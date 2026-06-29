7～8月のおでかけは、大自然の中で多世代で楽しみながら学べるブルーベリー園「さがみこベリーガーデン」へ

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株式会社さがみこファーム

大人気のフレッシュブルーベリーのタルトづくり


相模原市の『さがみこベリーガーデン』（運営：株式会社さがみこファーム）は、36種類のブルーベリー狩りが楽しめる今年4年目を迎える体験型の農園です。昨年は通年で約3000人の方が訪れました。



2026年シーズンは6月6日にオープンし、1歳～92歳まで、多くの家族連れやグループ・団体でにぎわっています。ブルーベリーは最盛期を迎え、梅雨明けからいよいよシーズン本番！おススメの楽しみ方を提案します。



さがみこベリーガーデンが更に楽しくなるお得なクーポンもあります。


おじいちゃんおばあちゃんと、お友達同士、職場の小旅行など、様々なシーンでご活用ください！




お友達同士で

お孫さんと一緒に


ようちえんの子どもたちで

大学生も



【おススメ１.】自然豊かなロケーション


さがみこベリーガーデンは、山々と森に囲まれた気持ちのいい農地空間で、都会からはるか遠くの大自然の真ん中に来たのではないか？と見間違うほどです。来園者の満足度は90%以上、2時間枠たっぷり楽しんでいかれます。自然の中でゆっくりとブルーベリー狩りをお楽しみください。




広々とした芝生エリア

山間部のロケーション


ひまわり畑も登場！

農園随一の特等席


【おススメ２.】首都圏から抜群のアクセス・日帰りレジャーに最適


圏央道相模原ICと、中央道相模湖東ICからいずれも約15分と、首都圏から抜群のアクセスです。


横浜方面からは高速道路で最短70分です。行楽シーズンは東京多摩地域、東京23区、横浜・川崎多くの日帰り観光客が訪れます。宮ヶ瀬湖や道志川などの自然スポットや、MORIMORI（旧相模湖プレジャーフォレスト）、服部牧場などの観光地もあり、組み合わせた日帰りレジャーに人気エリアです。



国道413号線（通称：道志みち）沿いに位置する


【おススメ３.】日陰でブルーベリー狩り


ブルーベリーは夏が収穫期のため、ブルーベリー狩りも夏の炎天下で汗ダラダラ、猛暑で夏の日中の活動が制限されるほど。ただ、やっぱり週末はおでかけがしたいですよね。


さがみこベリーガーデンは発電と農業を同時行う「ソーラーシェアリング」方式で行っているため、ブルーベリーは全てパネルの下にあり、日影でブルーベリー狩りが楽しめます。


「涼しい！」「他のブルーベリー園に行っていたが、こっちの方がいい」と、乗り換えられた人も。



パネルの下にポット栽培のブルーベリーが並ぶ。防草シートで雨の時もぬかるまない



【おススメ４.】シーズン中盤からの人気ブルーベリー品種


6月後半から7月にかけて、中盤の優良品種が続々と実ってきます。安定した人気は甘みと酸味と食感のバランスが抜群の「レガシー」。中盤の500円玉大の大玉品種「ドレイパー」「タイタン」、熟れた色がピンク色の「ピンクレモネード」も人気です。




希少品種「ピンクレモネード」

大玉品種も続々


【おススメ５.】レジャーに「まなび」をプラス


さがみこベリーガーデンは相模原市初のソーラーシェアリングによるブルーベリー農園です。中山間地域の耕作放棄地を再生して電気と食の生産地に変え、地域を活性化する取り組みは、かながわ脱炭素大賞をはじめ数々の賞を受賞しています。単なるレジャーでなく、子どもから大人まで楽しみながら学ぶことができます。（メディア掲載・受賞実績はこちら(https://note.com/sagamico_farm/m/m6461f54dcd06)）




さらに、さがみこベリーガーデンのより楽しんでいただけるお得なプランをご紹介します。いずれも記載のURLからアクセスできます。通常同様に予約の上、当日現地でスマホ画面でご提示ください。




トクトク１.「まごベリークーポン」

さがみこベリーガーデンは3世代でのご来園が多数いらっしゃいます。


3世代の方限定の500円引きのお得な「まごベリークーポン」をどうぞ。



まごベリークーポンはこちら(https://www.sagamico-bg.org/news/#ar2)






　


トクトク２.「平日限定クーポン」

平日は火・木に開園。多数の来園者でにぎわう週末に比べ、比較的ゆったりとお楽しみ頂けます。理美容業、不動産業、小売業、飲食業、生花業、歯科医院など、火曜・木曜休みの業種の方、フリーランスや自営業、リモートワーク中心でフレキシブルなお休みが可能な方には特におすすめです。



平日限定クーポンはこちら(https://www.sagamico-bg.org/news/#ar3)






トクトク３.「ペットDAY」


さがみこベリーガーデンはペット同伴も可能としています（※同伴ルールを順守）


それに加え、「もっとペットと一緒に楽しみたい！」という熱いご要望に応え、ペット同伴者限定のデーを開催します。



ベリーガーデンのペットDAY

日時１.：7/8(水) 10:30-12:30
日時２.：7/23(木)10:30-12:30,13:30-15:30
申し込みはさがみこベリーガーデンのHPから。入園料などは通常と変わりありません。
基本はワンちゃんのご来園を想定します。



詳細はこちら(https://www.sagamico-bg.org/news/#ar4)







ワンちゃんスペシャル

ブルーベリーの持ち帰りパックを2パック購入で地域産のシカジャーキーの試供品プレゼント！地域の猟師さんの制作の逸品です。







【インフォメーション】


開園期間


6月6日(土)　～　9月6日(日)　


（※果実の成熟によって変わります。詳しくはホームページの予約カレンダーをご覧ください）



開園時間


午前の部　10:30～12:30／午後の部　13:30～15:30


（※午前、午後の入れ替え制です）



入園料


・当日会員　中学生以上：3,000円　4歳以上：1,800円　幼児：無料
・団体利用　中学生以上：2,700円　4歳以上：1,500円　幼児：無料
・年会員　中学生以上：2,400円　4歳以上：1,200円　幼児：無料



オプション体験料


・スムージーづくり　当日会員：1,000円　年会員：800円
・ふわふわかき氷づくり　当日会員：1,000円　年会員：800円
・ブルーベリータルトづくり　当日会員：4,000円　年会員：3,500円
・持ち帰りブルーベリー　当日会員：1,000円/パック　年会員：800円/パック　※ 1パックはおよそ120g



お支払方法


ブルーベリー食べホーダイはクレジット、交通系IC、各種バーコード、現金等でお支払いが可能です。



駐車場


20台分あり



アクセス
〒252-0161神奈川県相模原市緑区青野原329


（圏央道相模原ICから15分、中央道相模湖東ICから15分）



さがみこベリーガーデン公式ウェブサイト(https://www.sagamico-bg.org/)