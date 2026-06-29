福岡発・分譲住宅会社イデアハウスが関東初進出！2026年7月に千葉県松戸市へ新店舗開設関東展開を本格化し、売上100億円企業へ

イデアハウス株式会社

福岡市博多区で建売住宅の建築・販売を手掛けるイデアハウス株式会社（代表取締役：伊藤治、本社：福岡県福岡市博多区）は、2026年7月1日、千葉県松戸市に「松戸店」を新規オープンいたします。2007年10月2日の創立から20年目を迎える節目の年に、同社として関東エリア初となる拠点を開設し、主力ブランド「イデアコート」「イデアキューブ」「イデアカーサ」を展開します。近年高まる新築戸建て需要と首都圏近郊への人口流入を背景に、20代～40代のファミリー世帯を中心とした住宅ニーズに対応。福岡で培ったデザイン性と住みやすさを兼ね備えた住宅を千葉県でも提供してまいります。

創立以来培ってきた住宅づくりのノウハウを活かし、関東市場での新たな挑戦をスタートします。

【千葉県は転入超過が続き、新築戸建て需要が拡大】

総務省の住民基本台帳人口移動報告によると、千葉県は関東圏有数の転入超過県として推移しており、2025年の転入超過数は約1万8,000人規模と推定されています。

特に松戸市は東京都心へのアクセスの良さや子育て環境への評価から、ファミリー層の流入が増加。国土交通省の住宅着工統計では、関東圏における新設住宅着工戸数は回復傾向にあり、戸建住宅市場も堅調に推移しています。当社では、こうした市場環境に加え、千葉県の主要都市が人口規模や都市構造、住宅需要の特性などの面で福岡都市圏と多くの共通点を有していることに着目し、関東圏における事業拡大の拠点として、松戸店の開設に至りました。

参考：

・総務省 住民基本台帳人口移動報告

https://www.stat.go.jp/data/idou/

・国土交通省 住宅着工統計

https://www.mlit.go.jp/statistics/details/t-jutaku-2_tk_000002.html

【新築分譲住宅「イデア」シリーズについて】

時代と共に、我々を取り巻く生活環境は変化し続けています。その結果、人々の暮らし方や住宅に求められるものも多様化しています。当社が大切にしているのは「お客様視点」。プラスαのアイデアが多様なライフスタイルを豊かにし、それぞれの暮らしに寄り添う住まいこそ、これからの時代に求められる家のカタチであると考えます。その上でデザイン性に優れ、上質でより生活がワクワクするようなブランドを目指し、多様化するライフスタイルに合わせた3ブランドを展開しています。

【イデアコート】

ご家族が生涯を通じて快適だと感じていただき、その豊かな時間の記憶が続いていくこと。そのために私たちは土地の入手から設計段階、施工、お引き渡し、さらに入居後まで見据えてさまざまな視点から品質を追求し、家族時間を深めるプラスαの空間が魅力のハイグレード新築分譲住宅を提供しています。

≪ イデアコート ブランド紹介：https://ideahaus.co.jp/court/ ≫

【イデアキューブ】

シャープで飽きのこないキューブ型のファサードデザイン（外観）と自由度の高い可変のあるプランニングが特徴のライフスタイル提案型戸建分譲住宅。

インテリアショップによる家具付きで、暮らしをトータルコーディネートしています。

≪ イデアキューブ ブランド紹介：https://ideahaus.co.jp/cube/ ≫

【イデアカーサ】

「ちょうどいいって、ここちいい。」をコンセプトに、都会での暮らしを自由で快適に楽しむための戸建分譲住宅。インテリアとしても美しいデザイン性の高いキッチンや、ストレスのない収納計画、家族の日常に癒しを与えるヌックなど、毎日の暮らしをスマートで快適にしてくれるアイデアを随所に採用しています。スマートな住まいづくりで、家族にとって“ちょうどいい”暮らしを実現します。

≪ イデアカーサ ブランド紹介：https://ideahaus.co.jp/casa/≫(https://ideahaus.co.jp/casa/%E2%89%AB)

【今後の展開】

住宅業界では、人口集積エリアへの需要集中が今後も続くと予測されています。首都圏人口は今後も高い居住需要を維持すると見込まれており、良質な戸建住宅へのニーズは継続すると考えられます。

イデアハウス株式会社では、2007年の創立から20年目を迎える2026年を新たな成長ステージのスタートと位置付け、今回の松戸店開設を関東圏展開の第一歩とし、2028年までに売上100億円企業を目指します。

今後は千葉県内および関東エリアでの事業拡大を進め、お客様へのより一層のサービス向上と地域への貢献を目指してまいります。

【代表取締役 伊藤 治 コメント】

2007年の創業以来、私たちは福岡の地で住まいづくりに真摯に向き合ってきました。そして創業20年目という節目に、関東エリアへの第一歩を踏み出せることを大変嬉しく思います。松戸市を選んだ理由は、将来性のある住宅市場であることはもちろん、福岡都市圏と共通する「暮らしやすさ」や「子育て環境の良さ」を感じたからです。

私たちは単に家を建てる会社ではありません。そこに住まうご家族の人生を豊かにする住まいを提供する会社でありたいと考えています。松戸店の開設はゴールではなく、新たなスタートです。地域のお客様から信頼される企業を目指し、関東エリアでの挑戦を着実に積み重ねてまいります。

【イデアハウス株式会社 松戸店】

〒270-0034

千葉県松戸市新松戸1丁目243フォーレスト山喜 1F

TEL：047-343-5500 FAX：047-343-5505

【 イデアハウス株式会社 】

〈事業内容〉

分譲住宅事業

不動産流通・ 受託販売事業[仲介/販売代理]

リノベーション・リフォーム事業

〈本社所在地〉

福岡県福岡市博多区祇園町4-2博多祇園BLDG.3階

〈代表者〉

代表取締役 伊藤 治(いとう おさむ)

〈資本金〉

30百万円

〈設立〉

2007年10月

〈HP〉

https://www.ideahaus.co.jp

〈Instagram〉

https://www.instagram.com/_ideahaus?igsh=NnZ2eW5lOW9kam1j

〈youtube〉

https://www.youtube.com/channel/UC1DKdiblo_vYSpiT5_-TxuQ

【（関連会社）イデアハウス不動産株式会社】

〈事業内容〉

イデアシリーズ専属販売事業

不動産流通事業(仲介業)

不動産受託販売事業(販売代理業)

〈本社所在地〉

福岡県福岡市早良区城西3-17-18西新ROOMS1階

〈代表者〉

代表取締役 高松 将(たかまつ まさる)

〈資本金〉

10百万円

〈設立〉

2022年5月

〈HP〉

https://ideahaus.co.jp/fudousan/