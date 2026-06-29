家賃滞納・訴状不送達案件に対応する現地調査サービスを展開する 　　　　Tip Top株式会社が本格始動

Tip Top 株式会社

Tip Top株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：長谷川 和仁）は、賃貸保証会社、法律事務所および不動産関連事業者向けに、現地調査業務および債権回収支援サービスの提供を本格的に開始いたしました。

近年、家賃滞納案件や訴状不送達案件への対応需要が高まる一方で、現地確認や居住実態調査などの 業務は、多くの企業にとって人的負担や時間的コストが課題となっています。

当社は、こうした課題の解決を目的として、現地対応に特化したサービスを提供しております。

■ 主なサービス内容

【現地調査業務】

・居住実態確認

・郵便物状況確認

・現地写真撮影

・近隣確認

・ライフライン状況確認

・建物利用状況確認

【訴訟支援業務】

・訴状不送達案件の現地調査

・明渡訴訟関連調査

・催告立会

・強制執行（断行）立会

【債権回収支援業務】

・未回収債権に関する調査支援

・債権譲渡案件対応

・債権回収に関する現地確認業務

■ 現場対応ネットワークの構築

Tip Top株式会社では、一都三県を中心に現地対応ネットワークを構築しております。

依頼企業ごとの運用フローに合わせた柔軟な対応を行い、現場でしか取得できない情報を迅速に報告することで、業務効率化と意思決定の迅速化を支援しております。

また、写真付き報告書の作成や報告品質の標準化に取り組み、依頼企業がそのまま業務利用できる品質での報告体制を整備しております。

■ DX推進と報告業務効率化への取り組み

当社では、Google Workspace等のクラウドサービスを活用し、現地調査業務における情報共有および報告業務の効率化を推進しております。

現地で取得した写真や調査情報をクラウド上で管理することで、迅速な情報共有と報告品質の向上を実現し、依頼企業の業務効率化に貢献しております。

今後はAI技術の活用も視野に入れ、報告書作成業務のさらなる効率化に取り組んでまいります。

■ 代表コメント

代表取締役 長谷川 和仁

「現場でしか分からない事実があります。

私たちは依頼者様に代わって現場へ赴き、正確な情報を迅速に収集・報告することを使命として おります。

法律事務所様、保証会社様、不動産関連企業様の業務負担軽減に貢献し、安心してご依頼いただけるパートナーを目指してまいります。」

■ 今後の展望

今後は対応エリアの拡大に加え、業務のデジタル化を推進し、現地調査から報告までの業務品質向上に取り組んでまいります。

現場力とテクノロジーを融合させることで、クライアント企業の課題解決に貢献し、業界全体の発展に寄与してまいります。

【会社概要】

会社名：Tip Top株式会社

代表者：代表取締役 長谷川 和仁

所在地：東京都品川区東五反田1-10-7 AIOS五反田504号室

電話番号：03-6417-9600(#)

事業内容：

・現地調査業務

・訪問業務

・訴訟関連支援業務

・債権回収支援業務

・各種業務受託サービス

コーポレートサイト：

https://tiptop-tokyo.com

お問い合わせ先：

support@tiptop-tokyo.com