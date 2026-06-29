「iHEAL」ブランドの日本国内における独占販売代理店契約の締結に関するお知らせ

株式会社ジェリービーンズグループ

当社グループ（以下「ジェリービーンズ」、代表取締役社長：宮崎 明）は、本日開催の取締役会において、株式会社AIDEN LAB JAPAN（以下「AIDEN」及びBIOLAB Corp.（以下「BIOLAB」）と三者間で日本国内における独占販売契約(以下、「本契約」)を締結することを決議し、同日付で締結いたしましたので、お知らせいたします。

１． 契約締結の趣旨

本契約は三者間の契約となっており、「iHEAL」ブランド製品の製造・供給をBIOLABが担い、輸入取次をAIDENが担います。ジェリービーンズは日本国内で「iHEAL」ブランド製品の独占販売及びマーケティングの権利を取得し、日本総代理店となります。

ジェリービーンズは祖業である婦人靴における経験豊かな人材と業界内での認知度、ネットワークを有しております。本契約により、日本国内で製品の直営、卸売、オンラインでの販売が可能となるため、現在、韓国において人気ブランドとのシナジー効果を最大限に活かし、日本市場を開拓してまいります。

2027年１月期下半期から本格的な販売を開始予定で、国内での販売拡大に向け成長を加速させてまいります。

２．「iHEAL」ブランドに関して

韓国発の女性向けインナーケア・フェムケアブランドであり、特許を生かしたフェムケア乳酸菌で有名なBIOLABが展開しているブランドです。特に「膣由来乳酸菌（女性用プロバイオティクス）」を主力商品として展開しております。デリケートゾーンのニオイ・膣内フローラ・妊活中の体調管理・抗生物質服用後のケアなどを目的とした購入者が多く、韓国の有名販売店であるオリーブヤングで人気商品として取り扱われております。

また2024年、2025年の２年連続でQoo10アワード※１を受賞しております。日本での人気も高まっており、日本市場においても販売を拡大してまいります。

（※１：ECモールQoo10での優れた販売実績や顧客満足度に基づきセラーが表彰されるアワード）

【フェムケア市場】

フェムケア市場は年々規模を拡大しており、世界のフェムケア関連のテック市場は、2025年：約91億ドル（約1.4兆）、2034年：約411億ドル（約6.5兆円）※１と言われております。日本でも2024年に約804億円※２と推計されている注目市場です。ジェリービーンズは婦人靴を50年間取り扱っており、女性を対象に販売活動を行ってきた実績から、当社だからこそ出来るフェムケア市場に対するアプローチを用い、市場でのシェア拡大に向けて取り組んでまいります。

（出展 ※１:2025年FORTUNE BUSINESS INSIGHTS 調査レポート、※２：2025年矢野経済研究所 市場調査レポート）

ジェリービーンズグループについて

株式会社ジェリービーンズグループは、複数の事業会社を統括するホールディングカンパニーとして、ファッション、スポーツ、サステナビリティ、物流、エンターテインメントなど幅広い分野で事業を展開しています。オリジナルブランドの企画・開発から卸売・小売・EC運営までを手がけるとともに、グローバルブランドの展開支援や新規事業の創出にも積極的に取り組んでいます。グループ各社が持つ専門性とノウハウを融合し、ブランド戦略の立案、マーケティング、プロモーション、サプライチェーン構築までを一気通貫で提供できる点が強みです。市場や時代の変化を的確に捉え、新たな価値を生み出し続ける総合マーケティングカンパニーとして成長を続けています。

本件に関するお問い合わせ先

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