「頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社」の事業成長を牽引した二瓶寛史が、ネクスターブランドゥホールディングス株式会社の執行役員CMOに就任！

ネクスターホールディングス株式会社二瓶寛史 にへいひろふみ（ネクスターブランドゥホールディングス株式会社 新CMO｜頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社 取締役 COO｜新宿区エコリーダー｜新宿区脱炭素チューター）

◻︎ 新CMO・二瓶 寛史（にへい ひろふみ）プロフィール

・ネクスターブランドゥホールディングス株式会社 / Nexter ｜新 執行役員 CMO

・頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社 / Itadaki Maratan ｜取締役 COO

◻︎「頂マーラータン」のブランド成長を牽引した主なプロジェクト実績

【事業開発・販路拡大】

・サ飯革命！「サウナ専用マーラータン」を開発！全国の温浴・サウナ施設へ提供開始

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000029866.html

・温泉バルコニーKing&Queenで「頂マーラータンフェス」開催！頂マーラータンづくしでカラダの内外からととのう新体験！頂マーラータンの水風呂×熱波師イベント×食堂にてマーラータンを提供

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000199.000029866.html

・牧野製袋（株）が運営するパッケージプラザ静岡南店にて『新宿名物元祖和製マーラータン』の冷凍販売を開始！店内&店外の冷凍自販機で24時間購入可能に！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000236.000029866.html

・花園温泉sauna kukkaにて「頂マーラータンの湯」開催！薬膳入浴とマーラータンの食体験で、カラダの内外から“ととのう”新体験を提供

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000235.000029866.html

・爺ガ岳スキー場で冬季限定『新宿名物元祖和製マーラータン｜麻辣湯』を提供！雪山で味わう絶品本格グルメ！

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000240.000029866.html

【地域創生・自治体連携】

・福井県坂井市×NTT西日本×事業構想大学院大学「三国湊共創プロジェクト」に参画し、地産地消の新名物「三國湊マーラータン」を開発・リリース

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000247.000029866.html

・薬草のまち・奈良県宇陀市との共創により「大和当帰マーラータン」を開発！地域特産品の認知拡大に貢献

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000227.000029866.html

・奈良県宇陀市「宇陀特別共創サウナワークショップ」に頂マーラータンが“夜食のサ飯”として令和の新名物「大和当帰マーラータン」を協賛提供

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000232.000029866.html

【企業・ブランドコラボレーション】

・niko and …が贈る“ととのい”をテーマにした大型店企画にて、サウナカルチャーブランド「サウナボーイ」とのコラボレーション企画を実施

https://www.instagram.com/p/DWXmEQkE3W7/?igsh=YXRuN2c3OXF1Z3A1

・東宝「ゴジラ」とのコラボレーション商品を企画・展開し、新宿区ふるさと納税返礼品として登録

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000200.000029866.html

・2025大阪・関西万博公式ライセンス商品「EXPO2025 ミャクミャク 麻辣湯」の販売プロジェクトを実施

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000201.000029866.html

【PR・ブランドマーケティング】

・株式会社ナインティエイト・アンド・コーと業務提携。所属アイドルグループ「かわのろ（可愛いって言わないと呪う！）」と公式アンバサダー契約を締結し、四川フェス2026でお披露目

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000263.000029866.html

【ESG・地域貢献】

・頂マーラータン新大久保本店が「新宿区食品ロス削減協力店」に登録- 持続可能な食文化づくりに向け、地域・自治体・国際イベントと連動した取り組みを強化 -

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000273.000029866.html

・新宿区「脱炭素チューター」「エコリーダー」に認定され、飲食事業を通じた環境共創活動を推進

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000252.000029866.html

◻︎二瓶 寛史 就任コメント

このたび、ネクスターブランドゥホールディングス株式会社のCMOに就任いたしました。

これまで私は、頂マーラータン・おうちでマーラータンの事業を通じて、ブランド構築、D2C、SNSマーケティング、インフルエンサー施策、行政連携、地域共創、環境活動、IPコラボレーションなど、事業成長に必要な領域を横断的に推進してまいりました。

私が考えるマーケティングの起点は、つくり手やプロダクトの背景を深く理解することです。その上で、その商品や事業が持つ多様な価値訴求の可能性を見極め、どの市場で、誰に、どのような価値として届けるべきかを設計し、最適な市場と売上成長につなげていくことが、マーケティングの本質だと考えています。

重要なのは、顧客価値を発見するだけで終わらせず、P/Lと顧客視点の両面から、商品・販路・発信・売上成果へ一貫して接続することです。その考えのもと、私はこれまでさまざまな領域でマーケティングを実践してまいりました。

新宿区では、食品ロス削減や脱炭素に関する環境活動に取り組み、福井県では地方創生プロジェクトを通じて、地域資源を活かした新しい食文化づくりに挑戦してきました。これらの取り組みは、単なる社会貢献ではなく、地域や社会が求める価値を見極め、事業成長と接続していくマーケティングの実践でもあります。

また、幸いなことにも日本を代表するIP（ゴジラ、ミャクミャク等）とのコラボレーション、400名を超えるアンバサダーによるUGC創出、さらには第三者機関の立ち上げを通じた市場ポジションの形成など、単なる商品認知にとどまらず、業界そのものの認知を広げ、ブランドが市場の中で選ばれ続けるための仕組みづくりに取り組んでまいりました。

さらに、頂マーラータンでは、温浴市場に着目し、ヘルシーな食体験としての商品価値を再設計することで、温浴施設への導入を推進してきました。D2C領域においても、既存の飲食店モデルにとどまらず、自宅で楽しめるマーラータンという新たな顧客接点をつくり、販路と収益機会の拡張に取り組んでまいりました。

私がCMOとして重視するのは、既存の訴求を前提化せず、まだ見えていない価値や市場機会を発見し、事業として成立する形に設計することです。その上で、構想を施策、KPI、顧客接点、オペレーション、売上成果にまで落とし込み、実行と改善を重ねる実装力を組織全体に根付かせてまいります。

今後は、これまで培ってきた考え方や実践知を個人のノウハウにとどめるのではなく、ネクスターブランドゥホールディングス全体の共通言語/共通認識として実装してまいります。

職種や役割にかかわらず、各メンバーがP/Lと顧客視点を持ち、価値を発見し、仮説を立て、実行し、検証し、改善し続けられる組織づくりを進めてまいります。

ネクスターブランドゥホールディングス株式会社のCMOとして、各事業が持つ価値を最大化し、新たな市場の創出、売上成長、ブランド価値向上、組織力強化を通じて、企業価値の向上に貢献してまいります。

今後とも何卒よろしくお願いいたします。

◻︎頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

SNSマーケティング事業を行うネクスター株式会社（本社：東京都 新宿区、代表取締役社長CEO：細田悠巨）のグループ会社である、頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社（本社：東京都新宿区、共同代表 齋藤悠）は、「頂マーラータン」の展開を基点に広がる総合食流通・販売事業を行っています。当社は、消費者に直接商品を届けるB2C事業として冷凍マーラータンのD2Cブランド『おうちでマーラータン』（ https://maratan.tokyo ）を運営する他、小売業・温浴施設や宿泊施設への卸を通じたB2B事業を展開しています。また、日本式・和製マーラータン発祥店である頂マーラータン新大久保本店を起点とし、地産地消をテーマに地域資源と連携したCOS（直営店舗）の展開、FC（フランチャイズ）展開を進めることで、食の川上から川下までを一気通貫で担う独自の店舗モデルを構築していきます。私たちは、日本式・和製マーラータンを令和の新名物として確立し、日本食文化の新たな柱へと育て上げることを目指します。

事業会社名 ： 頂マーラータン・おうちでマーラータン株式会社

責任者名 ： 共同代表取締役 細田悠巨、齋藤悠 取締役 二瓶寛史、宮田隆啓

◻︎ネクスターブランドゥホールディングス会社概要：お問い合わせ先

Starting from here ! 「ここから始まる、次のこと」ネクスターブランドゥホールディングス

ネクスターブランドゥホールディングスは、15期目を迎えたネクスター株式会社（SNSマーケティング）を主軸に、グループ会社では、システムコンサルティング、農林漁村発イノベーション（6次産業化支援）、創業22年の公的機関・金融機関に実績豊富なクリエイティブ制作、Web／アプリ開発支援、UGC、共創IP・縦型ショートドラマ製作スタジオ、D2C／P2Cブランド事業、創業12年目の日本式・和製マーラータン事業など、ソーシャルメディアを中心とした多岐にわたる事業の純粋持株会社です。

【会社概要】

事業会社名 ： ネクスター株式会社

持株会社名 ： ネクスターブランドゥホールディングス 株式会社

英語表記 ： Nexter Inc. ｜Nexter bran-do Holdings.

本社所在地 ： 東京都 新宿区 大久保 3-8-3 住友不動産新宿ガーデンタワー LaTour Shinjuku Garden 29F

責任者名 ： 代表取締役社長CEO 細田悠巨

スタッフ数 ： 42名（グループ合計・業務委託、アルバイト含む）

資本金 ： 1億 2,428万 4,842円（グループ合計・資本準備金含む）

公式HP ： https://nexter.tokyo/

公式Twitter ： @Nexter_Tokyo https://twitter.com/nexter_tokyo

公式Instagram ： @Nexter_Nippon https://www.instagram.com/nexter_tokyo/

【役員一覧】

代表取締役社長 CEO：細田 悠巨

執行役員副社長 COO：石橋 浩平（ Vice President ）

執行役員 CBO：伊藤 実祐（ Nexter Creatist CBO ）

執行役員 CTO：宮岡 大騎（ Nexter Technology CTO ）

執行役員 CCO：島 利一（ bran-do communication COO ）

執行役員 CMO：二瓶 寛史（ Itadaki Maratan COO ）

【特別顧問】

岩田 松雄 ：スターバックスコーヒージャパン 元 代表取締役社長 最高経営責任者 CEO

大西 基文 ：Johnson & Johnson 前 Vice President

Crocs, inc. 前 副社長 兼 クロックス 日本法人 前 社長

島田 亨 ：楽天 前 代表取締役副社長 インテリジェンス 創業者

U-SEN NEXT HOLDINGS 前 取締役副社長 COO

手塚 清二 ：エイブル CHINTAI ホールディングス 前 取締役副社長 CFO

ネクスター株式会社 元 取締役会長 CFO

村上 憲郎 ：Google 日本法人 前 名誉会長

Google 日本法人 元 社長 兼 Google 米国本社 元 副社長

【加盟団体】

東京商工会議所

一般社団法人クチコミマーケティング協会 （WOMマーケティング協議会）

公益社団法人 新宿法人会

全国中小企業経友会事業協同組合

特定非営利活動法人ワールドギフト（CSR事業 法人ワールドギフトサポーター）

ピースコミュニケーション財団（BEYOND 2020 NEXT FORUM - SDGs ピースコミュニケーションproject）

ガジェット通信クリエイターネットワーク （MCN）

【グループ事業会社】

ネクスターズ 株式会社

ネクスターテクノロジー 株式会社

ネクスターボルツ 株式会社

ネクスタークリエイティスト 株式会社

トーキョークリエイティスト 株式会社

頂マーラータン・おうちでマーラータン 株式会社

株式会社 オネット

株式会社 ブランドゥコミュニケーション

【本件に関するお問い合わせ先】

ネクスター株式会社 担当：二瓶 寛史（にへい ひろふみ）

Email： hirofumi@nexter.tokyo