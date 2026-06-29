睡眠の質向上, 深い眠りサポート, 起床時の眠気軽減　機能性表示食品「ぐっすりマメ子」新発売！

株式会社 フローラプラスぐっすりマメ子 60 粒入 15日分 /\2,980（税込）



腸活の発酵マメ子が、眠活” 領域へ

本品は、清酒酵母 GSP6 を機能性関与成分とし、睡眠の質（深く眠れること）と起床時の眠気に着目したサプリメントです。

睡眠は「時間」だけでなく「質」が大切

臨床試験で実証された「深く眠ること」へのアプローチ

現代人の多くが抱える睡眠の悩みに対し、新商品「ぐっすりマメ子」が着目したのは、単に睡眠時間を確保することではなく、睡眠の「質」そのものを高めることです。

睡眠に不満を持つ健常成人を対象とした臨床試験において、本商品に配合されている「清酒酵母GSP6」を摂取したところ、深い睡眠の指標として知られる「第1周期のデルタ波パワー値」が、プラセボ比較で110%に有意に増大。毎日の“深く眠る力”をサポートする確かなデータが確認されました。



さらに同臨床試験においては、睡眠中の体内リズムに関する研究として「起床時の尿中成長ホルモン量」を測定したところ、プラセボ比較で137%と有意な増加が確認されました。

睡眠の質（深く眠れること）の向上という機能は、脳波（デルタ波パワー）だけでなく、この体内リズムの指標によっても裏付けられています。

また、生活者の実感を評価する主観評価（OSA睡眠調査票）においても、「起床時の眠気」スコアが有意に改善（プラセボ時の15.6に対し、清酒酵母GSP6摂取時は16.7へ向上）するという結果が得られました。

データ上の睡眠の質が向上するだけでなく、翌朝の「すっきりとした目覚め」という、日常のパフォーマンスに直結する確かな実感をサポートすることが実証されています。

睡眠は「時間」だけでなく「質」が大切

臨床試験で実証された「深く眠ること」へのアプローチ

現代人の多くが抱える睡眠の悩みに対し、「ぐっすりマメ子」が着目したのは、単に睡眠時間を確保することではなく、睡眠の「質」そのものを高めることです。眠る時間を確保していても、深い睡眠が十分に取れていないと、朝の眠気や日中のコンディション低下につながってしまいます（図1）。



そこで、睡眠に不満を持つ健常成人を対象とした臨床試験において、本商品に配合されている「清酒酵母GSP6」の機能性を検証いたしました。

その結果、清酒酵母GSP6を摂取した際には、深い睡眠の指標として知られる「第1周期のデルタ波パワー値」が、プラセボ比較で110%に有意に増大。「深く眠れること」を裏付ける確かなデータが確認されました（図2）。

※臨床試験：健常成人を対象とした平日4日間の二重盲検クロスオーバー試験。

デルタ波パワーは深い睡眠（ノンレム睡眠）のクオリティを評価する上で重要視される脳波指標です。

体内リズムを整え、翌朝の眠気をやわらげる

客観的指標と「すっきりした目覚め」の双方で実証

「ぐっすりマメ子」に配合されている清酒酵母GSP6の力は、脳波の改善だけに留まりません。同臨床試験において睡眠中の体内リズムに関する指標を測定したところ、「起床時の尿中成長ホルモン量」がプラセボ比較で137%と有意な増加を示しました（図3）。

深い睡眠（クオリティ）の向上という機能は、客観的な生体指標からも裏付けられています。



さらに、生活者が日常でもっとも実感しやすい変化として、主観評価（OSA睡眠調査票）を用いた検証も実施。その結果、「起床時の眠気」スコアが有意に改善し、すっきりとした目覚めをサポートすることが確認されました（図4）。

データ上の睡眠の質が向上するだけでなく、翌朝の「すっきりとした目覚め」という、一日の始まりのパフォーマンスに直結する確かな実感をサポートします。

※図3（起床時の尿中成長ホルモン量に関する図）は、睡眠中の体内リズムに関する研究紹介として掲載しています。本商品の機能性表示としての届出表示は「睡眠の質（深く眠れること）を向上させ、起床時の眠気をやわらげる」ことです。

■「ぐっすりマメ子」商品特長



☑確かなエビデンス：機能性関与成分「清酒酵母GSP6」を300mg配合

臨床試験において、睡眠の質を高めるデータが実証された注目の成分を、1日摂取目安量（4粒）あたり300mgしっかりと配合しました。

☑深い眠りをサポート

一時的に睡眠の質に悩みを感じている方の「深く眠れること（ノンレム睡眠のクオリティ）」をサポートします。

☑すっきりとした翌朝の実感へ

起床時の眠気をやわらげ、目覚めた瞬間からアクティブに動ける健やかな朝へと導きます。



☑日本の伝統的な発酵文化へのこだわり

健康サプリメント ブランド「発酵マメ子」らしく、日本古来の発酵文化に深くゆかりのある「清酒酵母」に着目して開発された、こだわりの睡眠サプリメントです。

ぐっすりマメ子

食品区分： 機能性表示食品（加工食品（錠剤、カプセル剤等））

届出番号： K784

機能性関与成分： 清酒酵母GSP6 (S. cerevisiae GSP6)

機能性関与成分量： 300mg / 4粒あたり

一日摂取目安量： 4粒

発売日： 2026年7月1日予定

価格： 2,980円（消費税込み）

販売チャネル： 自社ECサイト、Amazon、Qoo10など

販売ページ：https://www.flora-plus.co.jp/c/sleep(https://www.flora-plus.co.jp/c/sleep)

摂取方法：1日4粒を目安に、水またはぬるま湯でお召し上がりください。

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■ 届出表示

本品には清酒酵母GSP6 (S. cerevisiae GSP6) が含まれるので、一時的に睡眠の質に悩みを感じている方の睡眠の質（深く眠れること）を向上させ、起床時の眠気をやわらげる機能があります。

■ 販売者・お問い合わせ先

会社名： 株式会社フローラプラス（代表取締役：小西 信和）

所在地： 大阪市北区大淀南1-7-8

読者お問い合わせ電話番号： 06-4967-2122

プレスリリース・取材などに関するお問い合わせ先： info@flora-plus.co.jp

※本資料中の「深い眠り」「起床時の眠気」は、機能性表示食品の届出表示および根拠論文に基づいて表現しています。 ※尿中成長ホルモンに関する図・データは、睡眠中の体内リズムに関する研究紹介として掲載しています。商品効果の断定表現としては使用しません。

【出典・参考】 ・Monoi N. et al. J Sleep Res. 2016 ; 25: 116-123. ・佐野朋美,物井則幸. 清酒酵母による睡眠の質改善作用と機能性表示食品への応用.オレオサイエンス. 2019;19(7):291-297. ・ライオン株式会社 2014年6月13日発表「グッスミン 酵母のちから」発売情報

■資料PDFは以下よりダウンロード

https://prtimes.jp/a/?f=d51251-18-ac8840499dc5b56bd38dfac34e173197.pdf