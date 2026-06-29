『【中堅・大手IT企業向け】休眠顧客だらけのハウスリストから、ホットリードは生み出せるのか？』というテーマのウェビナーを開催

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■獲得したリードが、休眠顧客のまま止まってしまう

多くの中堅・大手IT企業では、展示会やウェビナー、資料ダウンロード、問い合わせなどを通じてリードを獲得し、そこから商談が生まれることを期待しています。しかし実際には、一度接点を持った後に継続的なフォローが行われず、ハウスリストの中に休眠顧客として蓄積されてしまうケースが少なくありません。



■なぜ、休眠顧客からホットリードが生まれないのか

その背景には、リード獲得後の情報提供や接点づくりが顧客視点になっておらず、顧客の関心や検討段階に応じた働きかけができていないという問題があります。まだ情報収集段階にある顧客と、比較検討を進めている顧客とでは、求める情報も反応するコンテンツも異なります。ホットリードを生むためには、どのような情報を送れば顧客の検討を進められるのかを、自社のサービスと照らし合わせて設計する必要があります。



■ウェビナー・メルマガ・ホワイトペーパーを使い分けるマーケティングシナリオ設計

本セミナーでは、休眠顧客だらけのハウスリストからホットリードが生まれにくい背景を整理した上で、顧客の検討段階に応じてウェビナー・メルマガ・ホワイトペーパーをどう使い分けるべきかを解説します。それぞれ単発の施策として情報を届けるのではなく、どのタイミングで何を届ければ関心が高まり、商談相手として育っていくのか。休眠顧客を動かし、商談機会へとつなげるためのマーケティングシナリオ設計の考え方と実践ポイントをご紹介します。





■主催・共催

株式会社アイティベル



■協力

マジセミ株式会社

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マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。



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