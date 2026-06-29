7～8月のおでかけは、大自然の中で多世代で楽しみながら学べるブルーベリー園「さがみこベリーガーデン」へ
大人気のフレッシュブルーベリーのタルトづくり
相模原市の『さがみこベリーガーデン』（運営：株式会社さがみこファーム）は、36種類のブルーベリー狩りが楽しめる今年4年目を迎える体験型の農園です。昨年は通年で約3000人の方が訪れました。
2026年シーズンは6月6日にオープンし、1歳～92歳まで、多くの家族連れやグループ・団体でにぎわっています。ブルーベリーは最盛期を迎え、梅雨明けからいよいよシーズン本番！おススメの楽しみ方を提案します。
さがみこベリーガーデンが更に楽しくなるお得なクーポンもあります。
おじいちゃんおばあちゃんと、お友達同士、職場の小旅行など、様々なシーンでご活用ください！
お友達同士で
お孫さんと一緒に
ようちえんの子どもたちで
大学生も
【おススメ１.】自然豊かなロケーション
さがみこベリーガーデンは、山々と森に囲まれた気持ちのいい農地空間で、都会からはるか遠くの大自然の真ん中に来たのではないか？と見間違うほどです。来園者の満足度は90%以上、2時間枠たっぷり楽しんでいかれます。自然の中でゆっくりとブルーベリー狩りをお楽しみください。
広々とした芝生エリア
山間部のロケーション
ひまわり畑も登場！
農園随一の特等席
【おススメ２.】首都圏から抜群のアクセス・日帰りレジャーに最適
圏央道相模原ICと、中央道相模湖東ICからいずれも約15分と、首都圏から抜群のアクセスです。
横浜方面からは高速道路で最短70分です。行楽シーズンは東京多摩地域、東京23区、横浜・川崎多くの日帰り観光客が訪れます。宮ヶ瀬湖や道志川などの自然スポットや、MORIMORI（旧相模湖プレジャーフォレスト）、服部牧場などの観光地もあり、組み合わせた日帰りレジャーに人気エリアです。
国道413号線（通称：道志みち）沿いに位置する
【おススメ３.】日陰でブルーベリー狩り
ブルーベリーは夏が収穫期のため、ブルーベリー狩りも夏の炎天下で汗ダラダラ、猛暑で夏の日中の活動が制限されるほど。ただ、やっぱり週末はおでかけがしたいですよね。
さがみこベリーガーデンは発電と農業を同時行う「ソーラーシェアリング」方式で行っているため、ブルーベリーは全てパネルの下にあり、日影でブルーベリー狩りが楽しめます。
「涼しい！」「他のブルーベリー園に行っていたが、こっちの方がいい」と、乗り換えられた人も。
パネルの下にポット栽培のブルーベリーが並ぶ。防草シートで雨の時もぬかるまない
【おススメ４.】シーズン中盤からの人気ブルーベリー品種
6月後半から7月にかけて、中盤の優良品種が続々と実ってきます。安定した人気は甘みと酸味と食感のバランスが抜群の「レガシー」。中盤の500円玉大の大玉品種「ドレイパー」「タイタン」、熟れた色がピンク色の「ピンクレモネード」も人気です。
希少品種「ピンクレモネード」
大玉品種も続々
【おススメ５.】レジャーに「まなび」をプラス
さがみこベリーガーデンは相模原市初のソーラーシェアリングによるブルーベリー農園です。中山間地域の耕作放棄地を再生して電気と食の生産地に変え、地域を活性化する取り組みは、かながわ脱炭素大賞をはじめ数々の賞を受賞しています。単なるレジャーでなく、子どもから大人まで楽しみながら学ぶことができます。（メディア掲載・受賞実績はこちら(https://note.com/sagamico_farm/m/m6461f54dcd06)）
さらに、さがみこベリーガーデンのより楽しんでいただけるお得なプランをご紹介します。いずれも記載のURLからアクセスできます。通常同様に予約の上、当日現地でスマホ画面でご提示ください。
トクトク１.「まごベリークーポン」
さがみこベリーガーデンは3世代でのご来園が多数いらっしゃいます。
3世代の方限定の500円引きのお得な「まごベリークーポン」をどうぞ。
まごベリークーポンはこちら(https://www.sagamico-bg.org/news/#ar2)
トクトク２.「平日限定クーポン」
平日は火・木に開園。多数の来園者でにぎわう週末に比べ、比較的ゆったりとお楽しみ頂けます。理美容業、不動産業、小売業、飲食業、生花業、歯科医院など、火曜・木曜休みの業種の方、フリーランスや自営業、リモートワーク中心でフレキシブルなお休みが可能な方には特におすすめです。
平日限定クーポンはこちら(https://www.sagamico-bg.org/news/#ar3)
トクトク３.「ペットDAY」
さがみこベリーガーデンはペット同伴も可能としています（※同伴ルールを順守）
それに加え、「もっとペットと一緒に楽しみたい！」という熱いご要望に応え、ペット同伴者限定のデーを開催します。
ベリーガーデンのペットDAY
日時１.：7/8(水) 10:30-12:30
日時２.：7/23(木)10:30-12:30,13:30-15:30
申し込みはさがみこベリーガーデンのHPから。入園料などは通常と変わりありません。
基本はワンちゃんのご来園を想定します。
詳細はこちら(https://www.sagamico-bg.org/news/#ar4)
ワンちゃんスペシャル
ブルーベリーの持ち帰りパックを2パック購入で地域産のシカジャーキーの試供品プレゼント！地域の猟師さんの制作の逸品です。
【インフォメーション】
開園期間
6月6日(土) ～ 9月6日(日)
（※果実の成熟によって変わります。詳しくはホームページの予約カレンダーをご覧ください）
開園時間
午前の部 10:30～12:30／午後の部 13:30～15:30
（※午前、午後の入れ替え制です）
入園料
・当日会員 中学生以上：3,000円 4歳以上：1,800円 幼児：無料
・団体利用 中学生以上：2,700円 4歳以上：1,500円 幼児：無料
・年会員 中学生以上：2,400円 4歳以上：1,200円 幼児：無料
オプション体験料
・スムージーづくり 当日会員：1,000円 年会員：800円
・ふわふわかき氷づくり 当日会員：1,000円 年会員：800円
・ブルーベリータルトづくり 当日会員：4,000円 年会員：3,500円
・持ち帰りブルーベリー 当日会員：1,000円/パック 年会員：800円/パック ※ 1パックはおよそ120g
お支払方法
ブルーベリー食べホーダイはクレジット、交通系IC、各種バーコード、現金等でお支払いが可能です。
駐車場
20台分あり
アクセス
〒252-0161神奈川県相模原市緑区青野原329
（圏央道相模原ICから15分、中央道相模湖東ICから15分）
さがみこベリーガーデン公式ウェブサイト(https://www.sagamico-bg.org/)