OPI 2026年夏の新色「Trip to the Brite Side（トリップ トゥ ザ ブライト サイド）」が登場。鮮やかなビタミンカラーで指先から夏の主役に。

ウエラジャパン合同会社

OPIは45年以上にわたり、ネイルカラーを通じて“自由”と“喜び”を届け、指先から自分らしさを表現する世界を広げてきました。

ネイルカラーは単なる色ではなく、その人の個性や気分を映し出す“自己表現のツール”です。

このたび、夏の新色限定コレクション「Trip to the Brite Side（トリップ トゥ ザ ブライト サイド）」が登場します。夏のバカンスのような高揚感と“純粋に楽しむ心”を表現した本コレクションは、思わず気分が明るくなるビタミンカラーが印象的なラインアップ。

トロピカルなブルーやイエロー、フューシャ、オレンジ、ライム、ミントなど多彩なカラーを展開します。発色の良いクリームタイプと繊細にきらめくシマータイプを取り揃え、ハンドにもフットにも映えるカラーで、指先から夏の気分を存分にお楽しみください。

本コレクションは速乾タイプのマニキュア「インフィニットシャイン」シリーズより全12色で展開。

#OPI #速乾マニキュア

製品紹介

インフィニットシャイン（速乾マニキュア）全12色をご紹介

容量：各15mL 希望小売価格：2,420 円 (税抜価格：2,200 円) 各色詳細は下記の通り[ 品番 / 色名 / 色説明 ]ISL207 / ユーアー ワン イン ア メロン / 夏の始まりを予感する、ジューシーなビビッドオレンジISL208 / レイ アウト イン ザ サン/ 夏の陽だまりに身を委ねる、贅沢なパッションピンクISL209 / ビート ゴーズ ネオン アンド オン / 鼓動が高鳴る、モダンなネオンフューシャISL210 / ブライター デイズ アヘッド / 明るい未来を手繰り寄せる、ルミナスなピンクシマーISL211 / パック ア チェリーオン バッグ / 自信と華やかさを添える、アイコニックなチェリーレッドISL212 / サンキスト アンド テル / 太陽がほほ笑む、無邪気でまぶしいサニーイエローISL213 / ライモンイエロー！/ その指先にビタミンカラーを。笑顔が弾けるイエローシマーISL214 / フォロー ザ アイス グリーン トラック / 遊び心を忘れない、大人可愛いミントグリーンISL215 / ビーチ パーティー ティール ドーン / 海と空と指先をつなぐ、清涼感にあふれるティールブルーISL216 / ノー サマー ブルース / 落ち込む暇も与えない、爽やかな快晴ブルーISL217 / ヒア プラムズ ザ サン / 眩しい日差しも味方にする、大人の余裕をまとうプラムISL218 / ラーン トゥ フライラック / ほど良い抜け感に自由を感じる、エアリーなライラック色ツヤ長持ちの速乾マニキュア 『インフィニットシャイン』

速乾、鮮やかな発色、最長11日間*の色持ち、ジェルネイルのようなツヤを実現。インフィニットシャインは、耐久性とリムーバーで簡単にオフできる手軽さを持ち合わせた「プレキュアジェルテクノロジー」を採用。全色ヴィーガン処方**。

容量：15mL / 2,420円（税込)

＊インフィニットシャインのトップコート、ベースコートを使用した場合。爪の状況や使用環境によって異なります。

* * 動物由来の成分が含まれていないネイルラッカー

≪ 販売情報 ≫

Amazonなど公式ECサイトで現在販売中。

一部バラエティショップにて7/1より販売開始。

Amazon :コレクションページ(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D0FC25AA-BF8A-413C-AC93-39AD91DD9BDE?ingress=2&lp_context_asin=B0DQNK8SCR&visitId=fbe65b0a-4f12-44ce-b2bf-47dcfba835d5&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto&ref_=ast_bln)

OPIについて

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アメリカ・ロサンゼルス生まれのオーピーアイ（ウエラジャパン合同会社 OPI事業部 東京都新宿区／社長：小室達明）はプロのネイリストをはじめ世界中のセレブが使用するネイルのトップブランドです。豊富なカラーバリエーション、発色性やツヤ感、耐久性に優れたネイルラッカーは、アメリカをはじめとする、日本、イギリス、フランスなど世界100カ国以上で展開しています。最新のカラートレンドをいち早く取り入れたネイルラッカーは常に話題性と注目を集めると共に、世界中の多くの人々の指先を美しく彩っています。

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