自転車メーカーGIANT社で6,000時間削減の事例も製造現場のAI活用・DXを学ぶ無料オンラインサミット7月23日開催
TOYNOVA株式会社（本社：[要確認]）は、製造現場のデジタル化・業務効率化を
テーマとした無料オンラインサミット「SPEAKS製造業リーダーズサミット」を
2026年7月23日（木）13:00より開催いたします。
Monday.com株式会社、株式会社カミナシが登壇し、
Excel管理からの脱却や現場データの資産化について、具体的な事例とともに解説します。
■ 開催の背景
製造現場では「ツールを導入したが定着しない」「報告業務に追われ、
本来の改善活動に時間が割けない」といった課題が根強く残っています。
システムや機械が新しくなっても、人間の働き方や情報の流れという本質が
アップデートされていないことが背景にあると指摘されています。
イベントの詳細へ :
https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/29
■ セッション内容
宮島野亜氏・小川聡子氏（Monday.com株式会社）
「Excel主体の力技から脱却せよ -AIを活用したスマートなプロセスへ-」
統合型プラットフォームによる動的データ集約とAIによるスマート・オペレーションの
実現方法を、自転車メーカーGIANT社による6,000時間削減事例とともに紹介します
田島巧平氏（株式会社カミナシ マーケティング部）
「『現場のデータ』を『資産』に変える 設備保全DXから始まる、製造現場の変革」
システムが新しくなっても変わらない「3つの情報の断絶」を解消し、記録を「未来を創る資産」へ変えるDXの本質と、人間が「勝てる判断」に集中できる現場づくりについて解説します。
■ イベント概要
名称：SPEAKS製造業リーダーズサミット「ビジネスを変革し、製造業の未来を変える」
日時：2026年7月23日（木）13:00～
形式：オンライン配信
参加費：無料
申込期間：2026年6月23日（火）～7月23日（木）配信終了まで
申込URL：https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/(https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/25)
主催：TOYNOVA株式会社
協賛 ：キャディ株式会社、株式会社カミナシ、monday.com Ltd.（順不同）
イベントの詳細へ :
https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/29
▍会社概要
会社名：TOYNOVA株式会社
代表者：代表取締役 小林慶嗣
所在地：東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8F
事業内容：B2Bイベントメディア事業、イベントプロデュース事業
コーポレートサイト：https://toynova.co.jp
【お問い合わせ先】
TOYNOVA株式会社
「SPEAKS」事務局
E-mail：info_speaks@toynova.co.jp