【阪急うめだ本店】朝のヨガから夜のディナーまで！洋服感覚で着回せる進化系リゾートウェア特集「Cruise Resort Summer Edit 2026」を開催

株式会社阪急阪神百貨店

Cruise Resort Summer Edit 2026(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12702443_2067.html)

期間： 6月29日(月)～9月1日(火)

場所： 阪急うめだ本店 8階 リゾート水着売場

阪急うめだ本店では、6月29日(月)から9月1日(火)までの期間、8階 リゾート水着売場にて、通常の売場を拡大し、夏の旅をより快適でファッショナブルにする期間限定イベント「Cruise Resort Summer Edit 2026」を開催いたします。今回は「クルージング」をテーマに、旅先での1日をストーリー化。朝のストレッチから、午前中のプールサイド、午後のリラックスタイム、そして夜のディナーシーンまで、それぞれの時間帯にマッチする水陸両用のリゾートアイテムをコーディネートでご提案します。

また、夏のバカンス、特にクルージングやリゾートホテルでの滞在では、時間帯やアクティビティによって過ごし方が大きく変化します。シーンに合わせて着替えるのも旅の醍醐味ですが「荷物はなるべくコンパクトにしたい」「着替えの手間を減らしてリラックスしたい」というニーズに答え、水着特有の速乾性やストレッチ性を活かしつつ、洋服と同じようにスタイリッシュに着こなせる「進化系リゾートウェア」に注目。水辺からディナーまで、着替えることなく快適に過ごせる新しいリゾートスタイルも展開します。

1日を彩る、シーン別コーディネート

【朝｜デッキで迎える、軽やかな一日の始まり】

「ALBOVE（アルヴォーブ）」 ボタニカルフラワー柄 フリルタンクブラ 15,400円、レギンス 14,300円

海と陸をつなぐウェルネスウェアブランドから、華やかなボタニカル柄のセットアップが登場。デコルテから背中にかけてフリルがあしらわれており、バックスタイルまで素敵に決まります。お腹が見えにくい安心のタンクトップ丈で、朝のストレッチやヨガに最適です。

【午前～昼｜陽光あふれるプールサイドへ】

「PEAK&PINE（ピークアンドパイン）」 フラワープリント オフショルダービキニ 23,100円、フラワープリント ショートパンツ 14,300円

トレンド×体型カバーを叶えるブランドより、涼しげなフラワープリントのビキニが登場。今年のトレンドである、肩をすっきりと見せるオフショルダーデザインが、ビーチやプールサイドで視線を集めます。

【夕方｜船室でくつろぐリラックスタイム】

「Riberce（リベーチェ）」 UVカットプチスリーブトップス水着 22,000円、無地キュロットパンツ 20,350円

大人のリゾートスタイルを提案するブランドから、まるでお洋服のようなデザインの水着をご紹介。少し肩を覆う袖付きのトップスは、カップ内蔵でホールド感も抜群。インナーショーツ付きのキュロットパンツと合わせれば、体型をしっかりカバーしながらリラックスできます。

【夜｜特別なディナーシーンへ】

「Riberce」 ソフトエスニック柄リゾートドレス 33,000円、中に着たベアトップセパレーツ水着 28,600円

肩のゴールドストリングで袖丈を好みに調整できるリゾートドレス。シワになりにくく乾きやすい素材（イージーケア）を採用しており、旅行カバンに入れても安心です。中に同柄の水着を着れば、胸元の露出もカバーでき、そのまま上品なディナーへ向かえます。

着る日やけ止め！紫外線対策アイテム「Uvbect」も登場

「PEAK&PINE」 UPF50+ UVプロテクトパーカー つば付き16,500円

リピーターが続出する、紫外線カット最高基準（UPF50+）のアイテム。フードに「つば」が付いており、前のファスナーを一番上まで閉じると鼻の上までしっかりカバーできます。

※上記は展開アイテムの一部です。