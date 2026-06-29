全米で50万部突破、対人スキルの決定版『相手の声を聞く技術』6月29日発売！ビル・ゲイツの〈夏の5タイトル〉選出、ニューヨーク・タイムズなど各紙注目のビジネス書。世界25か国で刊行。

河出書房新社

株式会社河出書房新社（東京都新宿区／代表取締役 小野寺優）は、デイヴィッド・ブルックス著 吉田俊太郎訳『相手の声を聞く技術 本当の信頼を育むために必要なたった1つのこと』（税込定価2,420円）を、2026年6月29日に発売します。

物知りでなくていい、気の利いたことを言えなくてもいい。

ただ、「良い質問」をすればいい。

コミュニケーションツールはあふれているのに、多くの人がコミュニケーションにストレスを抱える現代。

全米で50万部を突破し、ビル・ゲイツが「単なる会話術の本ではない。より人間らしく生きるための設計図だ」と絶賛したビジネス書『相手の声を聞く技術』（英題『How to Know a Person』）が、待望の邦訳刊行となりました。

著者は「ニューヨーク・タイムズ」の元有名コラムニスト、デイヴィッド・ブルックス。

本書が伝えるのは、話し上手になる方法ではありません。相手に「自分は見てもらえている」「理解されている」と感じてもらうための、本当の信頼関係を育むスキルです。

良い質問の仕方、深く聴く技術、共感の育て方、難しい会話への向き合い方――。

家庭、職場、友人関係など、あらゆる場面で役立つ実践的な方法や知識を、豊富なエピソードとともに紹介します。

Amazon Best Books of the Year 2023、ニューヨーク・タイムズおよびウォール・ストリート・ジャーナルのベストセラーに選出、世界25か国で刊行の世界的話題作。『相手の声を聞く技術 本当の信頼を育むために必要なたった1つのこと』の発売にぜひご注目ください。

人間関係を壊すことなく反対意見を述べること、適切な頻度で自分の弱さをさらけ出すこと、良い聞き手になること、自然に会話を終わらせられること、許され方も許し方も知っていること、相手の希望に沿えないときにもその人を傷つけずに伝えられること、苦しんでいる人への寄り添い方を知っていること、全員が受け入れられていると感じることのできる集まりの開き方を知っていること、他者の視点から物事を見る方法を知っていること、などなど。

（…）

どれもこれも人が持つべきとても大切なスキルだというのに、なぜか学校では教えてくれない。

（第1章「見つめることの力」より）

■著名人、メディアからも絶賛の声

ビル・ゲイツの〈夏の5タイトル2024〉選出！

本書は、単なる会話術の指南書ではない。より深く人とつながり、より人間らしく生きるための設計図である。人間関係を豊かにし、他者への理解を広げたいと願うすべての人に読んでほしい一冊だ。

――ビル・ゲイツ

Amazon Best Books of the Year 2023【Business and Leadership部門】選出！

他者に心を開き、真に理解し合うための勇気を与えてくれる一冊。人とのつながりがもたらす深い喜びと、互いを理解しようとすることの大切さを温かく描き出している。家族や友人、パートナーとの関係はもちろん、あらゆる人間関係を見つめ直すきっかけとなる、力強く希望に満ちたメッセージが詰まった本。

――Amazonレビューより

★ニューヨーク・タイムズベストセラー、ウォール・ストリート・ジャーナルベストセラーにも選出！

■『相手の声を聞く技術 本当の信頼を育むために必要なたった1つのこと』目次

第１部 私はあなたを見つめる

第１章 見つめることの力

第２章 見つめない理由

第３章 イルミネーション

第４章 寄り添いの重要性

第５章 人間とは何か

第６章 話し上手

第７章 正しい質問

第２部 私は苦悩するあなたを見つめる

第８章 思いやりを持てない時代

第９章 ハードな会話

第１０章 絶望する友をどう支えたらいいのか

第１１章 共感のスキル

第１２章 苦痛が人を育てる

第３部 私はあなたの強さを見つめる

第１３章 相手のパーソナリティを知る

第１４章 人生の課題を知る

第１５章 人生の物語を聴く

第１６章 文化的背景を知る

第１７章 知恵とは何か

謝辞

訳者あとがき

原注

■著者

デイヴィッド・ブルックス

《ニューヨーク・タイムズ》で署名入り論説コラムを長年担当した、有名ジャーナリスト。シカゴ大学卒業。《ウォール・ストリート・ジャーナル》、《ニューズウィーク》の記者・編集者などをへて、イェール大学で教鞭も執る。

訳者 吉田俊太郎

翻訳家。訳書に『習得への情熱』『映画もまた編集である』(みすず書房)、『クエンティン・タランティーノ』『ストーリーボードで学ぶ物語の組み立て方』(フィルムアート社)、『死の仕事師たち』(白揚社)など。

■新刊情報

書名：相手の声を聞く技術 本当の信頼を育むために必要なたった1つのこと

著者：デイヴィッド・ブルックス／吉田俊太郎訳

仕様：四六判／並製／342ページ

発売日：2026年6月29日

税込定価：2,420円（本体2,200円）

ISBN：978-4-309-23196-9

URL：https://www.kawade.co.jp/np/isbn/9784309231969/

※電子書籍は7月以降に発売いたします。詳細は各電子書籍ストアでご確認ください。