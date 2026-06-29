ギフテッド特性のある子のためのフリースクール「Lagoon」が『世界えだまめ早食い選手権』に協賛決定！

株式会社Lagoon

ギフテッド特性のある子どもたちのためのフリースクール・個別指導塾を運営する株式会社Lagoon（本社：東京都北区 代表取締役：村松麻衣）は、2026年7月11日（土）に新潟県長岡市で開催される「第9回世界えだまめ早食い選手権」に「白金マメ」スポンサーとして協賛することをお知らせいたします。

当日は、Lagoonのスタッフ3名が団体戦の選手として本気で優勝を目指し出場するほか、会場・アオーレ長岡にて、不登校や行き渋り、子どもの特性に悩む保護者の方を対象とした「親子への教育相談ブース」（無料）を設置いたします。

「世界えだまめ早食い選手権」紹介

協賛背景

「第9回世界えだまめ早食い選手権」に出場する団体戦メンバーのスタッフ3名- 枝豆の作付面積トップを誇る新潟県。名産地・長岡市で開催される、えだまめへの愛を叫び、その美味しさを世界へ発信する一大イベントです。- 制限時間の100秒以内に「どれだけ多く、美しくえだまめを食べられるか」を競う国際競技大会で、個人戦・団体戦ともに全国から多くの挑戦者が集まります。- 会場の「えだまめマルシェ」では、長岡の食・農業をテーマとしたブースが展開されます。地域の農産物の魅力を伝え、子どもから大人まで参加できるお祭りとしても愛されています。- 第9回目となる今年は、2026年7月11日（土）に長岡市のランドマークである「アオーレ長岡」にて開催されます。 （公式サイト：https://edamame.world/(https://edamame.world/) ）

今回の協賛および出展は、Lagoonの生徒たちとの日常の会話から生まれました。生徒たちがフリースクールの活動の中で「世界えだまめ早食い選手権」の存在を知り、興味を持ったことがすべての始まりです。

Lagoonでは、生徒の主体性を大切にした活動を行っています。今回は、生徒たちの「えだまめ選手権に行ってみたい」「自分たちも何か出展してみたい」という声を形にする形で、新潟への合宿計画が動き出しました。

生徒たちの好奇心や「やってみたい」という気持ちをそのまま形にするため、企業として大会への協賛を決定。当日は、生徒たちからの「スタッフが食べているところが見たい」というリクエストに応える形でスタッフ3名が競技に出場するほか、生徒たちが主体となって企画・運営する「親子向けの教育相談ブース」を会場内に設置することとなりました。

参加への意気込みを語るビデオメッセージはこちら：https://youtu.be/vYgLT8vOgQM

相談ブース詳細

「親子への相談ブース」設置概要

日時：2026年7月11日（土）10:00～17:00

対象： お子さんの学校生活・進路、ギフテッド・2E特性、発達の凸凹などにお悩みのご家庭

内容： Lagoon代表/ギフテッド・2E教育専門家のMaiへの教育相談（無料・予約不要）、Lagoon中高生実施の子ども向けイベント（工作ワークショップ etc.）

アピールポイント： 代表Maiへの教育相談に加え、実際にフリースクールで過ごす中高生の生の声を聞くことができる温かい空間です。子どもたちに向けたイベントブースも同時に開催いたします。

「枝豆を美味しく食べたあとに、ちょっと休んで・おしゃべりしていく」ような感覚で、どうぞお気軽にお立ち寄りください！

代表Mai プロフィール



ギフテッド・2E教育専門家。1995年生まれ。カリフォルニア大学サンディエゴ校 ギフテッド教育者コース（Extension）修了。IQ142（WAIS-IV）、JAPAN MENSA会員。幼少期から周囲との違いを強く感じ、中学時代には不登校を経験。2024年9月にギフテッド特性ある子のためのフリースクール・個別指導塾Lagoonを東京都千代田区にオープン。現在はギフテッド特性のある小中高生70名が通っている。2024年12月より、毎日新聞オンラインメディア「Hanasone（ハナソネ）」にてコラム連載中。SNSの総フォロワー数は20,000名（2026年6月現在）。過去3年間で「子どもの育て方に不安がある」「周囲から特性を理解してもらえない」というお悩みを抱えた保護者400名以上の教育相談や、当事者200名以上の個別支援・サポートに携わる。個々の特性や困り感に寄り添った支援に定評がある。

出場選手（スタッフ）プロフィール・コメント

スタッフ・かない

プロフィール：株式会社Lagoon スタッフ。 北海道大学文学部卒・JAPAN MENSA会員。フリースクールの現場スタッフとして、学習指導のみならず音楽・映像・美術の作品制作経験を踏まえたものづくりのサポートなど、幅広いジャンルで子どもたちの教育・支援に携わっている。生徒の発案によるイベントの運営や、教室初となる文化祭の開催も手がける。えだまめ早食い選手権ではLagoon随一の大食いスタッフとして、「世界一」の称号で教室の子どもたちに勇気を届けるべく日夜えだまめを食べている。

出場コメント：子どもたちの「やりたい」に応えてさまざまな挑戦をしてきたLagoonですが、今回は”えだまめ早食い世界一”に新潟・長岡の地で挑戦します！頼れるエース・やまねさん、期待のルーキー・ふうかさんを率いて、新潟の美味しいえだまめをたくさん味わいながら全力で頑張ります！

優勝した3人の姿を通して、教室の子どもたちに自分らしく輝くことの大切さを伝えたいです。応援よろしくお願いします！

スタッフ・やまね

プロフィール：株式会社Lagoon COO。大阪大学大学院にて博士号（医学）取得後、オランダGroningen大学、英国Edinburgh大学や医薬基盤健康栄養研究所での研究員を経て、内資系製薬企業・バイオベンチャー企業にて再生医療研究に従事。医学基礎研究以外にもビジネスサイド人材として、幅広く事業推進を担当。2026年より現職。本大会が入社後最初の大きな仕事となる。

出場コメント：世界えだまめ早食い選手権という名誉ある舞台に立てることを嬉しく思います。当日は枝豆農家さん、大会運営に関わる皆様、そして枝豆一粒一粒に感謝しながら、全力で優勝を目指します。応援してくださる皆様の期待に応えられるよう頑張ります。

スタッフ・ふうか

プロフィール：株式会社Lagoon スタッフ。タイ・バンコクでの海外生活を経て、通信制高校での学びを経験。自身もLagoonの生徒として通いながら進路を切り拓き、現在はLagoon初の「生徒出身スタッフ」として活躍している。子どもたちの目線に立った関わりを強みとし、最年少スタッフながら厚い信頼を集めている。また、プロレベルのドラム演奏技術を持ち、音楽・クリエイティブ分野にも精通。一人ひとりの個性や可能性に寄り添いながら、子どもたちの挑戦を支えている。

出場コメント：タイで過ごした小学生時代、お弁当の隙間にはいつも枝豆がありました。当時は「あって当たり前の存在」でしたが、あの小さな一粒が異国の地でどれほど私に安心感を与え、そっと寄り添ってくれていたか、今なら分かります。今回の世界大会は、枝豆に心からの感謝を込めて、真正面から向き合う舞台です。あの日の温かな記憶を胸に、全力で挑みます！

イベント開催概要

イベント名 第9回世界えだまめ早食い選手権

会場 アオーレ長岡（新潟県長岡市大手通1丁目4-10）

主催 ながおか農challeプロジェクト実行委員会

公式サイト https://edamame.world/

会社概要

会社名 株式会社Lagoon

代表者 代表取締役 村松 麻衣

所在地 〒115-0045 東京都北区赤羽2-43-2 川田ビル 101

設立年月 2024年6月

事業内容 ギフテッド特性やユニークな個性を持つ子どもたちのためのフリースクール運営、完全マンツーマンの個別指導、心理探究セッションの提供

URL https://gifted-lagoon.com/

本件に関するお問い合わせ先

メールアドレス：info@gifted-lagoon.com