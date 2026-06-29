【ハワイグルメをお得に満喫!!】7/15迄のWEB予約限定！「ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山」にて『ハワイ満喫コース』が10％OFF！限定メニューをお得に楽しめるチャンス！

～世代を超えて楽しめる食べ放題！～

ニラックス株式会社ニューマーケットのHPはこちら :https://www.nilax.jp/store/18

色鮮やかな『サラダ』や『デリ』、カラッとジューシーな『鶏のから揚げ』や、トッピングなど自分好みの味でお召し上がりいただける『うどん』や『ラーメン』などの豊富な麺類。更に食後のデザートでは、セルフメイクで楽しめる『スイーツ』など、バラエティー豊かなラインナップでお子様から大人まで楽しめる「ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山」。

そしてこの度6月29日(月)より、期間限定コースの「ハワイ満喫コース」がお得に楽しめる『事前WEB予約限定10%OFF』キャンペーンがスタート！

メニューのご紹介

スパイシーな香りと肉の旨みが広がる『ハワイアンロコキーマカレー』や、チリビーンズととろけるチーズの美味しさを熱々で楽しめる『ハウハウチリビーンズグラタン』、

フルーティーな酸味とコク深いソースが絶妙に調和するディナー限定の『ハンバーググリルトロピカルスタイル』など、南国気分あふれるハワイアン＆トロピカルグルメがブッフェで食べ放題！

さらに本コースでは、3つのオーダーメニューもご堪能いただけます！

【期間限定】ハワイ満喫コースメニューのご紹介

ガーリックシュリンプ

ハワイ・ノースショアの名物料理！

殻ごと食べられる海老の旨みと、ガーリックのパンチが効いた味わいは、一度食べれば止まらない美味しさです。

フリフリチキン

大人からお子様までみんなが大好きな味！

照り焼き風の甘辛いソースで仕上げた、ハワイの定番チキン料理。

添えられたグリルパイナップルの甘みと一緒に、本場のリゾート気分をガブリと味わってください！

アサイーボウル

スーパーフード「アサイー」を、爽やかなヨーグルト仕立てに。

グラノーラの香ばしさとフルーツの自然な甘みが、アサイーの奥深い味わいを引き立てます。

更に！とっても嬉しいドリンクバー付きで時間無制限！

是非この機会に、ハワイグルメを心ゆくまでお楽しみください！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

事前WEB予約限定「ハワイ満喫コース」10%OFFキャンペーンについて

～ご注意点～

・前日の24時までにご予約ください。

・各日ご予約枠には限りがございます。

・天候や仕入れ状況の影響により、ご提供が困難となる場合がございます。

=== コース内容 ===

【時間無制限】

・ブッフェ料理（ハワイ＆トロピカルグルメフェアメニュー含む）

・オーダーメニュー：小籠包・飲茶各種、寿司各種、ハワイ満喫コース限定ハワイグルメ（3種）

・ドリンクバー

※ランチ・ディナーそれぞれの営業時間内で、時間無制限にてご利用いただけます。

=== 実施期間 ===

・2026年6月29日(月) ～ 2026年7月15日(水)

=== 店舗のご紹介 ===

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山

住所：〒208-0022 東京都武蔵村山市榎1丁目1-3イオンモールむさし村山1階

電話番号：042-590-3561

予約サイト：https://x.gd/steWq

=== 注意事項 ===

※画像はイメージです。

※ご提供メニューやご提供期間は仕入状況等により変更となる場合がございます。

※ご利用コースによってお召し上がりいただけるメニューが異なります。

詳しくはホームページでご確認ください。

※やむを得ない事情により、予告なく臨時休業する可能性がございます。

ご来店前に必ず各店のホームページにてご確認いただけますようお願い申し上げます。。

=== 会社概要 ===

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL：https://www.nilax.jp

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務