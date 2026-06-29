おつまみにぴったり！「粒より小餅 ねぎ塩だれ味」がコンビニエンスストア限定の食べきりサイズで新登場

三幸製菓株式会社

三幸製菓株式会社（本社：新潟県新潟市北区）は、「28g 粒より小餅 ねぎ塩だれ味」を、2026年6月29日（月）よりコンビニエンスストア限定で発売いたします。

晩酌タイムを彩る、香ばしいねぎ塩だれの味わい

「粒より小餅 ねぎ塩だれ味」は、あられ・えびあられ・青のりあられ・ごまあられの4種のあられににんにくや香辛料のきいたねぎ塩だれで味付けし、醤油味の海苔巻とミックスしたミックスあられです。

「粒より小餅」のねぎ塩だれ味は、過去にスーパーマーケット等で期間限定商品として販売し、おつまみとして特に男性層から高い支持をいただいた商品です。今回、このフレーバーを、より手軽にお買い求めいただけるよう、食べきりサイズに仕上げ、コンビニエンスストア限定商品として新たに発売いたします。

商品特徴

「28g 粒より小餅 ねぎ塩だれ味」は、夏の夜のお酒のおともにぴったりの味わいです。1日の頑張りのご褒美に、くつろぎの時間に、また、自宅でのスポーツ観戦のお供として、お好みのお酒とともにお楽しみください。

１.さまざまな素材の風味が楽しめるミックスあられ

あられ・えびあられ・青のりあられ・ごまあられに海苔巻を加えた5種のあられは、それぞれの素材の風味を感じられ、飽きることなく最後までお楽しみいただけます。

２.香ばしいねぎ塩だれの絶妙な味付け

にんにくや香辛料をきかせたねぎ塩だれが、それぞれのあられの風味を引き立て、晩酌のお供として満足感のある味わいに仕上げました。

３.おつまみに特化したフレーバー展開

定番の「粒より小餅」がお茶うけとしてもおつまみとしてもお楽しみいただける商品であるのに対し、本商品は晩酌のお供としての利用シーンに特化して企画・開発した商品です。よりお酒との相性を重視した仕上がりをお楽しみください。

【商品規格】[表: https://prtimes.jp/data/corp/49944/table/78_1_7f9aed7c1a48201ed4fd7c6b64a5afbd.jpg?v=202606291052 ]

商品ページ：https://www.sanko-seika.co.jp/product/item/9453/

※一部のお店でお取り扱いのない場合がございます。

「粒より小餅」について

日常のひとときを彩るミックスあられ「粒より小餅」は、お茶うけ・おつまみ・おもてなしなど日々の暮らしのさまざまなシーンでお楽しみいただける商品です。４種のあられ（あられ・えびあられ・青のりあられ・ごまあられ）に３つの味付け（だし醤油味・塩味・雪の宿風味）をしたバラエティ豊かなあられにのり巻をミックスした定番の「80g 粒より小餅」と、すっきりとした酸味と梅の香りが華やかな「80g 粒より小餅 梅味」、好きなときに好きなだけ食べられる大容量の「157g チャック粒より小餅」を販売中。詳しくは下記もご覧ください。

粒より小餅：https://www.sanko-seika.co.jp/tsubuyorikomochi/

三幸製菓株式会社の概要

三幸製菓株式会社は、1962（昭和37）年創業の菓子製造販売会社です。

主な商品は1977年発売の「雪の宿」や1975年発売の「ぱりんこ」、「新潟仕込み」、「丸大豆せんべい」などのおせんべい、「チーズアーモンド」をはじめとするお米のクラッカー、「粒より小餅」「三幸の柿の種」などのあられ・おかきの他、「ミックスかりんとう」などかりんとう商品、米粉を使ったおもちのようなグミ「もちきゅあ」なども販売しています。

「Make Wow Moments.」について

三幸製菓株式会社では、「Make Wow Moments. つくろう、ワォ！と楽しくなる瞬間。」をコーポレートブランドスローガンとして掲げています。

“Wow”とは、ワクワクやウキウキ、驚き、そして弾けるような幸せ。私たち三幸製菓は、みなさまにそんな“Wow”をお届けし、幸せのシーンを演出する存在であり続けます。

詳細は下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/company/slogan/

安全・安心について

安全・安心な製品を皆様にお届けすることで食を通じてお客様の幸せに貢献し、企業理念「三つの幸せ」（一、お客様に幸せ 一、お取引先様に幸せ 一、従業員の幸せ）の実現のため、全社一丸となって製品の品質管理の徹底と労働環境の整備に取り組んでいます。取り組みの詳細については下記URLをご覧ください。

https://www.sanko-seika.co.jp/safety/

・ 本社 ：新潟市北区

・ 事業内容 ：菓子の製造・販売

・ https://www.sanko-seika.co.jp/