を運んでくださるリピーターの方々に支えられています。

■ 500回記念！総力を挙げた「3日間限定20大特典」

節目の開催を記念し、過去最高クラスに豪華な「20大特典」をご用意してお迎えします。

その場で使える特別割引クーポン

会場内での家具・インテリアのご購入時に、その場で使えるお得な特別割引クーポンをプレゼント。

お米2kgプレゼント（先着500名様・10万円以上ご購入の方）

期間中、10万円以上ご購入いただいたお客様（先着500名様）に、お米2kgをその場でプレゼント。

インテリアコーディネーターによる「無料レイアウト相談」

会場にはプロのインテリアコーディネーターが常駐。お部屋の図面をお持ちいただければ、間取りやライフスタイルに合わせた家具選びをその場で無料でお手伝いいたします。

※その他、合計20項目の豪華特典をご用意しております。詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイトを見る :https://www.kanetaya.com/makuhari_messe/?afe=ID082特設サイトから無料入場券の申込みができます。

■ お子様連れでも安心！「無料託児所」を完備

「子どもが小さくて、ゆっくり家具を選ぶのが難しい」という方のために、会場内に無料の託児スペースを設置いたします。 資格を持った保育士が常駐し、大切なお子様をお預かりしますので、安心して一生ものの家具選びに集中していただけます。

■ 開催概要（2大特設会場での連動開催）

今回は、幕張メッセの「本会場」と、超大型常設店舗の「第2会場」の2拠点で同時開催いたします。第2会場でも、本会場と同様に「3日間限定20大特典」が適用されます。

【本会場】幕張メッセ 国際展示場 ２ホール

国内外の一流メーカー（カリモク家具、シモンズ、フランスベッド、リーン・ロゼ等）が広大なブースを展開する、熱気あふれるメイン会場です。

【第2会場】ルームデコかねたや幕張新都心店

売場面積 約10,000平方メートル に幕張メッセ本会場には出展していない、絶大な人気を誇るブランド「西川」「マスターウォール」「パモウナ」「パラマウントベッド」「ナガノインテリア」なども展開。広々とした常設店舗ならではの空間で、じっくりとご体感いただけます。

【両会場を結ぶ無料シャトルバス】

イベント期間中、幕張メッセ本会場と第2会場（幕張新都心店）の間を、どなたでもご利用いただける「無料シャトルバス」が随時運行いたします。ぜひ両会場をハシゴして、圧倒的な商品数の中から理想の家具を見つけてください。

【人気を支える多彩な支払い方法】

家具メッセバザールを主催するかねたやは各種クレジットカード以外にも各種キャッシュレス決済に対応。特に家具という比較的大きなお買い物であり生活に必要な商材を快適にお求めいただくために分割金利・手数料を無料にしたショッピングローンも強みの一つです。また中国を中心に多くの方に利用されている銀聯（ぎんれん・UnionPay）カード、Alipay、WeChat Payなどのキャッシュレス決済に対応しています。

キャッシュレス決済以外にも多彩な支払い方法。

■ イベント詳細

イベント名： 第500回記念 家具メッセバザール in 幕張メッセ

開催日時 ： 2026年7月18日（土）～20日（月・祝） 10:00～19:00

入場料 ： 無料（要事前申込。特設サイト、公式ホームページまたはLINE公式アカウントよりお申し込みいただけます）

主催 ： 株式会社かねたや家具店

特設サイトを見る :https://www.kanetaya.com/makuhari_messe/?afe=ID082特設サイトから無料入場券の申込みができます。

■ 会社概要

社名 ： 株式会社かねたや家具店

代表者 ： 代表取締役社長 四谷正明

本社所在地： 千葉県千葉市美浜区ひび野1-7

設立 ： 1954年11月

事業内容 ： 家具・インテリア・ホームファッション・生活雑貨などの販売、家具イベントの企画・運営、法人向け業務用家具・オフィス家具などの販売

URL ： https://www.kanetaya.com/

【本件に関するお問合せ先】

株式会社かねたや家具店 広報担当：赤羽

電話：043-239-7615

メールアドレス：y_akahane@roomdeco.co.jp