7～8月のおでかけは、大自然の中で多世代で楽しみながら学べるブルーベリー園「さがみこベリーガーデン」へ

株式会社さがみこファーム大人気のフレッシュブルーベリーのタルトづくり

相模原市の『さがみこベリーガーデン』（運営：株式会社さがみこファーム）は、36種類のブルーベリー狩りが楽しめる今年4年目を迎える体験型の農園です。昨年は通年で約3000人の方が訪れました。

2026年シーズンは6月6日にオープンし、1歳～92歳まで、多くの家族連れやグループ・団体でにぎわっています。ブルーベリーは最盛期を迎え、梅雨明けからいよいよシーズン本番！おススメの楽しみ方を提案します。

さがみこベリーガーデンが更に楽しくなるお得なクーポンもあります。

おじいちゃんおばあちゃんと、お友達同士、職場の小旅行など、様々なシーンでご活用ください！

お友達同士でお孫さんと一緒にようちえんの子どもたちで大学生も

【おススメ１.】自然豊かなロケーション

さがみこベリーガーデンは、山々と森に囲まれた気持ちのいい農地空間で、都会からはるか遠くの大自然の真ん中に来たのではないか？と見間違うほどです。来園者の満足度は90%以上、2時間枠たっぷり楽しんでいかれます。自然の中でゆっくりとブルーベリー狩りをお楽しみください。

広々とした芝生エリア山間部のロケーションひまわり畑も登場！農園随一の特等席

【おススメ２.】首都圏から抜群のアクセス・日帰りレジャーに最適

圏央道相模原ICと、中央道相模湖東ICからいずれも約15分と、首都圏から抜群のアクセスです。

横浜方面からは高速道路で最短70分です。行楽シーズンは東京多摩地域、東京23区、横浜・川崎多くの日帰り観光客が訪れます。宮ヶ瀬湖や道志川などの自然スポットや、MORIMORI（旧相模湖プレジャーフォレスト）、服部牧場などの観光地もあり、組み合わせた日帰りレジャーに人気エリアです。

国道413号線（通称：道志みち）沿いに位置する

【おススメ３.】日陰でブルーベリー狩り

ブルーベリーは夏が収穫期のため、ブルーベリー狩りも夏の炎天下で汗ダラダラ、猛暑で夏の日中の活動が制限されるほど。ただ、やっぱり週末はおでかけがしたいですよね。

さがみこベリーガーデンは発電と農業を同時行う「ソーラーシェアリング」方式で行っているため、ブルーベリーは全てパネルの下にあり、日影でブルーベリー狩りが楽しめます。

「涼しい！」「他のブルーベリー園に行っていたが、こっちの方がいい」と、乗り換えられた人も。

パネルの下にポット栽培のブルーベリーが並ぶ。防草シートで雨の時もぬかるまない

【おススメ４.】シーズン中盤からの人気ブルーベリー品種

6月後半から7月にかけて、中盤の優良品種が続々と実ってきます。安定した人気は甘みと酸味と食感のバランスが抜群の「レガシー」。中盤の500円玉大の大玉品種「ドレイパー」「タイタン」、熟れた色がピンク色の「ピンクレモネード」も人気です。

希少品種「ピンクレモネード」大玉品種も続々

【おススメ５.】レジャーに「まなび」をプラス

さがみこベリーガーデンは相模原市初のソーラーシェアリングによるブルーベリー農園です。中山間地域の耕作放棄地を再生して電気と食の生産地に変え、地域を活性化する取り組みは、かながわ脱炭素大賞をはじめ数々の賞を受賞しています。単なるレジャーでなく、子どもから大人まで楽しみながら学ぶことができます。（メディア掲載・受賞実績はこちら(https://note.com/sagamico_farm/m/m6461f54dcd06)）

さらに、さがみこベリーガーデンのより楽しんでいただけるお得なプランをご紹介します。いずれも記載のURLからアクセスできます。通常同様に予約の上、当日現地でスマホ画面でご提示ください。

トクトク１.「まごベリークーポン」

さがみこベリーガーデンは3世代でのご来園が多数いらっしゃいます。

3世代の方限定の500円引きのお得な「まごベリークーポン」をどうぞ。

まごベリークーポンはこちら(https://www.sagamico-bg.org/news/#ar2)

トクトク２.「平日限定クーポン」

平日は火・木に開園。多数の来園者でにぎわう週末に比べ、比較的ゆったりとお楽しみ頂けます。理美容業、不動産業、小売業、飲食業、生花業、歯科医院など、火曜・木曜休みの業種の方、フリーランスや自営業、リモートワーク中心でフレキシブルなお休みが可能な方には特におすすめです。

平日限定クーポンはこちら(https://www.sagamico-bg.org/news/#ar3)

トクトク３.「ペットDAY」

さがみこベリーガーデンはペット同伴も可能としています（※同伴ルールを順守）

それに加え、「もっとペットと一緒に楽しみたい！」という熱いご要望に応え、ペット同伴者限定のデーを開催します。

ベリーガーデンのペットDAY

日時１.：7/8(水) 10:30-12:30

日時２.：7/23(木)10:30-12:30,13:30-15:30

申し込みはさがみこベリーガーデンのHPから。入園料などは通常と変わりありません。

基本はワンちゃんのご来園を想定します。

詳細はこちら(https://www.sagamico-bg.org/news/#ar4)

ワンちゃんスペシャル

ブルーベリーの持ち帰りパックを2パック購入で地域産のシカジャーキーの試供品プレゼント！地域の猟師さんの制作の逸品です。

【インフォメーション】

開園期間

6月6日(土) ～ 9月6日(日)

（※果実の成熟によって変わります。詳しくはホームページの予約カレンダーをご覧ください）

開園時間

午前の部 10:30～12:30／午後の部 13:30～15:30

（※午前、午後の入れ替え制です）

入園料

・当日会員 中学生以上：3,000円 4歳以上：1,800円 幼児：無料

・団体利用 中学生以上：2,700円 4歳以上：1,500円 幼児：無料

・年会員 中学生以上：2,400円 4歳以上：1,200円 幼児：無料

オプション体験料

・スムージーづくり 当日会員：1,000円 年会員：800円

・ふわふわかき氷づくり 当日会員：1,000円 年会員：800円

・ブルーベリータルトづくり 当日会員：4,000円 年会員：3,500円

・持ち帰りブルーベリー 当日会員：1,000円/パック 年会員：800円/パック ※ 1パックはおよそ120g

お支払方法

ブルーベリー食べホーダイはクレジット、交通系IC、各種バーコード、現金等でお支払いが可能です。

駐車場

20台分あり

アクセス

〒252-0161神奈川県相模原市緑区青野原329

（圏央道相模原ICから15分、中央道相模湖東ICから15分）

さがみこベリーガーデン公式ウェブサイト(https://www.sagamico-bg.org/)