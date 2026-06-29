【アーカイブ動画 無料公開】「定着しても活躍しない」組織課題に向き合った3社共催ウェビナーのアーカイブを公開。データ×個人支援の実践を約60分で解説。

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株式会社アスマーク・レバレジーズ株式会社・株式会社ウィルネクストの3社が登壇した本セミナーは、従業員調査・AIマネジメント・個人キャリア支援という3つの視点から、定着を超えた「活躍」へのアプローチを実践的に解説した内容です。

6月29日(月)～7月5日(日)、1週間の限定公開となっておりますので、お早めにご視聴ください！

■公開背景

定着施策に取り組む企業が増える一方、「離職率は改善したが組織が活性化しない」という声が実務現場で増えています。

定着と活躍は別の問題であり、辞めない状態をつくった後に直面する「意欲がない・動かない」という課題には、個人の内発的動機へのアプローチが必要です。

当日の盛況につき、アーカイブ配信を決定いたしました。

■収録内容

・満足度と最も相関する要因と活躍できる組織の条件

・「静かな退職」4タイプの分類と、個人のモチベーションを可視化してマネジメントを改善する方法

データで課題を検知した後に個人へどうアプローチするか──外部キャリアデザインによる4ステップの支援プロセス

■配信概要

タイトル：なぜ、定着しても活躍しないのか──データと個人支援で解く、組織設計の盲点

開催日：2026年6月16日（火）13:00～14:00

形式：オンライン（録画公開）

配信期間：6月29日(月)～7月5日(日)

収録時間：約60分

主催：株式会社ウィルネクスト

共催：レバレジーズ株式会社 / 株式会社アスマーク

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株式会社ウィルネクストでは、今後も人事のかた向けにセミナーをご用意しております。

以下のボタンより、ご確認いただけますと幸いです｡

セミナー一覧はこちら！ :https://willnext.jp/seminar■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Design(https://willnext.jp/design)・Willnext Job(https://willnext.jp/job/employers)・Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)の3サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

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■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地： 神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

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