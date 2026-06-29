【夏ボーナス×美容医療調査】会社員の38.4%がボーナスで美容医療を検討、予算10万円以下が62.3%で「コスパ重視」の傾向鮮明に

【結論】本調査のポイント

医療法人社団鉄結会

結論から言うと、夏ボーナスで初めて美容医療を受けるなら、ダウンタイムが少なく効果を実感しやすい「シミ取りレーザー」や「ハイドラフェイシャル」がおすすめです。シミ取りレーザーの費用相場は1回5,000円～3万円程度で、2～4週間で効果を実感できます。クリニック選びで失敗しないコツは、カウンセリングの丁寧さ、医師の専門性、アフターフォロー体制の3点を確認することです。

・会社員の38.4%が夏ボーナスで美容医療を検討しており、前年比1.5倍に増加

・予算10万円以下が62.3%を占め、コストパフォーマンス重視の傾向が顕著

・初めての美容医療で最も重視するのは「ダウンタイムの短さ」で47.6%、次いで「効果の持続性」が31.2%

用語解説

■ シミ取りレーザーとは

シミ取りレーザーとは、特定の波長の光をシミに照射し、メラニン色素を選択的に破壊する治療法である。Qスイッチレーザーやピコレーザーなど複数の種類があり、シミの種類や深さに応じて使い分けられる。1回の施術で効果が得られることが多く、ダウンタイムも比較的短い特徴を持つ。

■ ハイドラフェイシャルとは

ハイドラフェイシャルとは、水流を利用して毛穴の汚れを除去しながら美容成分を浸透させる治療法である。ピーリング・吸引・導入を同時に行うため、1回の施術で肌のトーンアップや毛穴改善効果が期待できる。ダウンタイムがほぼなく、初めての美容医療としても人気が高い。

■ 医療脱毛とは

医療脱毛とは、医療機関で行われるレーザーまたは光を用いた脱毛治療である。毛根のメラニンに反応するレーザーを照射することで毛母細胞を破壊し、永久脱毛効果が期待できる。エステ脱毛と比較して出力が高く、少ない回数で効果を実感できる特徴がある。

夏ボーナスで人気の美容医療TOP3比較

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56499/table/221_1_608ae6b490ac1bf0cee7d261058ea7b6.jpg?v=202606291052 ]

※一般的な目安であり、個人差があります。実際の費用・効果は施術内容や肌状態により異なります。

皮膚科・形成外科を専門とするアイシークリニック（医療法人社団鉄結会、新宿院・渋谷院・上野院・池袋院・東京院・大宮院）は、全国の20～50代の会社員男女300名を対象に「夏ボーナスと美容医療に関する意識調査」を実施しました。本調査では、夏ボーナスの使い道として美容医療を検討する層の実態と、人気施術、クリニック選びの重視ポイントを明らかにしています。

調査背景

近年、美容医療は特別なものから身近な自己投資へと変化しており、特に会社員の間では「頑張った自分へのご褒美」としてボーナス時期に美容医療を検討する傾向が見られます。一方で、「何を受ければいいかわからない」「費用対効果が不安」という声も多く、初めての美容医療に踏み切れない方も少なくありません。そこで当院では、夏ボーナスシーズンを前に、会社員の美容医療への関心度や人気施術、クリニック選びの基準を調査し、初めての方でも安心して美容医療に取り組めるよう情報発信することを目的として本調査を実施しました。

調査概要

調査対象：全国の20～50代の会社員（正社員・契約社員）男女

調査期間：2026年6月8日～6月17日

調査方法：インターネット調査

調査対象人数：300名

調査結果

【調査結果】会社員の約4割が夏ボーナスで美容医療を検討

設問：今年の夏ボーナスの使い道として、美容医療を検討していますか？

「積極的に検討している」と「やや検討している」を合わせると38.4%となり、約4割の会社員が夏ボーナスで美容医療を検討しています。また、「興味はあるが未定」を含めると66.7%が美容医療に関心を持っており、潜在的なニーズの高さがうかがえます。

【調査結果】「シミ取りレーザー」が48.6%でトップ、手軽さと即効性が人気の理由

設問：夏ボーナスで美容医療を受けるとしたら、どの施術に興味がありますか？（複数回答可・最大3つまで）

シミ取りレーザーが最も人気で、「1回で効果が出やすい」「費用が比較的抑えられる」点が支持されています。2位の医療脱毛は特に20～30代に人気が高く、3位のハイドラフェイシャルはダウンタイムの少なさから初心者に選ばれる傾向があります。

【調査結果】62.3%が予算10万円以下、コスパ重視の傾向が鮮明に

設問：美容医療にかける予算として、1回あたりいくらまでなら許容できますか？

「3万円以下」「3～5万円」「5～10万円」を合わせると62.3%となり、過半数が1回10万円以下を予算として想定しています。一方で「20万円以上」も18.0%存在し、本格的な施術への投資意欲を持つ層も一定数いることがわかります。

【調査結果】約半数がダウンタイムの短さを最重視、仕事への影響を懸念

設問：初めて美容医療を受ける際、最も重視するポイントは何ですか？

会社員という属性から、仕事に支障をきたさないことが最優先事項となっています。「週末に受けて月曜から普通に出勤したい」というニーズが高く、ダウンタイムが短い施術が選ばれやすい傾向があります。

【調査結果】「カウンセリングの丁寧さ」が34.7%でトップ、価格より信頼性重視

設問：美容クリニックを選ぶ際、最も重視する基準は何ですか？

料金よりもカウンセリングの質や医師の専門性を重視する傾向が明らかになりました。初めての美容医療では不安が大きいため、しっかりと説明を受けて納得した上で施術を受けたいという心理が反映されています。

調査まとめ

本調査により、夏ボーナスを美容医療に活用したいと考える会社員が約4割に上ることが明らかになりました。人気施術TOP3は「シミ取りレーザー」「医療脱毛」「ハイドラフェイシャル」で、いずれもダウンタイムが比較的短く、効果を実感しやすい施術が選ばれています。予算は10万円以下が主流で、コストパフォーマンスを重視しつつも、クリニック選びでは価格よりもカウンセリングの丁寧さや医師の専門性を重視する傾向が見られました。初めての美容医療に不安を感じている方も多く、信頼できるクリニックでの適切なカウンセリングを通じて、自分に合った施術を選ぶことが満足度向上につながると考えられます。

医師コメント｜アイシークリニック 高桑康太医師

皮膚科医として15年以上の臨床経験から申し上げると、夏ボーナスで初めて美容医療にチャレンジされる方には、まずダウンタイムが短く、リスクの低い施術から始めることをお勧めします。

今回の調査で「シミ取りレーザー」「医療脱毛」「ハイドラフェイシャル」が人気TOP3となったのは、医学的にも納得できる結果です。これらの施術は、効果が比較的わかりやすく、重篤な副作用リスクが低いという共通点があります。



特にシミ取りレーザーは、適切な診断のもとで行えば1回の施術で高い効果が期待できます。ただし、シミには老人性色素斑、肝斑、そばかす、ADM（後天性真皮メラノサイトーシス）など様々な種類があり、種類によって適切なレーザーの種類や設定が異なります。肝斑にQスイッチレーザーを強く照射すると逆に悪化することもあるため、事前の正確な診断が重要です。



医療脱毛については、夏に向けて需要が高まりますが、施術後は紫外線対策を徹底する必要があります。また、効果を実感するには複数回の施術が必要なため、ボーナスを機に始めて継続する計画を立てることをお勧めします。



ハイドラフェイシャルは、肌への負担が少なく施術直後からメイクも可能なため、美容医療デビューに最適です。ただし効果の持続期間は2～4週間程度なので、定期的なメンテナンスとして位置づけるのが良いでしょう。

【エビデンス】日本美容外科学会（JSAPS）のガイドラインでも、美容医療を受ける際は施術内容・リスク・ダウンタイムについて十分な説明を受けることが推奨されています。皮膚科医としての臨床経験では、初回カウンセリングで患者様の肌状態を正確に診断し、適切な施術を提案することが満足度向上の鍵となっています。初めての美容医療で失敗しないクリニック選びのコツ

・カウンセリングで施術のメリットだけでなくリスクやダウンタイムも説明してくれるか確認する

・医師が直接診察し、肌状態に合った施術を提案してくれるクリニックを選ぶ

・施術後のアフターフォロー体制（トラブル時の対応）が明確かどうかを確認する

夏のボーナスシーズンにおすすめの施術スケジュール

・シミ取りレーザーは紫外線が強い時期は避け、可能であれば秋以降に予約を検討

・医療脱毛を夏に始める場合は、日焼け対策を徹底し、海やプールの予定から逆算して施術日を決める

・ハイドラフェイシャルは季節を問わず受けられるため、肌の調子が気になったタイミングでOK

高桑 康太（たかくわ こうた）医師

皮膚腫瘍・皮膚外科領域で15年以上の臨床経験と30,000件超の手術実績を持ち、医学的根拠に基づき監修を担当

専門分野：皮膚腫瘍、皮膚外科、皮膚科、形成外科

・ミラドライ認定医

臨床実績（2024年時点、累計）

・皮膚腫瘍・皮膚外科手術：30,000件以上

・腋臭症治療：2,000件以上

・酒さ・赤ら顔治療：1,000件以上

略歴

・2009年 東京大学医学部医学科 卒業

・2009年 東京逓信病院 初期研修

・2012年 東京警察病院 皮膚科

・2012年 東京大学医学部附属病院 皮膚科

・2019年 アイシークリニック 治療責任者

監修領域：皮膚腫瘍（ほくろ・粉瘤・脂肪腫など）、皮膚外科手術、皮膚がん、一般医療コラムに関する医療情報

よくある質問（Q&A）

Q1. 夏ボーナスで初めて美容医療を受けるなら何がおすすめ？

A. ダウンタイムが短く効果を実感しやすい「シミ取りレーザー」または「ハイドラフェイシャル」がおすすめです。

本調査でも人気1位だったシミ取りレーザーは、1回の施術で効果を実感しやすく、費用も5,000円～3万円程度と比較的手頃です。ダウンタイムは3～7日程度かさぶたができる場合がありますが、メイクでカバー可能です。より手軽に始めたい方には、ダウンタイムがほぼないハイドラフェイシャルがおすすめです。

Q2. シミ取りレーザーの費用相場と効果が出るまでの期間は？

A. 費用相場は1回5,000円～3万円程度で、効果は2～4週間で実感できます。

シミの大きさや数、使用するレーザーの種類によって費用は変動します。小さなシミ1個であれば5,000円程度から、顔全体のそばかす治療では3万円～5万円程度が目安です。施術後は一時的に色が濃くなり、1～2週間でかさぶたが剥がれ、2～4週間で新しい肌が現れて効果を実感できます。

Q3. 美容医療のクリニック選びで失敗しないコツは？

A. カウンセリングの丁寧さ、医師の専門性、アフターフォロー体制の3点を確認することが重要です。

本調査では、クリニック選びで最も重視される点として「カウンセリングの丁寧さ」が34.7%、「医師の経験・専門性」が27.3%という結果でした。価格の安さだけでなく、メリット・デメリットの両方を説明してくれるか、医師が直接診察してくれるか、施術後にトラブルが起きた際の対応体制があるかを確認しましょう。

Q4. 夏に美容医療を受ける際の注意点は？

A. 紫外線対策の徹底と、施術後の予定（海・プールなど）との調整が重要です。

シミ取りレーザーや医療脱毛は、施術後の肌が紫外線に敏感になるため、日焼け対策が必須です。調査では47.6%がダウンタイムの短さを重視していますが、夏の予定（海水浴、BBQなど）から逆算して施術日を決めることをお勧めします。施術後2週間程度は強い日差しを避け、日焼け止めを必ず塗りましょう。

Q5. 予算10万円以下でおすすめの施術の組み合わせは？

A. 「シミ取りレーザー（1～3万円）＋ハイドラフェイシャル（1.5～2.5万円）」の組み合わせがおすすめです。

本調査では62.3%が予算10万円以下と回答しており、コスパを重視する傾向があります。シミ取りレーザーでピンポイントの悩みを解消し、ハイドラフェイシャルで肌全体のトーンアップを図る組み合わせは、合計5万円～6万円程度で満足度の高い結果が期待できます。残りの予算で保湿ケア用品を揃えるのも効果的です。

放置のリスク

・自己流のシミケア（強いピーリングや美白化粧品の過剰使用）による肌荒れや色素沈着の悪化

・価格だけでクリニックを選び、不適切な施術を受けることによるトラブル（やけど、色素脱失など）

・ダウンタイムを考慮せずに施術を受け、大事なイベントに支障が出るスケジュールトラブル

こんな方はご相談ください｜受診の目安

・シミやそばかすが増えてきた、または濃くなってきたと感じる方

・自己処理（カミソリ・毛抜き）による肌荒れや埋没毛に悩んでいる方

・肌のくすみや毛穴の開きが気になり、セルフケアでは改善しない方

クリニック案内

アイシークリニックの特徴

・皮膚科・形成外科を専門とする医師が在籍し、肌の状態を正確に診断した上で施術を提案

・シミ取りレーザー、医療脱毛、ハイドラフェイシャルなど幅広い美容医療メニューを提供

・新宿・渋谷・上野・池袋・東京・大宮の6院展開で通いやすい立地

・施術後のアフターフォロー体制が充実しており、トラブル時も迅速に対応

アイシークリニック新宿院：東京都渋谷区代々木2-5-3 イマス葵ビル2階

アイシークリニック渋谷院：東京都渋谷区渋谷3-16-2 ニュー三水ビル5階

アイシークリニック上野院：東京都台東区東上野3-16-5 サンク・ユービル1F

アイシークリニック池袋院：東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル9階

アイシークリニック東京院：東京都中央区日本橋3-6-2 日本橋フロント3階

アイシークリニック大宮院：埼玉県さいたま市大宮区大門町1-60 福美メディカル2階B区画

診療予約は以下より承っております。お気軽にご利用ください。

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東京の粉瘤・ほくろ・できもの・赤ら顔・ワキガ治療 アイシークリニック新宿院 皮膚科・形成外科(http://ic-clinic-shinjuku.com/)

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