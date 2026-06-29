「コンビニビジ文字プリント」に『ミニうちわ』テンプレート追加！

株式会社ビジカ新登場の「ミニうちわ」

ビジカプリントサービス（株式会社ビジカ提供）は、スマートフォンで作成した応援うちわや応援ボードを全国のコンビニエンスストア（ローソン、ファミリーマート、ミニストップ）でプリントできるアプリ「コンビニビジ文字プリント」において、新たに「ミニうちわ」テンプレートの追加、「スタンプ」機能の追加、および「ぷっくり文字」の漢字の追加拡充を実施いたしました。推し活やライブ・イベントでの応援グッズ作成需要が高まる中、より手軽に、より多彩な表現でオリジナルうちわを作成いただけるよう機能強化を行いました。

定形テンプレートに「ミニうちわ」を追加

定形「うちわ」テンプレート

コンビニビジ文字プリントでは、これまでジャンボサイズ、ハート型、標準サイズなどのうちわテンプレートを提供してきました。このたび新たに「ミニうちわ」テンプレートを追加し、小型サイズの応援うちわ作成に対応しました。推しぬいとのぬい活やぬい撮りにも使い勝手の良いサイズです。

ミニうちわ作例ミニうちわ A4光沢紙１枚のプリントイメージ

この「ミニうちわ」テンプレートでは、A4光沢紙１枚に、ミニうちわの表面/裏面の両面を作成し、プリント（プリント料金：\200/A4光沢紙１枚）いただけます。

ミニうちわはライブやイベントでの応援はもちろん、写真撮影用の小物や推し活グッズとしても人気が高まっています。新テンプレートを利用することで、サイズ調整の手間なく簡単にミニうちわ向けのデザインを作成できます。

お気に入りの文字装飾やデコ素材、背景デザインと組み合わせることで、自分だけのオリジナルミニうちわを手軽に作ることができます。

「ミニうちわ」は、アプリトップの 「印刷シート」を作る＞定形で作る＞ミニうちわ（A4たて-光沢紙） から作成いただけます。

手軽にデザインを彩る「スタンプ」機能を追加

スタンプ 例

新たに「スタンプ」機能を搭載しました。 ちょっとしたひとことや挨拶を気軽に追加することができます。

手書き風の「ありがとう」「はじめまして」「おつかれさま」などのあいさつや「またね」「見てね」「遊びに来てね」といったひとこと、「なんくるないさー！」「待ってますえ」「なまら最高！」「ほなさいなら」など親しみやすい方言、漫画イラスト風のオノマトペや叫び声など、さまざまなスタンプを用意。

スタンプを加えることで、より個性的で楽しい応援うちわや応援ボードを作成できます。

今後も季節やイベントに合わせたスタンプの追加を予定しており、デザインの幅をさらに広げてまいります。

アプリトップの「文字素材」を作る＞文字素材を作る＞「＋」素材追加＞「スタンプ」で、あるいは、アプリトップの「印刷シート」を作る＞印刷シートサイズ等を選択する＞「素材を組み合わせる」画面の「☆デコ素材/スタンプ追加」ボタンをタップで、スタンプがご利用いただけます。

「ぷっくり文字」に待望の漢字を追加

「ぷっくり文字」漢字の例

コンビニビジ文字プリントで人気の装飾素材「ぷっくり文字」に、新たな漢字デザインを追加しました。

これまで以上に多くの名前や応援メッセージに対応できるようになり、「推」「愛」「尊」など推し活で頻繁に使用される表現をはじめ、「優」「勝」「利」などスポーツ応援向きの表現など、さまざまな漢字を組み合わせたデザイン制作が可能になります。

ぷっくり文字は立体感のあるポップな見た目が特徴で、通常の文字素材やデコ素材と組み合わせることで、より目立つ応援うちわや応援ボードを作成できます。

推し活をもっと楽しく、もっと自由に

「コンビニビジ文字プリント」は、応援うちわやお名前ボード・メッセージボード用のうちわ文字を作成して、コンビニエンスストアでプリントできるサービスです。

今回追加した「ミニうちわ」テンプレート、「スタンプ」機能、「ぷっくり文字」の漢字拡充により、推し活シーンにおける表現の幅がさらに広がりました。

今後もユーザーの皆さまからのご要望をもとに、さまざまなペーパーグッズ作成をより楽しく便利にする機能拡充を進めてまいります。

なお、「定形で作る」では、うちわ各種の他に、パーティや記念撮影の装飾に使えるガーランドフラッグのテンプレートもご用意しております。

定形「ガーランドフラッグ」テンプレート

【主な機能】

・豊富なフォント（日・英・韓・中対応）

・文字や素材への多重縁取り

・アーチ文字

・デコ素材

・スタンプ

・画像合成文字

・絵柄文字

・ぷっくり文字

・背景除去デザイン機能

・「定形で作る」うちわ／ガーランドフラッグ テンプレート

・公開データ共有機能

プリントに対応するコンビニエンスストアは「コンテンツサービス」に対応するマルチコピー機が設置されたローソン、ファミリーマート、ミニストップの各店舗となります。（※一部店舗では本サービスの利用ができません。）

「コンビニビジ文字プリント」公式サイト

コンビニでかんたんプリント

https://cvs-moji.net(https://cvs-moji.net)

アプリはiOS/Androidともに『コンビニビジ文字プリント』公式サイトで案内しているiOS/Androidそれぞれの公式マーケットから無料でダウンロードいただけます。

アプリの使い方およびマルチコピー機の操作方法については『コンビニビジ文字プリント』公式サイトをご参照ください。

サービス運営元

株式会社ビジカ (https://www.busica.co.jp/)

東京都台東区台東4-25-7 TX佐竹ビル5階

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担当：西田（k.nishida@busica.co.jp）