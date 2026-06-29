自転車メーカーGIANT社で6,000時間削減の事例も製造現場のAI活用・DXを学ぶ無料オンラインサミット7月23日開催

TOYNOVA株式会社

TOYNOVA株式会社（本社：[要確認]）は、製造現場のデジタル化・業務効率化を

テーマとした無料オンラインサミット「SPEAKS製造業リーダーズサミット」を

2026年7月23日（木）13:00より開催いたします。

Monday.com株式会社、株式会社カミナシが登壇し、

Excel管理からの脱却や現場データの資産化について、具体的な事例とともに解説します。

■ 開催の背景

製造現場では「ツールを導入したが定着しない」「報告業務に追われ、

本来の改善活動に時間が割けない」といった課題が根強く残っています。

システムや機械が新しくなっても、人間の働き方や情報の流れという本質が

アップデートされていないことが背景にあると指摘されています。

■ セッション内容

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/29宮島野亜氏・小川聡子氏（Monday.com株式会社）

「Excel主体の力技から脱却せよ -AIを活用したスマートなプロセスへ-」

統合型プラットフォームによる動的データ集約とAIによるスマート・オペレーションの

実現方法を、自転車メーカーGIANT社による6,000時間削減事例とともに紹介します

田島巧平氏（株式会社カミナシ マーケティング部）

「『現場のデータ』を『資産』に変える 設備保全DXから始まる、製造現場の変革」

システムが新しくなっても変わらない「3つの情報の断絶」を解消し、記録を「未来を創る資産」へ変えるDXの本質と、人間が「勝てる判断」に集中できる現場づくりについて解説します。

■ イベント概要

名称：SPEAKS製造業リーダーズサミット「ビジネスを変革し、製造業の未来を変える」

日時：2026年7月23日（木）13:00～

形式：オンライン配信

参加費：無料

申込期間：2026年6月23日（火）～7月23日（木）配信終了まで

申込URL：https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/(https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/25)

主催：TOYNOVA株式会社

協賛 ：キャディ株式会社、株式会社カミナシ、monday.com Ltd.（順不同）

▍会社概要

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/29

会社名：TOYNOVA株式会社

代表者：代表取締役 小林慶嗣

所在地：東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8F

事業内容：B2Bイベントメディア事業、イベントプロデュース事業

コーポレートサイト：https://toynova.co.jp

【お問い合わせ先】

TOYNOVA株式会社

「SPEAKS」事務局

E-mail：info_speaks@toynova.co.jp