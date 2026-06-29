“運動×足ケア”の新提案　スポーツ施設内にフットケア専門店「アルクスモア 品川店」オープン

株式会社HACCI

「爪切りと足の専門店 アルクスモア」【運営会社：株式会社HACCI（東京都中央区）】は、2026年7月、コナミスポーツクラブ 本店内に「爪切りと足の専門店 アルクスモア 品川店（以下「当店」）をオープンいたします。

■出店の背景

近年、「歩くこと」の健康価値が見直される中で、足のトラブルを抱える方が増加しています。

一方で、フットケアは医療や美容の分野に分散しており、「気軽に相談・ケアできる場所」が不足しているのが現状です。

当店では、「健康な足でもっと歩こう」というコンセプトのもと、足の状態を整えることで日常生活の質を高めるフットケアサービスを提供しています。

今回、健康意識の高い利用者様が集まるスポーツ施設内へ出店することで “ 運動 × 足のケア ” という新たな価値を提供するとともに、利用者様の健康維持・増進を目的として、トラブル改善・怪我予防・パフォーマンスの向上を目指します。

また、足元のケアを通じ、健康寿命の延伸に寄与することで、すべての人が生涯自分の足で人生を楽しめる社会の実現を目指します。

“運動 × 足のケア”

スポーツのパフォーマンスは、足元のコンディションに大きく左右されます。

『体の骨の約25％』が足部に集中していることからも分かるように、足は非常に複雑で重要な構造を持ち、走る・踏み込む・踏ん張る・方向転換といったあらゆる動作を支える『身体の大事な土台』です。だからこそ、足元のケアは単なるメンテナンスではなく、パフォーマンスを最大化するための重要な要素なのです。

足のトラブルやわずかな違和感を放置することは、動きの質を低下させるだけでなく、膝や腰など他の部位への負担にもつながります。

一方で、足の状態を整えることで、動作の安定性や効率が向上し、より快適に、より長く運動を続けることが可能になります。

当店では、トラブル改善だけでなく、「予防」と「機能向上」の視点から足元をサポートし、運動をするすべての人のパフォーマンス向上と健康維持に貢献します。

■「アルクスモア 品川店」の特徴

※施術の体感には個人差があります。効果を保証するものではありません。

１．運動習慣と連動したフットケア

スポーツ施設利用者様のニーズに応え、トレーニング前後のコンディショニングとしてのフットケア

を提供します。

２．専門的かつ気軽に受けられる施術

巻き爪、角質、タコ・魚の目など、お一人おひとりの足の悩みに対し、専門技術を用いながらリラッ

クスして受けられるサービスを提供します。

３．「予防」の視点を重視

トラブル改善だけでなく、歩行機能の維持・向上を目的とした予防ケアにも注力しています。

■「アルクスモア 品川店」のメニュー

■「アルクスモア 品川店」の概要

※内容は変更となる場合がございます

・店 舗 名 ：爪切りと足の専門店 アルクスモア 品川店

・オ ー プ ン：2026年7月6日（予定）

・所 在 地 ：東京都品川区東品川4-10-1（コナミスポーツクラブ 本店内）

・営 業 日 ：日曜・月曜・木曜（予定）

・営 業 形 態：施設内テナントとして独立運営

・サービス内容：スポーツフットケアを中心としたフットケア全般（足の爪ケア・角質ケアなど）

■店舗概要

店 舗 名：爪切りと足の専門店 アルクスモア

所 在 地：東京都中央区日本橋富沢町3-6 安川ビル2F

営 業 時 間：平 日 11:00～19:00

土日祝 10:00～18:00

定 休 日：月火

メ ー ル：info@arcusmore.com

サ イ ト：https://arcusmore.com

事 業 内 容：フットケア（爪切り、角質ケア等）

コンセプト：「健康な足でもっと歩こう」

■会社概要

会 社 名 ：株式会社HACCI

代 表 者 ：渡部 樹里

事業内容：フットケア事業、健康関連サービス

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社HACCI

担 当：板倉

メール：itakura@arcusmore.com