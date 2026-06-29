元楽天イーグルス監督・平石洋介「トーク＆サイン会」を2026年7月30日に開催　スペシャルゲストは元埼玉西武ライオンズの名監督・辻発彦さん！

株式会社日本ビジネスプレス

注目の著者の知見を独自の視点で、深く、体系的にお届けするデジタルメディア「SYNCHRONOUSーシンクロナスー(https://www.synchronous.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_hiraeve_top)」（株式会社日本ビジネスプレス運営）は、7月30日（木）、東京・新橋にて、元楽天イーグルス監督・平石洋介のイベント「スペシャルトーク＆サイン会」を開催します。

本イベントは、元楽天イーグルス監督で野球指導者・解説者でもある平石洋介氏が、プロ野球を現場目線でタイムリーに評論するコンテンツ「平石洋介の探求論」(https://www.synchronous.jp/ud/content/677f7e14905bd414e7000001?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_hiraeve_sub)のリアルトーク＆サイン会です。

ゲストはなんと元埼玉西武ライオンズ監督の辻発彦さん。



2026年シーズンの前半戦総括と後半戦の展望、特に埼玉西武ライオンズやヤクルトスワローズの躍進や、気になる選手、これからの野球界の行く末など……興奮＆学び必至の90分間です！ 来場者からの 質問に答えるＱ＆Ａコーナーやサイン会も実施します。

■イベント開催概要

「探球論REAL＆LIVE」辻発彦×平石洋介

日時：7月30日（木) 18時30分～20時30分 (受付18時～)

会場：東京・新橋

登壇者：平石洋介さん、ゲスト：辻発彦さん

司会：「シンクロナス」編集長・黒田俊

参加料：3,300円（税込み）

詳細・申込＞＞https://www.synchronous.jp/articles/-/3856(https://www.synchronous.jp/articles/-/3856?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=202606_pr_hiraeve_one)



イベント内容：

１）トーク（2026野球界振り返り、埼玉西武ライオンズの未来は？etc.）

２）Q&A（参加者からの質問にお答えします！）

３）サイン会

（※当日の内容は変更の可能性があります。確定版は詳細ページにて発表いたします。）

■ゲストプロフィール

辻 発彦（つじ・はつひこ）

元埼玉西武ライオンズ監督

佐賀県佐賀市出身の67歳。佐賀県立佐賀東高等学校卒業。卒業後、日本通運を経て1983年ドラフト2位で西武ライオンズに入団。16年の現役生活後、2000年からは東京ヤクルトスワローズ、2002年から横浜ベイスターズ（現横浜DeNAベイスターズ）、2006年は第一回WBCの内野守備走塁コーチ、07年から11年と2014年から2016年は中日ドラゴンズでそれぞれコーチ・２軍監督を経験。2017年より2022年まで6年間、埼玉西武ライオンズ監督を務め2018年、2019年と2年連続でパ・リーグ優勝、Ａクラス5回の指揮をとる。現在は野球評論家・解説者・YouTubeなどの多数メディアに出演、また幼稚園・保育園訪問を行い子供たちの運動能力向上のための運動教室など活動の幅を広げている。

■出演者プロフィール

平石洋介（ひらいし・ようすけ）

元楽天イーグルス監督・野球指導者・解説者

980年4月23日大分県出身。高校時代を名門PL学園で過ごし、3年時には主将として甲子園に出場。2004年ドラフト7位で楽天に入団。19年に監督に就任。クライマックスシリーズ進出を果たすも退任。20年から2年間はソフトバンクのコーチ、22年は西武の打撃コーチとなり、23年に西武のヘッドコーチに就任。24年限りで退団した。