『機密データを守るオンプレ仮想基盤、早く手軽に導入するには？』というテーマのウェビナーを開催

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■機密データ保護とコスト見直しで進むオンプレ仮想基盤移行

製造業の設計データや研究開発データ、社内業務システムの情報など、企業には外部環境へ容易に出せない機密データが数多く存在します。また近年は、既存の仮想化ソフトウェアのライセンス体系変更や価格上昇により、仮想基盤の見直しを進める企業も増えています。こうした中、機密データを自社管理下に置きながら、コストや運用面も見直せるオンプレミス型仮想基盤への関心が高まっています。



■導入・構築の負荷がオンプレ活用の壁になる

一方で、オンプレミス型の仮想基盤を導入するには、サーバー選定や構成設計、冗長化設計、ストレージ設計、検証作業など多くの工程が必要です。さらに、仮想基盤を構築できる技術者の確保も容易ではなく、導入まで数か月を要し、その間も既存環境の維持コストが発生します。機密データを守るためにオンプレ環境を選びたくても、構築期間の長さや人材不足が導入の障壁となっています。



■アプライアンス型仮想基盤で安全かつ短期間に導入

本セミナーでは、オンプレミス型仮想基盤アプライアンス 「Qeek Virtual Orchestrator」 を活用し、機密データを自社管理下に置きながら、安全な仮想基盤を短期間で導入する方法を解説します。Qeek Virtual Orchestratorは、あらかじめ構築・検証された状態で提供されるため、煩雑な設計や構築作業を大幅に削減できます。また、 Web UIによる管理、ライブマイグレーション、クラスタ構成、共有ストレージ など、仮想基盤に必要な機能を標準搭載しており、専門人材が限られる環境でも導入・運用しやすい構成を実現します。



■こんな方におすすめ

- 機密データをクラウドに出さず、自社管理下で安全に運用したい方

- 仮想化ソフトウェアのライセンス高騰により、移行先を検討している方

- オンプレミス型の仮想基盤を導入したいが、設計・構築の負担に課題を感じている方





■主催・共催

株式会社トゥモロー・ネット



■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。



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