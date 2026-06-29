青果物の安定調達に向けた新たな取り組みを開始

株式会社NTTデータCCS

株式会社NTTデータCCS、八戸中央青果株式会社、株式会社丸勘山形青果市場、株式会社石巻青果、高松青果株式会社、久留米青果株式会社、筑邦トゥルーバファーム株式会社は、共同で、「必要な青果を、必要な時に」安定的に届ける新たな流通モデルの構築に向け、検討協議会を立ち上げ、実証実験を開始します。

国内青果を取り巻く環境変化（青果消費構造の変化と加工需要の拡大、国内生産人口の減少、物流の2024年問題等）に対応するため、本取り組みでは、需給を長期視点で可視化し、市場・産地側の収量予測とマッチングすることで、需給の最適化や安定調達の実現、物流の効率化を目指します。

背景

近年、国内の青果流通を取り巻く環境は大きく変化しています。家庭内での直接消費の減少により、惣菜や外食向けを中心とした加工・業務用需要が拡大しています。加えて、生産者の高齢化や人口減少、さらに物流の2024年問題による輸送制約といった要因により、従来の需給調整や取引のあり方では対応が難しい課題が顕在化しています。

また、食品加工会社やスーパーなどの小売事業者等の需要側企業にとっては、安定的な原材料確保や価格変動リスクへの対応がこれまで以上に重要となっており、生産・流通・調達を分断したままでは、持続可能なフード・バリュー・チェーンの構築が困難になりつつあります。

概要

本取り組みの主な目的は次のとおりです。

- 需給を長期で可視化・マッチングし、需給の最適化を図る- 既存の市場インフラを活用し、物流の集約・効率化を狙う- 産地リレーで供給の安定化を狙う- 需要に応じた生産で収入の安定化を狙う

既存の青果市場インフラを活用しながら需要計画と収量予測を連動させ、品目別・時期別の需給最適化を図ります。これにより、無駄や過不足を抑えた安定調達を実現するとともに、物流の効率化や生産者の収入安定化につなげていくことを狙いとしており、本実証実験では、検討協議会を通じて関係者間で知見を共有し、AI（人工知能）活用を含むデジタル技術の有効性や運用面での課題を検証します。

今後について

図１：本取り組みの概要図

今後は、本実証実験を通じて得られた知見をもとに、より実践的な運用モデルの検討を進めていきます。併せて、生産から調達までを一体で捉えた仕組みづくりを推進し、「必要な青果を、必要な時に」安定的に供給できる環境の構築を目指します。

なお、持続可能な青果流通の実現に向けた共創の輪を広げるため、本取り組みに関心を持つ需要側企業、生産者、関連事業者の参画を広く募集いたします。本取り組みへの参画を希望される方は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

実証実験 参画企業

本実証実験には、以下の企業が参画しています。（2026年6月29日時点）

・株式会社NTTデータCCS （本社：東京都品川区、代表取締役社長 田口 茂）

・八戸中央青果株式会社 （本社：青森県八戸市、代表取締役会長兼ｸ゛ﾙｰﾌﾟCEO 横町 芳隆）

・株式会社丸勘山形青果市場 （本社：山形県山形市、代表取締役社長 井上 周士）

・株式会社石巻青果 （本社：宮城県東松島市、代表取締役社長 菊池 和彦）

・高松青果株式会社 （本社：香川県高松市、代表取締役社長 齊藤 良紀）

・久留米青果株式会社 （本社：福岡県久留米市、代表取締役社長 大津留 秀樹）

・筑邦トゥルーバファーム株式会社 （本社：福岡県久留米市、代表取締役 小野 隆一）

NTTデータCCSとは

海底から宇宙まで。当社は創業以来、多様な領域でITサービスを届けてきました。構想から実装まで一貫して手がける開発力を強みに、お客様の理想に寄り添いながら、技術でこたえ、変化の先をともに描く。誠実に、まっすぐに。それが、私たちNTTデータCCSです。



・会社名：株式会社NTTデータCCS

・本社所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番1号 品川シーサイドサウスタワー

・会社設立：1970年4月

・資本金：3億3000万円

・代表取締役社長：田口 茂

・URL：https://www.nttdata-ccs.co.jp/

＊ニュースリリースに記載されている内容は、発表時点のものです。最新の情報とは内容が異なっている場合がありますので、ご了承ください。

※本ニュースリリースは株式会社ＮＴＴデータCCSと八戸中央青果株式会社、株式会社丸勘山形青果市場、株式会社石巻青果、高松青果株式会社、久留米青果株式会社、筑邦トゥルーバファーム株式会社が共同で配信していますため、重複して配信されることがあります。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社NTTデータCCS

経営企画部 ブランディングチーム

淺川、阿部

E-mail: ccs_pr@hml.nttdata-ccs.co.jp