EVeM、シャープへマネジメントトレーニングを提供

株式会社EVeM

マネジメント支援サービスを提供するを提供する株式会社EVeM（本社：東京都新宿区、代表：長村禎庸、以下「EVeM」）は、シャープ株式会社（本社：大阪府大阪市、以下「シャープ」）のマネージャー約300人に対して、マネジメントトレーニングの提供を開始しました。

導入の背景

少子高齢化の加速にAIの到来など大きな変化が社会に訪れる中、シャープは2025年に新コーポレートスローガン「ひとの願いの、半歩先。」を策定し、ブランド価値のさらなる浸透に取り組んでいます。今後、このスローガンを組織全体で体現していくためには、現場でメンバーを率いるマネージャー層が、その考え方を日々のマネジメント行動に落とし込んでいくことが重要です。

特に、マネージャー昇格後数年の経験の浅いマネージャー約300名は、現場の組織運営の中核を担う存在です。マネージャーとしての経験を重ねるなかで、メンバー育成やチーム運営に必要なスキルを体系的に学び直し、共通言語として共有する機会を、シャープは模索していました。

今回のトレーニングでは、「ひとの願いの、半歩先。」というスローガンを起点に、シャープらしいマネジメントのあり方を言語化するワークショップを実施。あわせて、EVeM独自の「マネジメント100の型」に基づくグループ研修を通じて、日常のマネジメント場面で実践できる具体的なスキルの習得を支援しています。

これにより、シャープが大切にしてきた価値観をマネージャー層の行動へと接続し、組織全体のマネジメント力の向上を目指すことをEVeMとして全力でご支援しています。

ご導入にあたってのコメント

シャープ株式会社 人事総務統轄部 人事部 参事 竹原正哲

ご導入の背景

当社は現在、構造改革フェーズを経て2028年度以降の飛躍に向けた再成長のステージにあります。2025年に策定の中期経営計画においては、持続的な事業拡大を支える「成長基盤の構築」を重要テーマと位置づけ、その中核として「”人”への投資の拡大」を掲げています。

再成長を実現するためには、社員の能力開発と挑戦を強力に後押しし、一人ひとりの可能性を最大限に引き出すことが不可欠です。こうした取り組みの一環として、特に「組織力の向上」に資する施策の検討を進めてまいりました。

ご導入の決め手

組織力の向上には、個々のスキル向上に留まらず、それらを束ねてチームとして最大化するマネジメント力、すなわちミドルマネジメント層の強化が重要であると考えています。

当社は、2025年に新たなコーポレートスローガンを策定しましたが、その体現に向けては現場での実践力強化が不可欠です。

その中で、「マネ型」というシンプルかつ再現性の高いフレームワークにより、特にマネジメント経験の浅い層においても、理解しやすく、実践に移しやすい点に大きな価値を感じ、本トレーニングの導入を決定しました。

これからの期待

本トレーニングを通じて「マネ型」を組織全体に浸透させることで、各チームのパフォーマンス向上に加え、マネージャー間に共通言語・共通基盤が形成されることを期待しています。

これにより、部門を越えた連携や相乗効果が生まれ、組織全体としての一体感と実行力がさらに高まると考えています。

当社は今後も、人材と組織の進化を通じて、飛躍のステージにふさわしい魅力ある商品・サービスが創出し続ける企業を目指していきます。

株式会社EVeM 代表コメント

シャープが掲げる「ひとの願いの、半歩先」というスローガンは、顧客やメンバーへの深い想像力とワクワクさせる探究力、そして人に寄り添う誠実さを体現した言葉だと感じています。このスローガンを管理職層の日常のマネジメント行動に落とし込み、組織全体で体現されることで、日本を代表する企業であるシャープは、新たな時代を牽引していかれることと思います。私たちEVeMは、マネジメントの型を活用して全力でサポートして参ります。

株式会社EVeM 長村禎庸

EVeMについて

EVeMは、ベンチャー企業に必要な「マネジメントの型」を提供することを目的に、2020年8月に設立されました。設立以来、個人や法人を対象にマネジメントトレーニングを提供し、現在までに約230社、2500人以上の経営者やCxO、ベンチャーマネージャーが受講。ベンチャー企業から生まれたマネジメントノウハウを幅広い業種に広げ、日本全体のマネジメントの質を高めることを目指しています。

会社名：株式会社EVeM

代表取締役：長村禎庸

所在地：東京都新宿区西新宿3-7-30 フロンティアグラン西新宿10階1003

設立：2020年8月