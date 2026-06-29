aoka、2026年７月より新千歳空港 JAL PLAZAで取り扱い開始-北海道発・行列必至のキャラメルチョコレートサンド

株式会社ALGONA

・7月３日（金）リニューアルオープンの新千歳空港 JAL PLAZA 出発ロビー店で、北海道発の人気スイーツブランド「aoka」の取り扱いを開始。

・新商品「レモンチーズサンド」を新千歳空港 JAL PLAZA 出発ロビー店で先行販売。

・レモンフレーバーのラングドシャ×チーズ風味のホワイトチョコは軽やかな食感とすっきりとした後味が魅力。

株式会社ALGONA（本社：北海道札幌市、代表取締役：森澤祐介）が展開する菓子ブランド「aoka（アオカ）」は、2026年7月3日（金）よりリニューアルオープンの新千歳空港 JAL PLAZA 出発ロビー店での取り扱いを開始いたします。

ポップアップショップでブランド展開してきたaokaにとって、常時商品を置いていただける初めての販売拠点となります。

旅立つ前のひとときや、旅先で出会う大切な方へのお手土産として、aokaの“青の情景”をお届けいたします。

“青の情景”を纏うお菓子を、北海道の玄関口から

アイヌ語で「私たち」や「あなた」を意味する“aoka（アオカ）”は、北海道の自然と素材に魅せられ、「北海道でお菓子を作りたい」という想いから誕生したブランドです。

家族や友人、恋人、仲間など、あなたにとって大切な人との関係が、北の大地に広がる‘’青い情景‘’のように美しく輝くように、という願いをお菓子に込めています。

2024年11月に北海道・大丸札幌店でブランドデビューを果たした際は、会期中連日行列ができ、夕刻には完売となる盛況ぶりでした。

また2025年9月に公式オンラインストアがスタートすると、新商品『キャラメルバーム』が販売開始から3日で初回生産分を完売するなど、aokaの動向は多くの注目を集めています。

原材料は北海道産を厳選

看板商品の『キャラメルチョコレートサンド』は、厚さ10mmのミルクチョコレートをキャラメル風味のラングドシャでサンド。キャラメルとチョコレート、2つの美味しさが重なる味わい深い焼き菓子です。

使用する小麦、砂糖などの原材料は、北海道産を厳選。常温で持ち運びが可能で、賞味期限は40日以上とギフトにも最適です。北海道が育んだ恵みを活かし、素材にこだわったお菓子づくりを大切にしています。

aokaの『キャラメルチョコレートサンド』をひとくち味わうたびに、心まで澄み渡るような、豊かな時間をお楽しみください。

販売アイテム

キャラメルチョコレートサンド 1個入り／4個入り／8個入り

ブランドを象徴するサンド菓子。厚さ10mmのミルクチョコレートを、キャラメル風味のラングドシャでサンドしたブランドを象徴する一品です。 北海道産生キャラメルソースを使用し、キャラメルとチョコレートの重なりが、深くやわらかな余韻を生み出します。

1個入り 411円（税込）4個入り 1,641円（税込）8個入り 3,282円（税込）

レーズンバターサンド 1個入り／4個入り

ジャマイカ産ラムの香りを纏わせたレーズンを、リッチなバタークリームにからめ、ほろりとほどける食感のサブレで挟んだサンド菓子。 サブレには北海道産小麦を使用し、素材のやさしさが静かに広がる味わいに仕上げています。

1個入り 411円（税込）／4個入り 1,641円（税込）

アソート（キャラメルチョコレートサンド、レーズンバターサンド）各２個入り

計4個入り 1,641円（税込み）

新千歳空港 JAL PLAZA 出発ロビー店 先行販売アイテム

レモンチーズサンド（夏季限定商品・先行販売） 1個入り

清々しい香りと酸味が広がるレモンラングドシャに、やさしいチーズのコクをまとわせたホワイトチョコを合わせたレモンチーズサンド。軽やかな食感とすっきりとした後味が、北海道の夏の夜空を思わせる清涼感を添えます。

1個入り 461円

取り扱い店舗情報

北海道の青い情景を映したパッケージ。aoka レーズンバターサンド・キャラメルチョコレートサンド・レモンチーズサンド

店舗名：新千歳空港 JAL PLAZA 出発ロビー店

取り扱い開始日：2026年7月3日（金）

場所：新千歳空港ターミナルビル2階 JAL出発カウンター向かい側

営業時間：7:10～20:30（施設営業時間に準ずる）

JAL PLAZA Webサイト：https://jalplaza-airport.jalux.com/shop/detail/50/

aokaブランドマネージャーより皆さまへ

2024年11月、大丸札幌店でデビューしたaokaは、札幌のお客様との出会いに支えられながら歩んでまいりました。何度も催事へ足を運んでくださる方、大切な方への贈り物として選んでくださる方。たくさんの温かい応援が私たちの励みとなり、今日までブランドを育てていただいたと感じています。

このたび道内初の販売拠点として、新千歳空港 JAL PLAZA様でお取り扱いいただけることを大変嬉しく思います。これまで大丸札幌店と札幌のお客様に育てていただいた感謝を胸に、北海道の玄関口から、北海道の青い情景と想いを全国へ届けてまいります。

aokaが、ようやく北海道ブランドとしてのスタートラインに立てたような気持ちでおります。

まだまだ始まったばかりのブランドですが、北海道の皆さまに育てていただいた感謝を忘れず、これからも、お客様に応援していただけるブランドを目指してさらなる、成長を続けて参ります！今後ともaokaを応援していただけましたら幸いです。

株式会社ALGONA aokaブランドマネージャー 時田 由夏