完璧社長×苦労の絶えない底辺秘書！ちぐはぐな二人のお仕事ドラマ・ラブコメディがついに配信スタート！

株式会社カカオピッコマ

・ピッコマノベルズのイチ推し作品が、ついにSMARTOON(R)化

・正体に気づかない社長と底辺秘書が織りなすちぐはぐなお仕事ドラマストーリー

・「社長！それ、すっぴんの私です！～社長は底辺秘書の素顔がお好き」

作品ページ：https://piccoma.com/web/product/205711(https://piccoma.com/web/product/205711)

株式会社カカオピッコマ（本社：東京都港区、代表取締役社長：金 在龍）が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、SMARTOON(R)の新作「社長！それ、すっぴんの私です！～社長は底辺秘書の素顔がお好き」（原作者：みかん箱／構成：メメこ／作画・着彩：FELICO STUDIO／出版社：シェルパスタジオ）の独占配信を2026年6月29日（月）より開始いたします。

化粧品会社で働く西松華子は、美女ぞろいの秘書室の同僚たちから仕事を押しつけられる不条理な日々を送っていました。その上、誰もが振り返るほどの美貌を持つ完璧主義者の社長・四谷修二からは、なぜか勘違いをされ毛嫌いされてしまいます。 それでも華子は、持ち前の強さでたくましく働いていました。

しかし、そんな中で社長の修二が恋に落ちてしまいます。 そのお相手は……まさかの化粧を落とした状態の華子でした。さらになんと社長は、目の前にいるすっぴんの女性が、会社で毛嫌いしている部下の華子本人だということに全く気づいていないのです。

秘書の素顔に恋をした社長と、正体を明かせない秘書。 二人のちぐはぐな関係が織りなす、社会課題やロマンスコメディ要素をふんだんに盛り込んだ新作お仕事ドラマストーリーを、ぜひピッコマでお楽しみください。

※作中の表現やメイクアップ効果等は漫画的演出を含みます。

（C）みかん箱 / メメこ / SHERPA STUDIO「社長！それ、すっぴんの私です！～社長は底辺秘書の素顔がお好き」

原作者：みかん箱

構成：メメこ

作画・着彩：FELICO STUDIO

化粧品会社で働く西松華子は、美女ぞろいの秘書室の同僚たちから仕事を押しつけられている。 その上、誰もが振り返るほどの美貌を持つ完璧主義者の社長・四谷修二に勘違いされるあげく毛嫌いされるという日々を送っていたが、華子はたくましく働いていた。

しかし、そんな中で社長が恋をしたのは……すっぴん状態の華子だった!? さらになんと社長は、すっぴんの華子＝会社での華子だと気づいていなくて……。

ちぐはぐな関係が織りなすお仕事ドラマストーリー!!

※作中の表現やメイクアップ効果等は漫画的演出を含みます。

「初回20話一挙公開／毎週月曜日更新」で配信。

作品を読む :https://piccoma.com/web/product/205711

シェルパスタジオについて

会社名：株式会社シェルパスタジオ

設立：2021年2月

代表者：川崎龍一郎

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目1－12 VORT AOYAMA II 10F

電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」を運営するカカオピッコマのグループ会社。 クリエイターが才能を存分に発揮できる環境を提供し、また読者とクリエイターの架け橋となることを目指します。

ピッコマについて

話題の人気マンガやノベル、オリジナル作品を、毎日待つだけで1作品につき1話を無料で読むことができる電子マンガ・ノベルサービスです。アプリ版「ピッコマ」は2016年4月20日のサービスリリース以来、累計5,000万ダウンロードを突破しております。※累計ダウンロード数は 2025年3月時点の iOS/Android の合算です。



●「ピッコマ」サービス概要

サービス名:ピッコマ

プラットホーム:iOS / Android / Web

利用料金:無料(一部サービス内課金あり)

アプリダウンロード:http://piccoma.com/web/redir/853

公式サイト:https://piccoma.com/web

公式 X（旧Twitter）:https://twitter.com/piccoma_jp

運営:株式会社カカオピッコマ