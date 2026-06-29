英語がもっと好きになる！英語の魅力を写真と文で紹介。今、大注目の「探究する」図鑑、『目でみるえいごのずかん』の重版出来！

解説

東京書籍株式会社東京書籍株式会社は、2023年8月に発売されました書籍『目でみるえいごのずかん』（おかべたかし／文 やまでたかし／写真）ご好評いただき、この度重版となりました。もくじ

子どもたちが英語の知識を得るだけでなく、ページをめくりながら魅力にあふれた英語の世界へと訪ねていく、「探究する」図鑑が誕生！

「にているえいご」「同じえいごでちがういみ／ちがうえいごで同じいみ」「足すと生まれるえいご」という３つの章による構成で、英語のさまざまな側面を写真で紹介。

「にているえいご」は、insectとworm、bigとlarge、littleとsmallなど、日本語ではあまり使い分けないが、英語では使い分けをすることばを実際の写真を見ながら解説。

「同じえいごでちがういみ」では、例えば、「fall」ということばには、「おちる」という意味と「秋」という意味があるように、同じ単語なのに、ちがう意味をもっていることばを紹介。また、「ちがうえいごで同じいみ」では、いわゆるアメリカ英語とイギリス英語のちがいをわかりやすく比較。「足すと生まれるえいご」は、例えば、jelly（ゼリー）とfish（さかな）を足すと、jellyfishつまりクラゲになる、water（水）とmelon（メロン）を足すとwatermelonつまりスイカになるということをクイズ形式で紹介。写真でみて、理解する、もっと英語がみたくなる図鑑。

著者紹介

1章「にているえいご」より1章「にているえいご」より2章 「同じえいごでちがういみ」より2章 「同じえいごでちがういみ」より3章 「足すと生まれるえいご」より3章 「足すと生まれるえいご」より

おかべたかし（岡部敬史、文章担当）は、1972年、京都府生まれの作家。

やまでたかし（山出高士、写真担当）は、1970年、三重県生まれのカメラマン。

二人での著作に『目でみることばのずかん』『しらべるちがいのずかん』『似ていることば』『くらべる東西』（東京書籍）などがある。

コンテンツ

1章 にているえいご

- ape／monkey- big／large- bird／fowl- blossom／flower- candy／lollipop- chair／stool- cock／hen- cook／make- frog／toad- fur／wool- harbor／port- insect／worm- laugh／smile- little／small- many／much- mouse／rat- road／street- tree／wood

2章 同じえいごでちがういみ／ちがうえいごで同じいみ

- crane- fall- fork- jam- light- spring- 「おかし」のえいご- 「車と道」のえいご- 「たてもの」のえいご- 「やさい」のえいご

3章 足すと生まれるえいご

- dragon＋fly- fire＋engine- jelly＋fish- light＋house- monkey＋bars- pine＋apple- sea＋horse- sea＋lion- star＋fish- water＋melon

＜概要＞

『目でみるえいごのずかん』

■おかべたかし／文 やまでたかし／写真

■定価2,200円（本体2,000円＋税10%）

■B5変型判・88頁

https://www.tokyo-shoseki.co.jp/product/books/81712/

東京書籍株式会社

東京書籍は1909(明治42)年創業。「教育と文化を通じて人づくり」を企業理念とし、新しい時代に挑戦する個性的、創造的な人材の育成を目指しています。小・中・高等学校の教科書発行部数が最多の教科書業界最大手の出版社です。近年、デジタル教科書など教育用デジタルコンテンツの開発・販売にも注力しています。その他、教育総合ポータルサイト運営、学力・体力テストなどの各種評価事業、一般書籍の発行など教育と文化に係る幅広い事業活動を行っています。